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國慶4700萬人瘋出遊 機場旅客連2天破200萬

編譯陳韻涵／綜合3日電
圖為普遍戴上口罩的旅客在丹佛國際機場航站大廳排隊等候安檢。(美聯社)
圖為普遍戴上口罩的旅客在丹佛國際機場航站大廳排隊等候安檢。(美聯社)

聯邦運輸安全局(TSA)2日在全美各機場掃描逾215萬名旅客，刷新2019年新冠肺炎疫情以來最高單日旅客人次紀錄，也是獨立日周末假期以來連續第二天單日破200萬人，顯示航空旅遊需求強勁，航空業也各出奇招鼓勵員工出勤並招募新人。

美國汽車協會(AAA)上周預測，逾4700萬人會在國慶周末出遊，估計約300萬人選擇搭機旅行。

TSA本月1日掃描近215萬名旅客人次，接近2019年7月1日通關的201萬人次，同比增加近3%。

根據去年航空旅客流量趨勢顯示，本月初的航空旅客人次將會持續增加，去年7月1日是當周旅客人次最少的一天，7月5日則增加到超過70萬6000人。

旅客增加，但許多機場僅維持不到10%的人力運作；美國航空(American Airlines)6月減少7月班次因應，達美航空(Delta Air Lines)則宣布將加速招募新人。

TSA發言人麗莎‧法布斯坦(Lisa Farbstein)鼓勵旅客提前抵達機場，她推文寫道：「來機場時準備好掃描，別在手提行李中帶違禁品，同時戴上口罩。」

全美疫苗於春季普遍接種，加上相關避疫措施放寬，同步推高國內航空旅遊需求，但大多數商業相關及長途國際旅遊仍未恢復。

達拉斯出現風暴 逾千班機延誤

儘管國內航空旅遊需求復甦，本周末在西南航空(Southwest Airlines)與美國航空的樞紐達拉斯-福和市(Dallas-Fort Worth)出現風暴，導致班機延誤。

航班追蹤網站FlightAware數據顯示，西南航空2日取消194架次航班，相當於當天運量的5%。

該網站指出，2日有逾1100架航班延誤，相當於當天32%疏運量，約160個主要航班，約當天排定的5%行程取消。

暴風雨也影響了紐約市及丹佛的航運狀況，至少100架班機延誤。

因應旅客航運需求，西南航空在7月第一個周末提供雙倍薪水，慰勞空服員、地勤與貨運機關調度人力。

捷藍航空公司(JetBlue)則以不休假獎金鼓勵空服員在7月1日到9月6日之間出勤，提供800元津貼或四次保證機位的單程飛票。

達美航空準備在秋季前招募1300名地勤，以減少旅客等候的時間，另計畫招募機師、空服員和技工。

機場 美國 風暴

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