我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首批基改鮭魚 本周公開販售…無需註記

中國天舟2號貨運飛船 與「天和核心艙」成功對接

睽違1年…CDC批准 疫後首班郵輪6月20日出航

編譯柯立偉／綜合29日電
經過一年疫情衝擊後，CDC批准郵輪可以出航營業。圖為2020年4月泊靠在佛州邁阿密港的一艘郵輪。(路透)
經過一年疫情衝擊後，CDC批准郵輪可以出航營業。圖為2020年4月泊靠在佛州邁阿密港的一艘郵輪。(路透)

皇家加勒比國際集團(Royal Caribbean International Group) 旗下的郵輪公司「皇家加勒比」宣布，聯邦疾病防治中心(CDC)已經核准他們得在滿足一定條件下，於6月20日首次展開試航；同一集團旗下的「名流加勒比」(Celebrity Caribbean)也公布相同的消息。

CDC的最新決定讓受疫情打擊嚴重的郵輪業總算聞到了大地回春的氣息；但CDC強調，雖批准郵輪試航，但並非「買票就能上船」。所有參加試航的遊客必須年滿18歲，而且必須要已經接受疫苗接種，或是持新冠肺炎陰性報告才許登船。

集團執行長貝里(Michael Bayley)在臉書專頁上曬出CDC批准皇家加勒比郵輪試航公文的照片，並在旁寫道：「我很榮幸，並且興奮地向本集團全球所有員工、旅客、會員、支持者宣告，『耶！可以上船了』。」並表示，皇家加勒比旗下的自由海洋號，將會在6月20自佛羅里達州邁阿密港出航，「這是郵輪得以重新航行於美國水域的重要一步」。

至於「名流加勒比」的試航活動，則會在6月26日自佛州羅德岱堡(Fort Lauderdale)出航。

而不論是皇家加勒比或名流加勒比的試航活動，目前都只公布了「確定試航」與「試航日期」兩項消息，關於船上是否仍須保持社交距離，或船上餐廳、賭場是否有容客量的限制等公衛標準，目前都尚未宣布；但可以確定的是，在聯邦政府解除搭乘大眾運輸工具時必須戴口罩的規定前，船上旅客仍然必須戴口罩。

CDC發言人凱特琳．沙奇(Caitlin Shockey)也證實這項消息，表示過去數周以來，多次與郵輪集團高層開會。沙奇說：「在與郵輪公司幾次的會議中，我們開誠佈公地探討了幾個既不妥協公衛標準，也讓郵輪公司得以執行的方案。最終敲定，原則上今年盛夏之時，就會撤銷所有郵輪限制，讓所有船隻得以再度自由航行。」

郵輪 皇家 CDC

上一則

燈塔迷勿錯過 威州6月燈塔節 海陸空賞美景

延伸閱讀

大企業CEO 這疫年薪水調漲「比員工多3千倍」

大企業CEO 這疫年薪水調漲「比員工多3千倍」
旅遊股重獲動力 可趁低承接

旅遊股重獲動力 可趁低承接
須接種疫苗 香港郵輪暑期可望公海遊

須接種疫苗 香港郵輪暑期可望公海遊
三大郵輪業者重啟阿拉斯加航線 乘客船員需打疫苗

三大郵輪業者重啟阿拉斯加航線 乘客船員需打疫苗

熱門新聞

紐約市首座水上「漂浮公園」小島(Little Island)本周正式開放。(美聯社)

圖輯／如綿延的非洲鼓 紐約首座水上漂浮公園「小島」

2021-05-23 11:21
去樓蘭路上。

羅布泊探險 見識滄桑古樓蘭

2021-05-23 02:00
五月花號船。

深度遊波士頓 重溫美國歷史

2021-05-16 02:00
廣州起義紀念碑。

廣州之旅 見識古今盛景

2021-05-09 02:00
今年4月2日西班牙巴塞隆納海灘人潮洶湧。（路透）

西班牙6月7日起大開國門 歡迎所有已接種疫苗的旅客

2021-05-21 11:21
X峽谷。

佩姬城漫遊 飽覽峽光水色

2021-05-09 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查
越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快

越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快
研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差

研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差
台採購疫苗政策轉彎 「中央簽約分配」企業難自購

台採購疫苗政策轉彎 「中央簽約分配」企業難自購
什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲

什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