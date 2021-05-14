我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3285萬人確診 46.6%民眾已打1針

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

美旅遊業復甦 Airbnb首季訂房總金額 同比期增5成

編譯洪啟原／綜合外電
民宿訂房網站Airbnb上季營收優於預期。(路透)
民宿訂房網站Airbnb上季營收優於預期。(路透)

民宿訂房平台Airbnb上季營收優於預期，顯示美國旅宿市場穩健復甦，執行長切斯基（Brian Chesky）預估，「旅遊復甦將與過去100年截然不同」。

Airbnb周四（13日）盤後公布，上季營收年增5%至8.87億美元，歸因於旅客支付更高的費用，下榻規格更大、位於鄉村的不動產。分析師預估上季營收為7.21億美元。

Airbnb上季訂房數比去年同期大增13%至644萬筆，旅客的每日平均訂房費用為160美元，年增率高達35%。

美國衛生官員同日發布最新指引，表示完整接種新冠疫苗的民眾，在許多場合可不戴口罩。切斯基對此表示：「我們預期，旅遊方式將與過去截然不同。民眾正意識到，他們的工作和生活不必侷限在同一個地方。」

Airbnb上季訂單總額為103億美元，比去年同期激增52%，當時疫情正開始衝擊旅遊業。FactSet訪調分析師的預估值為78.7億美元。該訂單總額包含夜宿和體驗費用。

Airbnb表示，訂單總額增加是因顧客選擇更高的行程，包括家族出遊、包棟，以及非城市目的地這類訂單增加。

切斯基說：「Airbnb在（上季）財報中展現的實力，對旅遊復甦極具指標意義，也對整個旅遊產業帶來正面訊號」，認為即將到來的旅遊復甦，將與過去100年的面貌截然不同。

營收 美國 分析師

上一則

集合 周末這樣玩╱南加州唯美「桃花島」 感受生活慢節奏

延伸閱讀

夏威夷旅遊業回春 租車貴又難求

夏威夷旅遊業回春 租車貴又難求
紐約市吸引遊客 免費打嬌生疫苗…尚待州府批准 盼推動復甦

紐約市吸引遊客 免費打嬌生疫苗…尚待州府批准 盼推動復甦
新州旅遊業升溫 今夏估現遊客潮

新州旅遊業升溫 今夏估現遊客潮
疫情重擊！紐約市旅遊業損失600億 2025年前難恢復

疫情重擊！紐約市旅遊業損失600億 2025年前難恢復

熱門新聞

CDC表示，搭機入境美國的旅客出示特定的新冠病毒自我檢測證明，將可符合入境檢疫要求。圖為洛杉磯國際機場。(Getty Images)

飛美旅客出示新冠病毒證明 准用自我檢測工具

2021-05-08 02:17
X峽谷。

佩姬城漫遊 飽覽峽光水色

2021-05-09 02:00
廣州起義紀念碑。

廣州之旅 見識古今盛景

2021-05-09 02:00
佛羅里達州、德州、加州、亞利桑納州和夏威夷等旅遊勝地都面臨租車費用大漲的問題。(美聯社)

美旅遊復甦 租車價格暴漲 甚至比機票貴

2021-05-03 23:28
民宿訂房網站Airbnb上季營收優於預期。(路透)

美旅遊業復甦 Airbnb首季訂房總金額 同比期增5成

2021-05-14 01:59
葡萄牙阿羅卡516吊橋全長516公尺、高176公尺，位在阿羅卡地質公園內，可以俯瞰整個山谷景色。(路透)

世界最長行人吊橋在葡萄牙 民眾興奮：有懼高症也要走

2021-04-30 02:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道

比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道
90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到

90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到
CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩

CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩
124美退將發公開信 暗示選舉被操縱、質疑拜登意識能力

124美退將發公開信 暗示選舉被操縱、質疑拜登意識能力
傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案