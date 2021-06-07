跟進歐盟 日本研擬夏季發行疫苗接種證明書

圖為克羅埃西亞與斯洛維尼亞邊境關卡上的接種新冠疫苗證明文件。(Getty Images)

歐盟 將於7月起啟用數位疫苗 證明，建議會員國避免對接種者採取檢測等限制。日本 政府研擬跟進，擬今年夏天發行紙本疫苗接種證明書供出國者使用，盼促進商務往來與經濟活動。

日本經濟新聞報導，因歐美各國要求提供接種證明的案例愈來愈多，日本已有部分高層官員在出訪時製作非官方的新冠病毒（COVID-19）疫苗接種證明書。

日本將於本月21日起展開「職域接種」，為企業員工與大學師生等一般民眾施打疫苗，接種疫苗者將會愈來愈多，若有接種證明將有助於降低出國民眾與入境國家的風險，也可讓出國商務、洽公更為便利。

以內閣官房長官加藤勝信為首的跨部會小組，正加緊研議發行官方的疫苗接種證明書，一般民間商務人士等也可使用，擬在今年夏天先推出紙本證明書，並於今年內逐漸數位化，推出手機的APP版本等。

疫苗接種證明書擬記載姓名、接種疫苗廠牌、接種日期等，由擁有居民資訊、負責接種業務的各地方政府發行；接種履歷將與中央政府管理的「疫苗接種紀錄系統（VRS）」連動，由國家保證疫苗證明書的內容正確。

預料因商務或留學有出國需求的日本人，或是居住在日本的外國人要返國時等，都會有使用疫苗接種證明書的需求。

日本貿易會會長小林健表示，以商務人士的觀點來看，若持有「疫苗護照」（即疫苗接種證明書）便能自由來往各國，是最理想的狀況。

旅行社H.I.S.指出，入境隔離14天是海外旅遊最大的難關，若能因為疫苗護照制度減少入境管制，相信會改變民眾的想法。

日本政府研議接種證明的參考對象，是歐盟7月1日起將在歐盟境內實施的疫苗證書「歐盟數位COVID證明」（EU digital COVID certificate），內容將包括持有人已接種疫苗、檢測結果為陰性以及曾感染但康復等資訊。

歐盟執委會（European Commission）5月31日建議，旅客在成行前14天若已完整接種疫苗，應免於採檢或隔離，並呼籲逐步放寬旅行限制。

不過因接種疫苗取決於個人意願，外界也有疑慮認為疫苗證明書制度，將會導致歧視未接種者。

如美國喬治亞州禁止公家機關對民眾要求出示疫苗證明，因為要不要接種疫苗是個人決定，州政府的疫苗接種紀錄也不提供給民間企業。依據美國媒體報導，美國至少有10個州禁止要求疫苗證明。

日本也在審慎研議疫苗證明書是否要在國內使用，因擔憂地方政府急著恢復經濟活動，以及各企業自行設定規則等，將導致狀況更加混亂，日本政府也考量訂定統一的運用原則。