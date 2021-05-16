深度遊波士頓 重溫美國歷史

五月花號船。

來波士頓 旅遊，多數選擇去哈佛、MIT或波士頓公園。我們來美國 前，曾學過美國歷史，美國的起源在波士頓；在波士頓生活近十年，為了尋找美國歷史的起點，我們走訪了「五月花號」船、茶葉事件紀念地、老北教堂和自由之路等。

五月花號 奠定政治基礎

「五月花號」(Mayflower)不是從英國 移民駛往北美的第一艘船，只是一艘英國移民駛往北美的普通輪船，1620年12月到達麻州的普利茅斯，抵岸時船上共有102人，多數是貧苦的農民、漁民、工匠，也有契約奴和35名清教徒。該船以「五月花號公約」(The Mayflower Compact)聞名，該公約成為1691年普利茅斯自治政府的基礎，後成為美國的立國基礎。

「五月花號公約」最重要的是體現民主觀念和操作規程。在人類文明史上，「五月花號公約」可以與英國的「大憲章」、美國的「獨立宣言」媲美。

原來的「五月花號」早已破敗，1957年英國仿造了這艘「五月花號」，作為送給美國的紀念品，目前停在普利茅斯的港口，在靠近「五月花號」的岸邊設有一個小型紀念館，供到訪的人參觀。

波士頓公園 非裔女權發聲地

波士頓是美國最古老、最有文化價值的城市之一，要想在短時間內了解這個城市，可以從「自由之路」（The Freedom Trail）開始。自由之路是波士頓市政當局為遊人設計的觀光路線，在地面上用紅磚和紅色油漆標出，全長3英里，串聯十餘個反映殖民地時代及獨立戰爭時期波士頓歷史的重要景點。起點為波士頓公園，終點為邦克山紀念碑。

波士頓市區有很多美國獨立戰爭紀念點，茶葉事件紀念地是最主要的景點之一：茶葉事件是一場由波士頓「自由之子」（Sons of Liberty）領導的政治事件。他們喬裝成印第安人的模樣潛入商船，將英國東印度公司運來的一整船茶葉傾入波士頓灣，以此反抗英國國會於1773年頒布的「茶稅法」，被稱為美國獨立運動最重要事件。此舉被認為是對殖民政府的挑釁，英國政府派兵鎮壓，終於導致1775年4月美國獨立戰爭的第一聲槍響。

現在波士頓康格萊斯大道盡頭河邊還有茶葉黨船博物館，博物館旁停靠著名為「Beaver II」的商船為當年茶葉商船的複製品。

老北教堂坐落於美國波士頓北區的撒冷街193號，為波士頓最古老、最活躍的教堂，已經被列為美國國家歷史地標。老北教堂成名於1775年4月18日夜晚，當時英軍計畫襲擊位於波士頓郊外的康科特彈藥庫。愛國者保羅里維爾為通知保衛武器庫的民兵，在教堂尖塔上懸掛石油燈示警；自己則連夜騎馬，前往康科特和列克星頓報信，著名的信號「如果從陸路來，點一盞燈；如果從海路來，點兩盞燈」，就是從老北教堂發送，使列克星頓民兵得以從容迎擊翌晨出現的英軍。

波士頓公園是遊客、也是市民最喜歡的旅遊場所。公園處於波士頓中心地帶，建於1664年，美國最早的公園之一。以前是人們放牧的地方，殖民地時期是駐守英軍的營地，後來更成為公眾自由發表言論的場所。

美國獨立戰爭發源地紀念碑。

非裔運動領袖馬丁路德金恩博士在這發表演講，女權主義者在此為提高女性地位大聲呼吁，現在是波士頓市民鍾愛的休閒場所。公園裡林蔭蔽空、花草茂盛，還有青銅噴泉、紀念碑、露天音樂台等。

在公園裡和公園周圍有很多塑像，都是曾經為美國、為波士頓做出巨大貢獻的名人，最著名的是在公園門口的華盛頓將軍塑像，騎在馬上的華盛頓將軍塑像安坐在高高的基石上。波士頓是華盛頓將軍擔任大陸軍總司令後指揮的第一場戰役，他帶領沒有經過訓練、裝備很差的新英格蘭地區民兵，把世界上最強大的英軍趕出了波士頓。波士頓成為華盛頓將軍解放的第一個城市，波士頓人民為了紀念他，在這裡為他建了一個巨型塑像。

