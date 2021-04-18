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不用隔離檢疫 紐澳「旅遊泡泡」啟動 機場塞爆

編譯張君堯／綜合報導
多家外國電視畫面顯示，澳洲機場國際線出境航站擠滿「數以百計旅客」。（Getty Images）
多家外國電視畫面顯示，澳洲機場國際線出境航站擠滿「數以百計旅客」。（Getty Images）

澳洲與紐西蘭寫下疫情里程碑，19日開始實施邊境開放的「旅遊泡泡」，讓澳洲居民1年多來首度得以在不必隔離2周的情況下入境紐西蘭，數以百計乘客湧入機場，而分隔兩地的家人也終於可以團聚。

多家外國電視畫面顯示，澳洲機場國際線出境航站擠滿「數以百計旅客」，雖然澳洲多數州去年起已允許紐西蘭居民免隔離入境，不過紐西蘭擔心零星疫情爆發，先前始終對鄰國澳洲入境旅客實施隔離，如今旅遊泡泡的啟動，代表兩地旅客入境後都不必隔離檢疫。

澳洲航空公司（Qantas）執行長喬伊斯（Alan Joyce）表示，這是400多天來民眾首度能免隔離旅行，同時一天要對紐西蘭增加16個回程航班且「班班客滿」。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）和紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）也在聯合聲明中表示，開放邊境有助推動兩國經濟復甦，並讓數以千計親友團圓，阿爾登認為旅遊泡泡令人興奮，強調「無論是返鄉的家人、朋友或度假民眾，紐西蘭都歡迎你們，祝你們玩得開心」。

數以百計乘客湧入機場，而分隔兩地的家人也終於可以團聚。（Getty Images...
數以百計乘客湧入機場，而分隔兩地的家人也終於可以團聚。（Getty Images）

不過莫里森和阿爾登也在聲明中強調會「持續檢討紐澳免隔離旅遊的風險評估」，一旦疫情爆發就要做好行程被打斷、短時間內做出適當安排的準備，同時也提及將免隔離旅行措施擴及其他太平洋地區國家的可能性，表示「安全無虞時就會這麼做」。

澳洲 疫情 邊境

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