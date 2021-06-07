我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

跟進歐盟 日本研擬夏季發行疫苗接種證明書

中央社／東京7日綜合外電報導
圖為克羅埃西亞與斯洛維尼亞邊境關卡上的接種新冠疫苗證明文件。(Getty Images)
圖為克羅埃西亞與斯洛維尼亞邊境關卡上的接種新冠疫苗證明文件。(Getty Images)

歐盟將於7月起啟用數位疫苗證明，建議會員國避免對接種者採取檢測等限制。日本政府研擬跟進，擬今年夏天發行紙本疫苗接種證明書供出國者使用，盼促進商務往來與經濟活動。

日本經濟新聞報導，因歐美各國要求提供接種證明的案例愈來愈多，日本已有部分高層官員在出訪時製作非官方的新冠病毒（COVID-19）疫苗接種證明書。

日本將於本月21日起展開「職域接種」，為企業員工與大學師生等一般民眾施打疫苗，接種疫苗者將會愈來愈多，若有接種證明將有助於降低出國民眾與入境國家的風險，也可讓出國商務、洽公更為便利。

以內閣官房長官加藤勝信為首的跨部會小組，正加緊研議發行官方的疫苗接種證明書，一般民間商務人士等也可使用，擬在今年夏天先推出紙本證明書，並於今年內逐漸數位化，推出手機的APP版本等。

疫苗接種證明書擬記載姓名、接種疫苗廠牌、接種日期等，由擁有居民資訊、負責接種業務的各地方政府發行；接種履歷將與中央政府管理的「疫苗接種紀錄系統（VRS）」連動，由國家保證疫苗證明書的內容正確。

預料因商務或留學有出國需求的日本人，或是居住在日本的外國人要返國時等，都會有使用疫苗接種證明書的需求。

日本貿易會會長小林健表示，以商務人士的觀點來看，若持有「疫苗護照」（即疫苗接種證明書）便能自由來往各國，是最理想的狀況。

旅行社H.I.S.指出，入境隔離14天是海外旅遊最大的難關，若能因為疫苗護照制度減少入境管制，相信會改變民眾的想法。

日本政府研議接種證明的參考對象，是歐盟7月1日起將在歐盟境內實施的疫苗證書「歐盟數位COVID證明」（EU digital COVID certificate），內容將包括持有人已接種疫苗、檢測結果為陰性以及曾感染但康復等資訊。

歐盟執委會（European Commission）5月31日建議，旅客在成行前14天若已完整接種疫苗，應免於採檢或隔離，並呼籲逐步放寬旅行限制。

不過因接種疫苗取決於個人意願，外界也有疑慮認為疫苗證明書制度，將會導致歧視未接種者。

如美國喬治亞州禁止公家機關對民眾要求出示疫苗證明，因為要不要接種疫苗是個人決定，州政府的疫苗接種紀錄也不提供給民間企業。依據美國媒體報導，美國至少有10個州禁止要求疫苗證明。

日本也在審慎研議疫苗證明書是否要在國內使用，因擔憂地方政府急著恢復經濟活動，以及各企業自行設定規則等，將導致狀況更加混亂，日本政府也考量訂定統一的運用原則。

疫苗 日本 歐盟

上一則

日本立山黑部雪壁 出現「日台友好 06.04」留字

延伸閱讀

打了疫苗更有魅力 英交友App推疫苗接種徽章

打了疫苗更有魅力 英交友App推疫苗接種徽章
仿效歐盟規格？日經：日本政府今夏擬推疫苗護照

仿效歐盟規格？日經：日本政府今夏擬推疫苗護照
南加范杜拉縣完成一劑疫苗接種的12歲以上人口超過65%

南加范杜拉縣完成一劑疫苗接種的12歲以上人口超過65%
聖地牙哥縣逾163萬人打兩劑或一劑嬌生 占需打者58.3%

聖地牙哥縣逾163萬人打兩劑或一劑嬌生 占需打者58.3%

熱門新聞

桃園機場。(報系資料照)

市場需求旺盛 長榮航空飛洛杉磯線每周3班增至7班

2021-06-02 11:10
MSC Orchestra郵輪5日從義大利威尼斯出海，這是受新冠疫情影響以來，睽違近一年半，首度有郵輪從威尼斯出港。(美聯社)

因疫停擺一年半 郵輪重返威尼斯

2021-06-06 01:45
圖為5月泰國曼谷的僧侶。(美聯社)

持疫苗接種證明 泰國擬7月開放普吉島觀光免隔離

2021-05-30 13:06
澳航提供大奬，完全完成接種疫苗的澳洲民眾，可贏得12個月內無限次免費搭乘旗下捷星航空的機會。（路透）

澳航提供大獎促打疫苗：無限次數免費搭機1年

2021-05-31 00:03
觀世音菩薩像。

波士頓美術館 覽翁萬戈家藏展

2021-05-30 02:01
圖為克羅埃西亞與斯洛維尼亞邊境關卡上的接種新冠疫苗證明文件。(Getty Images)

跟進歐盟 日本研擬夏季發行疫苗接種證明書

2021-06-07 01:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境
張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光

張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光