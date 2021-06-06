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打過疫苗7月訪普吉免隔離 成效佳10月擬開放曼谷

中央社／曼谷6日專電
泰國普吉島。（路透資料照片）
泰國普吉島。（路透資料照片）

第三波疫情持續延燒，泰國政府為了拯救經濟，將於7月1日開放已完整接種疫苗的國際觀光客入境普吉島免隔離，若成效良好，10月將開放國際旅客造訪曼谷、清邁和巴達雅等地。

泰國內閣在3月通過7月向國際觀光客開放普吉島，但4月初爆發第三波疫情，且比前兩波更嚴峻，各界對於普吉島是否仍要開放持觀望態度。

泰國總理巴育（Prayut Chan-o-cha）4日主持經濟情勢管理中心（Centre for Economic Situation Administration）會議，確認通過由觀光局和體育暨觀光部提出的普吉沙盒計畫（Phuket Sandbox），7日和8 日將送交疫情指揮中心和內閣會議正式通過。

根據計畫內容，從中低風險國家來、完整接種過疫苗的國際觀光客7月1日起入境普吉島免隔離，如果疫苗需要接種兩劑，第二劑需要接種滿14天；旅客若想離開普吉島去泰國他處，必須在島上待滿14天並檢測陰性。

18歲以下的兒童和青少年可以不必接種過疫苗，不過6到18歲的兒童和青少年抵達普吉島時必須做篩檢。

旅客接種的疫苗必須是獲得泰國政府或是世界衛生組織（WHO）認可的疫苗。目前泰國政府認可的疫苗包括中國科興生物技術（Sinovac）、英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）、嬌生（Johnson & Johnson）、輝瑞大藥廠（Pfizer）及莫德納（Moderna）生產的疫苗；而中低風險國家的名單將由公共衛生部擇期公布。

旅客必須預約獲得泰國政府頒發安全和健康管理（Safety & Health Administration）標章的旅館，且在泰國期間必須使用可以追蹤行程的手機應用程式。

泰國政府將觀察普吉沙盒的執行成效2個月，再決定是否比照同樣模式開放喀比（Krabi）以及蘇美島（Koh Samui）。

經濟情勢管理中心原則上同意10月開放曼谷、清邁、華欣（Hua Hin）、巴達雅（Pattaya）、武里南（Buriram）等地。根據體育暨觀光部統計，2019年這些觀光區加起來的觀光收入約1.5兆泰銖。

為了確保普吉島可以在7月向國際觀光客開放，普吉島當局爭取到優先替普吉島居民施打疫苗，目標是在7月1日前讓全島約46萬人口的7成約32萬人完成接種，截至6月2日為止，32萬人中的6成已完成第一劑接種。

觀光 疫苗 泰國

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