萊辛頓市中心民兵塑像。

萊辛頓 打響獨立第一槍

萊辛頓是波士頓市中，華裔比較集中的小鎮。在萊辛頓的市中心，聳立著一座手握步槍的民兵雕像。這位民兵英姿颯爽，雙腳堅定地踩在石牆上，兩眼警惕地注視著前方；下邊有一塊不加琢磨、非常簡樸的石碑。碑文寫道：「堅守陣地。在敵人沒有開槍以前，不要先開槍；但是，如果敵人硬要把戰爭強加在我們頭上，那麼就讓戰爭從這兒開始吧！」這是為了紀念美國史上著名「獨立戰爭」中的第一戰——「萊辛頓和康科德戰役」而立的。

1775年4月19日清晨，波士頓人民在萊辛頓上空打響了獨立戰爭的第一槍，這「聲聞全世界」的第一槍，拉開了美國獨立戰爭的序幕。在獨立戰爭發源地遊客中心有一座小型博物館，風格很古老也顯得陳舊，是有意保持那種前殖民地風貌。館內整齊美觀，陳列一些地圖、人物塑像、昔日民兵們的用品。

館內還有一個放映廳，不同於一般放映室，除了銀幕還有許多配合道具，幕台上有一座普通民兵的住宅，放映廳門口的銀幕中出現一個愛國者的形象，由他講解那天發生的故事。屋子裡的道具有默契地以燈光和音響配合，頂部有一個燈光組合的地形圖，詳細標明當天在戰爭小路上發生的戰鬥，聲光影像的表演，給人身臨其境的感覺。外面這條幾英里長的小路，是當年英軍和北美民兵來回運動的「戰鬥之路」，是一條通向自由之路。

2012年4月14號，在獨立戰爭發源地舉辦模擬當年獨立戰爭的表演。我們在路二邊的樹林中，靜靜地等待模擬當年獨立戰爭的開始。到了上午10時，從波士頓方向走來一隊幾百人穿著整齊、武器優良、邁著整齊步伐的英軍，他們執行上面的命令，去康科德收繳武器和捉拿要犯。

模擬獨立戰爭中美國民兵。

只見前面只有幾十人的民兵擋住了他們的去路，他們衣著不統一，但手上都握著步槍，一看就是沒有受過專門訓練的當地民兵。這支民兵隊伍由已退役的帕克上尉率領，他知道自己的實力無法與英軍相比，當英軍指揮官皮凱恩高聲命令民兵讓出道路時，帕克上尉命令自己的手下：「原地不動，不首先開槍。如果他們要戰鬥，讓戰爭從這裡開始！」就在雙方緊張對峙的時候，忽然一聲槍聲響起。這一聲槍響，打破了黎明的平靜，幾分鐘之後，民兵撤出戰場。

當英軍到了康科德之後，發現村莊裡是一派安詳平和的氣氛。史密斯下令英軍搜查全鎮，卻一無所獲。就在英軍準備打道回府的時候，突然間槍聲大作。埋伏在四周的民兵們從各個角落開火，英軍倉皇逃離康科德。

當再次經過萊辛頓的時候，疲憊不堪的英軍又陷入民兵的重重包圍，這是美國獨立戰爭中聞名的「一分鐘人」民兵隊伍，在英軍到達後很短時間內，上千人的各地美國民兵帶著武器到此埋伏。

直到英軍的援軍趕到，凱恩才帶領他的隊伍突出重圍。這次戰鬥，英軍傷亡273人，北美民兵傷亡93人。萊辛頓的戰鬥打響了「聲聞全世界」的第一槍，揭開了美國獨立戰爭的序幕。

參加模擬戰爭的民兵、英軍都是當地的志願者，模擬雖簡單，但是扮演帕克上尉的一定是專業人員，他那高亢、洪亮的聲音代表美國人民的心聲，喊出了美國人民堅強的決心。每次參觀這些獨立戰爭遺址，總是讓我接受歷史的燻陶和愛國主義的教育，美國就是這樣來教育人民，不忘記歷史。