巴西「超大型基督」：耶穌巨像救觀光的奇觀競賽？

恩坎塔杜的守護者基督。（歐新社）

「耶穌，世人仰望的喜悅？」在巴西南方小城恩坎塔杜（Encantado），近期正在建造一尊巨型的耶穌像，描繪耶穌張開雙手擁抱世人的姿態。目前工程建設已經完成了臉與雙手的部分，脖子以下仍然是裸露在外的混凝土與鋼骨架構，也讓沐浴在陽光下的耶穌基督看起來別有一種科幻感。這座雕像預計將於2021年底竣工。未來造訪巴西的遊客有機會搭乘雕像內部的電梯，到耶穌像胸口的高度觀賞風景。

不過巴西明明已經有了知名的地標「救世基督像」，為何還要在耗時費力興建另一座雕像？在這樣的奇觀競賽背後，有哪些考量？

根據報導，這尊被命名為「守護者基督」（Christ the Protector）的新雕像高度為43公尺，比巴西里約熱內盧現有的著名地標「救世基督像」（Christ the Redeemer）還要高出約5公尺。守護者基督從2019年開始建造工程，是由一個名為基督之友協會（Friends of Christ Association）的組織規畫興建的，工程所需的費用是透過私人與公司募款徵得的35萬美元。

恩坎塔杜的守護者基督。 （歐新社）

恩坎塔杜位於靠近巴西與烏拉圭和阿根廷的邊界，人口只有近2萬人。一開始，建雕像的構想是由恩坎塔杜的市長康薩蒂（Adroaldo Conzatti）所提出的，希望能夠促進當地的觀光 旅遊業。不過在今年3月，他因為新冠肺炎（Covid-19）引起的併發症而過世。

將成第3高耶穌雕像

待完工後，它將會成為世界上第三高 的耶穌雕像，僅次於印尼東部蘇拉維西島上的基督祝福像（Christ Blessing，高52.55公尺，由一位華裔企業家所建造）、還有波蘭小鎮史威伯茲（Swiebodzin）的基督君王像（Christ the King，高52.5公尺）。

負責雕像建設工程的主管迪蘇沙（Artur Lopes de Souza）表示：「以後會設置一個玻璃觀景台，人們可以從這裡眺望和拍攝山谷的美景。」

恩坎塔杜的守護者基督。 （歐新社）

救世基督像 仍最知名

不過今日世上最知名的基督像，依然還是巴西里約熱內盧的「救世基督像」，剛好也將在今年10月迎來90歲生日。位於科科瓦多山頂，耶穌張開雙手環抱山下的市景，近百年來默默守護著里約熱內盧，也在2007年被選為新世界七大奇觀之一。

「救世基督像」最早是在19世紀中，由一位天主教神父伯斯（Pedro Maria Boss）提議設立的。當時中南美洲許多西班牙、葡萄牙占領的前殖民地，紛紛要求獨立，包括阿根廷、秘魯等國選擇了民主共和體制，而巴西選擇了君主制，建立了「巴西帝國」（Empire of Brazil）。並由原本宗主國──葡萄牙的貴族費德羅一世（Pedro I of Brazil）接掌巴西王室。

當時伯斯希望能夠在科科瓦多山（Mount Corcovado）上設置一座基督紀念碑，用來紀念巴西帝國王室，但當時並未獲得允許。不過巴西帝國只維持了短短數十年，到了1889年就遭到政變，王室被廢黜，改建為巴西共和國，開始了政教分離的時代。原先設立基督雕像的提議更是完全被新政府否定。

圖為里約熱內盧的救世基督像。（取材自維基共享）

到了1920年，里約天主教會再次提出希望能在山頂建置耶穌像的計畫，最終由大規模的募款與連署活動，取得許多巴西天主教徒的支持，並從眾多設計圖中選擇了「張開雙臂」的姿勢，象徵著世界和平，由知名雕塑 家保羅·蘭多夫斯基（Paul Landowski）設計，最後在1931年完工。

「救世基督像」每年吸引超過200萬人前往參觀，在群山的簇擁下，凝視著不遠處的甜麵包山和瓜納巴拉灣，張開雙臂擁抱世人——

「我是元始，我是終末，我是生活的；我曾死過，我現在卻活著，一直到萬世萬代...」