中國五一假期估2.65億人出遊 北京青島重慶成熱門地

五一期間，三亞的酒店及周邊遊的訂單量同比增長2倍。（中新社）

今年中國 五一假期計畫出遊的人數暴增，據中國交通運輸部數據顯示，今年五一假期預計中國全國客運量將達2.65億人次。北京 、青島、重慶成為熱門旅遊地點。

中國經濟日報聯合京東發布數據顯示，五一期間，旅遊出行和居家消費迎來高峰，當中以親子 遊、長線遊、自由行成為本次假期最多人出遊的方式，而北京、青島、重慶成為熱門旅遊地點。

與往年相比，今年中國五一假期可連放5天，不少民眾都趁機去長線遊。截至目前，京東平台預定五一期間機票的訂單量同比去年提升5倍，火車票同比去年提升3倍。

京東數據顯示，本次五一假期最受歡迎目的地，北京、成都、重慶、西安、青島成為前5位機票目的地上漲最多的城市；北京、武漢、青島、重慶、鄭州則是前5位火車票目的地上漲最多的城市。至於機票、火車票出發地上漲最多的城市前5位，分別為北京、上海、廈門、南京、西安，以及北京、武漢、深圳、西安、長沙。

另據「財經網」報導，具備家庭親子屬性的主題樂園、動物園等景點成為家長最愛的出遊地方。九寨溝、張家界、三亞的酒店及周邊遊的訂單量同比增長2倍，迪士尼等樂園的園區內酒店訂單量環比增長1倍以上。

親子遊對消費市場增長同樣有明顯的帶動作用。在出行消費同比增長TOP品類名單中，已婚人士消費能力明顯強於未婚人士，當中以游泳裝備、太陽帽、旅行箱、戶外裝備等受到追捧；而25至45歲已婚人士的出行增長幅度亦大於同年齡段未婚人士。

在高鐵票、火車票「一票難求」的情況下，以自駕為主的周邊遊亦成為不少人的選擇。京東數據顯示，自上月17日至23日，京東汽車SUV搜索量呈現大幅上漲，環比增長200%以上；電單車訂單量同比提升160%。同時，車用香薰、手機車用支架、太陽擋等汽車用品訂單量亦有增長。