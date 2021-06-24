好想出國玩…旅遊業者預測：亞洲國家可能最晚走出疫情

根據旅遊服務業者Collinson集團，亞洲很可能是最晚結束疫情的地區。圖為印尼巷道。（美聯社）

財經網站CNBC報導，亞洲是新冠疫情 最早的重災區，有可能最晚結束疫情，尤其是在旅遊方面。

旅遊服務業者Collinson集團的亞太區總裁Todd Handcock周三說：「由於疫苗 接種率的原因，我們預測，亞洲很可能最晚走出疫情。」Collinson集團提供的服務包括旅遊保險以及經營機場休息室。

用數據看世界（Our World in Data）的資料顯示 ，亞洲至少接種一劑新冠疫苗的人僅達22.26%，相較之下，美國 和英國的比率為53.03%和63.56%。

Handcock告訴CNBC，美國、英國和歐洲有更多人重新開始旅遊。他說：「過去幾個月，中國、美國、俄羅斯等市場的國內旅遊都不錯。但從國際旅遊的角度來看，隨疫苗接種率升高--英國是目前領先全球的國家之一--我們會開始看到那裡的旅遊增加。」

Natixis亞太區首席經濟學家Alicia Garcia-Herrero表示，亞洲推展疫苗接種的進度慢，主因是供應受阻，以及民眾對接種猶豫不決。

她說：「全球疫苗的分配非常不公平，亞洲正遭受這種痛苦，尤其是東南亞。」此外，亞洲對疫苗感到嚴重不安，程度遠高於歐洲或其他地區。

包括台灣和越南在內的部分亞洲地區，疫情原本被有效控制住，但後來死灰復燃。

根據Natixis在5月發布的一份報告，亞洲「有效遏制疫情，導致對疫苗的急迫感降低」，對新開發的疫苗也抱持懷疑態度。