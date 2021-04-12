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華航「空中女王」 最後的747-400客機將走入歷史

記者黃淑惠／即時報導
華航安排客艙組員穿著華航不同年代經典制服，向747輝煌飛行歷史致敬。（記者黃淑惠／攝影）
華航安排客艙組員穿著華航不同年代經典制服，向747輝煌飛行歷史致敬。（記者黃淑惠／攝影）

全台最後的747-400客機將走入歷史，華航12日上午舉行「Farewell my Queen 747女王想見你」歡送盛典，華航董事長謝世謙率領主管團隊，與百位華航會員及退休員工齊向空中女王致敬，一同見證747-400客機從中華航空機隊畢業。

華航董事長謝世謙表示，747-400 客機過去30年為華航旅客提供絕佳的飛行體驗，過去一年在新冠疫情嚴峻考驗下，華航致力提高整體營運效能，747-400的退役展現華航機隊世代交替新貌，在航空產業回春之際，華航已經準備好，以更優質、高效率的服務歡迎旅客，提升航空市場競爭力。

擁有747-400飛航資格的華航總經理高星潢也表示，感謝747-400客機為台灣及華航創下的卓越貢獻，帶給華航及旅客無數美好的旅行記憶，對於機師來說，747-400是操作起來非常安全、平穩的機種，華航將持續傳承這份對飛安的承諾，在永續經營原則下達到最佳營運效益，滿足市場所有旅運需求。

「Farewell my Queen 747女王想見你」歡送活動由747-400最後載客飛行的紀錄片揭開序幕，為映襯747的雋永韻味，華航安排客艙組員穿著華航不同年代經典制服，向747輝煌飛行歷史致敬。為了向空中女王道別，現場精心安排應援排字，由華航主管邀請參與活動的所有華航會員與退休員工，排排站列出「747」三個大字，向這位華航的老朋友致意。

華航也特別打造747-400老照片時光憶廊，擔任導覽的華航資深空服教師陳雅玲說道，在台灣經濟起飛時747-400肩負許多人出國的任務，同事間提及飛航越洋航線總是對747充滿共鳴與情感，而曾經接受747獨有的頭等艙服務訓練，對空服員更是一份最高榮耀，真的很感謝747-400帶領她的職涯走上巔峰。

 「真的很不捨」，許多受邀參加活動的退休員工也表示，747 機隊不只性能佳，更重要的是它改變全球航空業生態，讓越來越多人有機會環遊世界，太開心公司用心舉辦歡送活動，能有機會再見到空中女王。

現場也安排專業攝影師，為每位參加民眾紀錄活動畫面，留下與華航747-400的珍貴合影，華航也準備有獎徵答活動，送出747-400模型飛機、限量棒球帽及帆布袋等限量紀念禮品。

華航開放粉絲在機腹簽名留念，現場貴賓與員工排隊等候，只為了親筆寫下對747的祝福，深刻陪伴在女王心底。在下午13點30分，747-400客機緩緩離開華航修護棚廠，承載著華航旅客所有的美好回憶，正式走入歷史，幸運見證女王最後身影的民眾，也一起揮手向「永遠的空中女王」說再見，而它的經典與無可取代，存在每一位旅客心中。

華航董事長謝世謙（左三）率領主管團隊一同見證747-400客機從中華航空機隊畢業...
華航董事長謝世謙（左三）率領主管團隊一同見證747-400客機從中華航空機隊畢業。（記者黃淑惠／攝影）
全台最後的747-400客機將走入歷史，華航特別於12日舉行「Farewell ...
全台最後的747-400客機將走入歷史，華航特別於12日舉行「Farewell my Queen 747女王想見你」歡送盛典。（記者黃淑惠／攝影）

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