祕魯印加古道 徒步尋失落古城

每天傍晚在帳篷裡享用豐盛晚餐。

套用高曉松的時髦話：「生活不止眼前的苟且，還有詩和遠方。」再次行走在路上，遠方到底在哪？此番不辭辛苦地長途跋涉四天三夜，沿著名的「Inca Trail」（印加古道），徒步走到坐落在高山之巔，曾經失落數百年的馬丘比丘。那兒，正是我的詩和遠方！

印加古道沿途高山連綿，自然風光秀美，古老的文明隨處可見。

根據已走過此印加古道朋友的經驗，我提前一年與庫斯科當地最有名的羊駝旅行社頻繁聯繫、確保能拿到今年的徒步許可證。印加古道的終點是馬丘比丘，從2002年起為了保護印加古道，旅遊旺季時，秘魯政府每天發放給登山者的進山執照只有500位，其中有300位還是算在嚮導和挑夫的人頭上，每天有幸進山的登山者只有200位。

驚艷於搭在高山之巔、雲霧之上的露營帳篷。

難過第一關 高原反應

庫斯科是古印加帝國的故都，這個古印加文明的中心保留了南美洲神秘文明的遺跡，在2013年被聯合國 列為「世界文化和自然遺產」。庫斯科也正是我們這次徒步馬丘比丘的大本營，這裡海拔3400米左右，類似中國 西藏的拉薩，是典型的高原之城。

高原反應是我的軟肋，幾年前去西藏時的遭遇猶記在心，在5200多米珠峰大本營度過的那一夜更是刻骨銘心；那晚雙手緊擁大氧氣鋼瓶，一夜無眠，頭爆腦裂，心慌氣短，一顆老心臟隨時要蹦跳出來，感覺當晚上帝有可能把我招了去。

鑑於曾有高原反應的痛苦經歷，行前跟隊友們反覆強調要充分準備，讓每人帶上醫生配的抗高原反應處方藥，又帶領隊伍提前二天到庫斯科適應，再喝當地人以可可葉子泡的水，據說可減輕高原反應。

在這裡，大家帶來的方便麵、話梅糖和其他密封的塑料包裝都膨脹到極限，我擠防曬霜時也嚇一跳，防曬霜竟似擰開的水龍頭一樣汩汩外溢。隨隊楊醫生不無擔憂地說，大家可以想像下自己的五臟六腑甚至是腦內組織現在正在經歷著怎樣的擠壓。出師未捷身先傷，第二天凌晨4時出發，12個人的隊伍只剩10人，因高原反應損兵折將。四天三夜的徒步還有幾個海拔4000多米的堡壘要攻克，黑暗裡，我唯有默默祈禱。

山路上看到的野生羊駝。

第一天徒步14公里，嚮導說，今天的路程長度和攀登難度都不如第二天，海拔亦較低，就當作熱身。傍晚時分抵達露營地，驚艷於搭在高山之巔、雲霧之上的露營帳篷，驚喜於20個挑夫列隊鼓掌熱烈歡迎我們，驚訝於我們隨隊大廚在簡陋的帳篷裡整出一桌的美味佳餚，滿身的疲憊一掃而光！

著名的死女人山峰。

勇闖第二關 死女人峰

終於到了又期待又怕受傷害的第二天，除了徒步16公里，還要攀爬兩座海拔均在4000米以上的高山，最高的就是著名的「死女人峰」。

凌晨5時出發，行走在黑漆漆的山路上，周圍一片寂靜，只能聽見自己的喘息聲和窸窸窣窣的腳步聲。隊友華停下腳步，黑暗裡摸包搜身找眼鏡，然後沮喪地跟嚮導說沒找著，一定是把眼鏡忘在帳篷裡了。算一下離開營地走了快一小時，此時嚮導也愛莫能助。不知何時天已大亮，另一位隊友玲突然發現，華遺失的眼鏡正好端端地架在她鼻子上，鏡片上閃爍著日出的熠熠光芒。華扶了扶眼鏡嘿嘿一笑，「也是哦，倘若沒有眼鏡，我怎地會在這黑夜裡如此麻利地上山下山呢？」「就是嘛」，我和玲異口同聲，腳步一下輕快了起來。

不知又埋頭走了多久、歇了多少回，隱約聽到前方有人呼喚，抬頭一看，原來是范隊長和幾個隊友等候在山口替我打氣呢！終於在中午時分，就在我即將要變成死女人的時候，登上了這個4200多米的山口。據馬賽羅說，很多挑夫們到此最高峰時個個筋疲力盡，再無心情風花雪月，滿身的疲憊和怨氣皆撒向了眼前這座死女人峰。此時此刻，我跟隨挑夫們一起大罵一聲：「唉，妳這個死女人哪！」

