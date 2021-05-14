美旅遊業復甦 Airbnb首季訂房總金額 同比期增5成

民宿訂房網站Airbnb上季營收優於預期。(路透)

民宿訂房平台Airbnb上季營收 優於預期，顯示美國 旅宿市場穩健復甦，執行長切斯基（Brian Chesky）預估，「旅遊復甦將與過去100年截然不同」。

Airbnb周四（13日）盤後公布，上季營收年增5%至8.87億美元，歸因於旅客支付更高的費用，下榻規格更大、位於鄉村的不動產。分析師 預估上季營收為7.21億美元。

Airbnb上季訂房數比去年同期大增13%至644萬筆，旅客的每日平均訂房費用為160美元，年增率高達35%。

美國衛生官員同日發布最新指引，表示完整接種新冠疫苗的民眾，在許多場合可不戴口罩。切斯基對此表示：「我們預期，旅遊方式將與過去截然不同。民眾正意識到，他們的工作和生活不必侷限在同一個地方。」

Airbnb上季訂單總額為103億美元，比去年同期激增52%，當時疫情正開始衝擊旅遊業。FactSet訪調分析師的預估值為78.7億美元。該訂單總額包含夜宿和體驗費用。

Airbnb表示，訂單總額增加是因顧客選擇更高的行程，包括家族出遊、包棟，以及非城市目的地這類訂單增加。

切斯基說：「Airbnb在（上季）財報中展現的實力，對旅遊復甦極具指標意義，也對整個旅遊產業帶來正面訊號」，認為即將到來的旅遊復甦，將與過去100年的面貌截然不同。