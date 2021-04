巴西「超大型基督」：耶穌巨像救觀光的奇觀競賽？

恩坎塔杜的守護者基督。(歐新社)

「耶穌,世人仰望的喜悅?」在巴西南方小城恩坎塔杜(Encantado),近期正在建造一尊巨型的耶穌像,描繪耶穌張開雙手擁抱世人的姿態。目前工程建設已經完成了臉與雙手的部分,脖子以下仍然是裸露在外的混凝土與鋼骨架構,也讓沐浴在陽光下的耶穌基督看起來別有一種科幻感。這座雕像預計將於2021年底竣工。未來造訪巴西的遊客有機會搭乘雕像內部的電梯,到耶穌像胸口的高度觀賞風景。

不過巴西明明已經有了知名的地標「救世基督像」,為何還要在耗時費力興建另一座雕像?在這樣的奇觀競賽背後,有哪些考量?

根據報導,這尊被命名為「守護者基督」(Christ the Protector)的新雕像高度為43公尺,比巴西里約熱內盧現有的著名地標「救世基督像」(Christ the Redeemer)還要高出約5公尺。守護者基督從2019年開始建造工程,是由一個名為基督之友協會(Friends of Christ Association)的組織規畫興建的,工程所需的費用是透過私人與公司募款徵得的35萬美元。

恩坎塔杜的守護者基督。 (歐新社)

恩坎塔杜位於靠近巴西與烏拉圭和阿根廷的邊界,人口只有近2萬人。一開始,建雕像的構想是由恩坎塔杜的市長康薩蒂(Adroaldo Conzatti)所提出的,希望能夠促進當地的觀光 旅遊業。不過在今年3月,他因為新冠肺炎(Covid-19)引起的併發症而過世。

將成第3高耶穌雕像

待完工後,它將會成為世界上第三高 的耶穌雕像,僅次於印尼東部蘇拉維西島上的基督祝福像(Christ Blessing,高52.55公尺,由一位華裔企業家所建造)、還有波蘭小鎮史威伯茲(Swiebodzin)的基督君王像(Christ the King,高52.5公尺)。

負責雕像建設工程的主管迪蘇沙(Artur Lopes de Souza)表示:「以後會設置一個玻璃觀景台,人們可以從這裡眺望和拍攝山谷的美景。」

恩坎塔杜的守護者基督。 (歐新社)

救世基督像 仍最知名

不過今日世上最知名的基督像,依然還是巴西里約熱內盧的「救世基督像」,剛好也將在今年10月迎來90歲生日。位於科科瓦多山頂,耶穌張開雙手環抱山下的市景,近百年來默默守護著里約熱內盧,也在2007年被選為新世界七大奇觀之一。

「救世基督像」最早是在19世紀中,由一位天主教神父伯斯(Pedro Maria Boss)提議設立的。當時中南美洲許多西班牙、葡萄牙占領的前殖民地,紛紛要求獨立,包括阿根廷、秘魯等國選擇了民主共和體制,而巴西選擇了君主制,建立了「巴西帝國」(Empire of Brazil)。並由原本宗主國──葡萄牙的貴族費德羅一世(Pedro I of Brazil)接掌巴西王室。

當時伯斯希望能夠在科科瓦多山(Mount Corcovado)上設置一座基督紀念碑,用來紀念巴西帝國王室,但當時並未獲得允許。不過巴西帝國只維持了短短數十年,到了1889年就遭到政變,王室被廢黜,改建為巴西共和國,開始了政教分離的時代。原先設立基督雕像的提議更是完全被新政府否定。

圖為里約熱內盧的救世基督像。(取材自維基共享)

到了1920年,里約天主教會再次提出希望能在山頂建置耶穌像的計畫,最終由大規模的募款與連署活動,取得許多巴西天主教徒的支持,並從眾多設計圖中選擇了「張開雙臂」的姿勢,象徵著世界和平,由知名雕塑 家保羅·蘭多夫斯基(Paul Landowski)設計,最後在1931年完工。

「救世基督像」每年吸引超過200萬人前往參觀,在群山的簇擁下,凝視著不遠處的甜麵包山和瓜納巴拉灣,張開雙臂擁抱世人——

「我是元始,我是終末,我是生活的;我曾死過,我現在卻活著,一直到萬世萬代...」