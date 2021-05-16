攻灣區五嶽 眺美景敞胸懷

從塔瑪爾巴斯山遠眺李奇曼大橋。

從亞洲搭飛機回舊金山灣區 ，大多是飛越高緯度的阿拉斯加和東太平洋加州海岸，接近灣區經過山區邊緣，先向南經聖伯諾魯山脈，到巴洛阿圖、山景城掉頭，在紅木城轉180度進入海灣，降低高度，繼續經過福斯特城、聖馬刁後，降落舊金山國際機場。過程中可以發現，窗外有許多熟悉的地標。高處俯視地面歷歷在目，到家的愉悅感覺油然而生，是難以忘懷的經驗。但是降落時間短促且無法控制，因此產生了環繞眺望灣區的想法。

舊金山金門大橋。

一號公路兜風 訪特色小城

舊金山灣區最北的高峰應該是馬林縣的塔瑪爾巴斯山，過了金門大橋 有二條路可選擇。一是走一號沿海公路，風景好而彎道多，因此我選的是走101公路北向，到聖拉斐轉西上4th St.，比較熱鬧有看頭。的確，途中經過（San Anselmo）和費爾法克斯（Fairfax）兩個小城，都非常精緻而有特色。時間多則可以吃吃喝喝逛逛，絕對值得。

繼續驅車爬行在Sir Francis Drake Blvd約30、40分鐘，會在坡頂路邊沒有標誌的空地停車，這就是分水嶺了。因為再走就是一路下坡到蓄水的Bon Tempe Lake，若要再攻頂，則再開40分鐘山路，即將可到達州立公園。

路的兩邊各有小山頭，都有簡易的登山道和告示。此處並非正式景點，而是老鳥們發現的登山秘密步道，無需翻山越嶺即可迅速攻頂，遠眺美景。果不其然，馬林縣的市鎮和灣區李奇曼大橋 (Richman Bridge) 盡在眼底，相當開闊，大有唐代詩人杜甫詩句 「會當凌絕頂，一覽眾山小」的意境。然而，我熟悉的灣邊絕美小鎮索薩利托（Sausalito）和蒂伯龍（Tiblon）都因地勢方位而未能一見。如有餘力，可順道下坡至蓄水庫，進行親水活動。

聖布魯諾山。

登聖布魯諾山 覽市區美景

向南行駛在過金門大橋的前一個出口Alexander Ave，向西直行可到金門大橋View Point。在此可同時看到金門大橋和舊金山市區同框，非常難得。再往前行到馬林海岬的沿途，可取得大橋全景和兩端風景，是打卡必到之處。

雙子峰。

進入舊金山市區，不算高的雙子峰有所不錯的觀景台。途經市場街和卡斯楚街 ，七彩大旗和濃濃的大麻菸味一再警告，此處的自由前衛精神甚為強烈，走路小心為上。接到Twin Peak Blvd.十分鐘車程，就可抵達視角廣闊的觀景台，同時看到金門大橋和海灣大橋，及聞名遐邇的舊金山市區。美景自然人多，盜竊和治安的問題較為嚴重。

向南走到中半島，替灣區擋住太平洋海風的聖布魯諾山悠然可見。由101公路南下到布里斯班市上Guadalupe Canyon Pkwy，轉進到聖布魯諾山國家公園，步行十幾分鐘，即可望見舊金山機場、燭台球場、牛宮、遊輪碼頭、海灣大橋、金門公園一帶風光。繼續前往35號公路接上Skyline Blvd，進入到斯凱蘭學院（Skyline College），步行Ridge Trail則可同時望見舊金山海灣和太平洋沿岸，碧海藍天美不勝收。

回程走上280號公路向南，公路邊有二處官方設立的觀景台，可將舊金山機場、聖馬刁、希爾斯堡、紅木城等地區一覽無遺，位置選擇高明，水晶泉蓄水區波光粼粼，有如閃耀的綠色寶石。

南灣地區。

南灣地勢平坦，要找個制高點還真不容易，牧場聖安東尼奧郡立公園山頂有片台地，視野極好，但需要登山半小時才能到。南灣著名地標「登巴頓大橋」、「莫非海軍基地」的飛船停機庫、「露天劇場」的頂棚、甚至東灣的「密爾比達」和「佛利蒙」都依稀可見。

明礬岩。

上教會峰步道 遙望胡佛塔

沿著280公路南下，穿過聖荷西市區就成為680號公路，向西行轉到Alum Rock Av. 即是130號縣道，直行會變成Mt. Hamilton Rd.。車程半小時，可攻頂南灣最高峰漢彌爾頓山，一路單車騎士特多，務必小心駕駛。山頂有天文台和觀景台，南聖荷西的各城鎮都能看到，但位置和方向略偏南方，聖荷西城區反而看不到；如果向北走到明礬岩公園附近山頭，就精采得多。

漢彌爾頓山。

680號公路回頭北向，到Mission Blvd.向東直行，可到教會峰爬山步道，有許多凸坡大草原，風景很好。東灣的佛利蒙、密爾比達、聯合市，都能仔細觀察到若干建築物。若用望遠鏡觀看，史丹福大學的胡佛塔都清晰可見。

魔鬼山是東灣最高的山峰，由680號公路北向到聖拉蒙市，轉東上Diablo Rd.直行約半小時。山頂有公園，停車場廣大，廁所設備完整，東向視野較寬，而西向灣區的視野則被Pleasanton Ridge的山脈阻擋視野，只能望見沙加緬度河流域三角洲、魔鬼山以及利弗莫爾山谷等地區。我曾在網上見過一張照片是西向東的空照，魔鬼山一山獨秀，雄偉無比。

坦馬辟亞斯山分水嶺。

我私下認定灣區五嶽：北嶽塔瑪爾巴斯山、西嶽聖布魯諾山、中嶽雙子峰、南嶽漢彌爾頓山、東嶽魔鬼山，自我陶醉一番。在疫情肆虐時期，雖不能暢遊中國五嶽，甚為遺憾；但有灣區五嶽在側，聊勝於無。困居竟年，英雄氣短，何不登高長嘯，「振衣千仞崗，濯足萬里流」。

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