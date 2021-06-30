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入境關島免隔離還可打疫苗 台旅行社推「機加酒」熱賣

記者陳睿中／綜合報導
關島政府宣布開放外籍旅客可入境關島並接種疫苗。（圖：雄獅提供）
關島政府宣布開放外籍旅客可入境關島並接種疫苗。（圖：雄獅提供）

關島政府於本月推出疫苗支援企畫AIR V&V（Vaccines & Vacation），宣布將開放外籍旅客可入境關島並接種疫苗，吸引許多民眾下訂。關島日前又宣布，自7月4日起，所有外國旅客入境免隔離，成為赴關島施打疫苗的另一利多，同時也刺激買氣。台灣旅遊業者雄獅旅遊表示，目前5天4夜的行程，剩下不到30個位置，因此緊急加開3梯次的「7天6夜」機加酒產品，新加開的22天行程，目前也已收訂約50位。另外原本需要另外支付的PCR檢疫費用，也可能調降，有機會再省一筆費用。

目前關島人民已經有75%完成疫苗接種，朝向80%接種率邁進。因此關島總督Lou Leon Guerrero宣布，自7月4日零時起，入境旅客只要持有72小時內的PCR檢測陰性證明，就可以享入境免隔離。雄獅旅遊表示，依此政策，7月6日台灣出發首航的自由行旅客，確定可享「免隔離」，方便在當地安排私人行程。

雄獅旅遊表示，目前7月6日、10日、14日、18日的5天4夜機加酒行程，剩餘不到30個位置，估計近2日內完售，因此30日緊急加開3梯次的「7天6夜機加酒」產品，分別為7月7日、8月2日、8月8日出發，初步估計費用會較5天4夜增加1萬元台幣（約355美元）。

除了短天數之外，考量部分民眾會選擇需要施打2劑的疫苗需求，因此雄獅也推出22天的機加酒行程，每人13萬5900元台幣（約4828美元）起，目前已經收訂約50組。雄獅並透露，現在亦接獲許多小型私人包機的需求，亦有企業團體進行接洽。但雄獅旅遊表示，旅行社僅提供機加酒的服務，當地私人行程，需要旅客自行規畫。

除了「免隔離」的利多之外，原訂在關島當地需安排進行3次的PCR檢疫，現在只要在離開前做1次即可，費用也可能從原本的880美元降低至400美元，但實際減少的費用，仍待關島政府正式公布。

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