輕鬆第三天 晚餐盛宴

第三天是個舒適的攀登，因此即使一整天細雨濛蒙，我也放鬆身心，邊走邊享受一路上的美麗風景。印加人開闢的這條古道蜿蜒曲折，我們全程在安第斯群山間上上下下。這一刻我正走在洶湧澎湃的烏魯班巴河畔，下一刻已可以眺望峰頂積雪的比爾卡班巴山脈；清晨我還站在山口的古驛站眺望山間湖水和水墨畫一般的蘆葦叢，傍晚卻又在穿過一條刻入岩石的印加隧道之後，進入了不可思議的霧林，被參天大樹和各種形態的蘭花所圍繞。

羊駝旅行社為我們10人的隊伍配備了正副2位嚮導、2位廚師和18個挑夫，共計22人。

今晚是最後的晚餐，烤羊駝肉、炒飯、沙拉、湯等擺滿了一桌，賣相極為精美，想像不出是出自一堆粗黑挑夫和廚師之手。當我們以為晚餐就要結束時，廚師又像變戲法似地端出了一個大蛋糕，預祝我們成功登頂馬丘比丘。我們的隊友鑽進臨時廚房裡實地考察後匯報，真的是廚師在如此簡陋的帳篷裡親手烘焙出蛋糕。我們的幸福感直逼享用米其林三星 餐館了。

最後一晚大廚現烤的，新鮮出爐蛋糕，上面寫著「歡迎來到馬丘比丘」。

今晩，對我們的廚師挑夫們來講是最為關鍵的一晚，因為來到發小費的時刻。他們在今晚午夜為我們做好早餐後，就會摸黑下山趕清晨的火車返回庫斯科，開始又一輪的辛苦工作。可以說，挑夫廚師們的歡樂與否，都掌握在我們手上。

我們給20個廚師挑夫們的小費按旅行社制定的最高標準還要超出許多，而二位嚮導對於我們的大方出手也是心滿意足。我跟隊友們嘮叨幾句，咱們每人多出些美刀無損大礙，想像下挑夫們回家後餐桌上為孩子們多添一碗好菜、新買一件衣服，怎不就心裡暖融融的呢？

日出前的馬丘比丘從迷霧中慢慢呈現出來，整個遺址的宏偉景色，像一幅迷人的山水畫卷，在晨曦中徐徐展開。

終登目的地 馬丘比丘

最後一天，凌晨3時多用完早餐後，在黑暗中和挑夫們依依不捨地告別。摸黑啟程，再徒步二小時，為的是趕在6時黎明前到達太陽門看馬丘比丘日出。幾天的艱苦和折磨在快到太陽門的最後100米幾乎垂直爬升中達到頂點，我拚盡老命，幾乎鼻子貼著石階爬了上去。

高潮突然展現眼前，腳邊萬丈懸崖下，烏魯班巴河谷雲霧繚繞裡，日出前的馬丘比丘從迷霧中慢慢呈現，遺址的宏偉景色像一幅迷人的山水畫卷，在晨曦中徐徐展開。

徒步四天三夜，千辛萬苦穿越崇山峻嶺、溪水霧林來到這裡，眼前的景色讓我們內心受到強烈衝擊。也明白了為什麼馬丘比丘在幾百年間都無人涉足，因為它城址太過隱蔽險峻，四周景象又神秘，幾百年間又被覆蓋在濃密的叢林之下，實在不是那麼容易被發現的。而更讓我們無法理解的是，古印加人究竟是如何修建了這樣一座布局合理、功能齊全的偉大石頭城。

馬丘比丘城中的一切至今仍保留著當初的模樣，城裡神殿祭壇、王宮城牆、民宅街道、墓室、作坊、廣場等，四海之大，天地之寬，竟有這樣一處場所，固執而沉默地留住了歷史的秘密。

印加古道沿途高山連綿，自然風光秀美，古老的文明隨處可見。

為自己加油鼓勁，又跟隨隊友爬上了馬丘比丘的最高峰──華納比丘，從這兒可以俯瞰馬丘比丘全貌；它像一隻安第斯神鷹雄踞高山，為群山環繞，被雲霧籠罩，一雙翅膀覆蓋在兩端懸崖山脊上，俯視著谷底水流湍急的烏魯班巴河。

震撼於馬丘比丘，歡喜於小別重逢，我們十名徒步隊友與坐火車上來的另外6名隊友在馬丘比丘之巔勝利會師。美麗的神話、歷史的聲音、遙遠的征程、重逢的喜悅，皆留在馬丘比丘此刻的定格中。