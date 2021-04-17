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後疫情旅遊商機 北京花季掀郊區民宿入住熱

中央社／北京17日電
目前正值北京花季，郊區平谷桃花、梨花盛開，當地民宿業者近期便表示，目前入住率已達7成至8成，五一連假更是全被訂滿。圖為平谷民宿。中央社
目前正值北京花季，郊區平谷桃花、梨花盛開，當地民宿業者近期便表示，目前入住率已達7成至8成，五一連假更是全被訂滿。圖為平谷民宿。中央社

目前正值北京花季，郊區平谷桃花、梨花盛開，平日已是遊人如織，加上4、5月清明、五一連假，當地民宿業者近期便表示，目前入住率已達7成至8成，五一連假更是全被訂滿。

北京這一波旅遊熱潮起源自3月中旬。自3月16日起，中國低風險地區旅客進出北京無需提供核酸證明正式實施以來，在線旅遊平台北京旅遊產品搜尋、預訂量便快速提升。

中國旅遊平台「去哪兒網」3月數據便顯示，京郊民宿預訂成長明顯，以賞花為目的的平谷、懷柔、順義、門頭溝、延慶等地區京郊民宿預訂量較2月前一週成長7成。

記者近日走訪以桃花、梨花景色聞名的平谷區大華山鎮，由於當地正值桃花節活動，因此平日已是遊人如織，當地民宿更是一房難求。

大華山鎮西牛峪村的民宿業者陸文斌受訪時便表示，現在旺季入住率能達到70%至80%，淡季能到40%、50% ，今年五一連假更已被訂滿。

北京平谷區大華山鎮過去一直是傳統農村，因此當地的民宿多半是閒置農舍改建而成。圖為...
北京平谷區大華山鎮過去一直是傳統農村，因此當地的民宿多半是閒置農舍改建而成。圖為當地農舍改建的民宿。中央社

事實上，平谷區大華山鎮近年來側重發展高級民宿旅遊。除了西牛峪村外，梯子峪村去年也引入了民宿計畫，預計全村將建設14戶民宿院落。

梯子峪村書記王玉海受訪時說，村子引進的計畫將為村民提供就業機會，增加可持續收入。

大華山鎮過去一直是傳統農村，因此當地的民宿多半是閒置農舍改建而成。

陸文斌便是和友人合資，與當地村政府簽合約，每年繳交約2萬人民幣的管理費，將當地農民不再使用的農舍修建改造成為精品民宿。

陸文斌說，改造、修建一間小院約需花費100萬人民幣，目前，他已在當地投資30多個小院。

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