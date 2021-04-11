中國鄉村釆風 江山如此多嬌

玉龍縣石鼓鎮的長江第一灣。(圖片由作者提供)

2016年的3月，我以「滋根基金會」義工的身分，有幸在中國 五個省份──河北青龍、山西石樓、陝西清澗及延安、雲南玉龍縣黎明鄉、貴州雷山縣及毛坪鄉，用將近四星期的時間，探訪了許多最偏遠貧困的鄉村和小學，每個鄉村都有它獨特的風釆，時值初春，處處更是嫵媚多嬌。

河北青龍馬仗子小學生跳秧歌舞。(圖片由作者提供)

●滿族自治縣 歌舞昇平

友人趁赴京參加培訓回程之便，帶著我及另外幾位義工，在開車奔馳了四個多小時到達青龍滿族自治縣。到達當晚，我們一行四人走到青龍縣政府的廣場。縣政府大樓燈火輝煌，但圍起來不讓人走近，廣場上非常熱鬧，有許多人在跳廣場舞、秧歌，最大的一組人在跳團體舞，許多人也穿著相同的制服，這一組起碼有好幾百人，喇叭放著音樂，非常壯觀。

第二天一早，街上已非常熱鬧，原來適逢每周一次的趕集日，我們都好奇的去逛，好多條街都擺滿了各式攤子，食衣住行所需大小物件樣樣有，也有許多特色小吃攤，腳踏車、人力車、加上滿街的人，到處擠得水泄不通。青龍縣是國家評定的貧困縣，看在我這個外行人眼裡，看不出什麼貧困景象，我為這些鄉民們慶幸。

第三天下午我們來到大森店村，村子裡大部分年輕力壯的村民都在外打工。書記鮑際英雄心萬丈要為村民謀福利，任內的兩大政績是帶領村民種植黃冠梨脫貧，他們的黃冠梨美味多汁，但沒有管道賣到北京 ，只能賣到秦皇島，如能賣到北京，價格會好得多，村民的收益就更好了。另一件德政是修橋連到大馬路，黃冠梨從此可用車運出村子，不用挑著過河運出村了。

黃河第一灣在呂梁山西麓，黃河之東，離石樓縣40公里處。(圖片由作者提供)

●黃土高原 杏花燦爛

我們從北京乘飛機到呂梁機場 ，友人來接，出機場就看到幾棟高樓，都只建了一半，友人告知：因為資金不足，又供多於求而賣不出去，這些建築已經停工，現今在中國的三線城市是很常見的，當地人稱「爛尾樓」。

從呂梁機場，兩個多小時車程到達了石樓縣。石樓縣屬呂梁市，在呂梁山西麓、黃河之東，在離石樓縣40公里處，我們見證了壯觀的黃河第一灣，本來流向自北向南，在此形成V字型的大轉灣轉而向東北，我們到達時是黃昏時分，一輪落日就在正對面，站在居高臨下之處，風聲呼呼，黃河是中國的母親河，大家心中激動不已，久久不忍離去。

從山西石樓赴陝北，沿途重重疊疊的黃土高原，時值初春，山上杏花燦爛，到處白花一片一片。我們經過義牒鎮的留村，這是1936年2月，毛澤東完成了堅苦的長征，率軍從陝北清澗縣渡黃河入山西的時候，正值大雪紛飛，登山觀雪激發了他英雄主義的浪漫情懷，寫出大氣磅礡的「沁園春─雪」詩篇。這個重要的歷史見證地，也許因交通不便，沒有開發，相當荒涼，有一座白色巨大的毛澤東石像，面對著黃河，當年他可能就是站在這裡，面對大雪飄飛的黃河，因而發出「江山如此多嬌」的感慨。

路遙故居，是在半山上的窯洞。(圖片由作者提供)

●路遙紀念館 緬懷名作家

幾天後，我們到了陝西的清澗縣，這是著名作家路遙的故鄉。他在1982年發表中篇小說「人生」而成名，1988年完成百萬字長篇巨著「平凡的世界」，1991年獲第三屆茅盾文學獎，不幸於1992年病逝，年僅42歲。清澗縣父老緬懷家鄉驕子而修建「路遙紀念館」，題字「不平凡的世界，永遠的路遙」。館內有一個披著風衣的路遙蠟像，唯妙唯肖。

路遙的一生可謂坎坷不順，他在生命的高峰時和一位北京知青有著刻骨銘心的初戀。然而生命的不幸降到他身上，初戀的女友，在路遙渾身長瘡、不能行走、又被縣革委會宣佈隔離審查時刻，女友因他的農民身分而提出斷交，這對路遙的打擊很大。在他仕途不順、初戀失敗雙重打擊下，不得不回到農村，當了民辦教師，開始了寫作生涯，不久，另一位北京知青林達走進了他的生活，他考上延安大學並得到她的經濟支持，他也擔任學校期刊「延河」的編輯。畢業後兩人都在西安工作，結婚、生女，遺憾的是，婚後生活並不和諧，林達多次提出離婚，皆因不願傷害女兒而一拖再拖。也許受兩段感情不幸的影響，他小說裡的男女主配角們，感情生活也多不順利。路遙雖是名作家，終其一生都是清貧的，最後是貧病交加，在辭世前三個月，林達扶起病床上的路遙，他終於在離婚協議書上簽了字。不久，路遙就走完他短短的一生。

從西安大雁塔最高層看西安市。(圖片由作者提供)

●遊回民一條街 遙想盛唐

離開石樓縣的第二天，到了延安，它在陝西省北部，是中國紅軍二萬五千里長征的終點。我們主要參觀了「延安革命紀念館」，其規模、內容、時期，參觀人數都比山西石樓的「紅軍東征紀念館」大得多。參觀完畢，出得門來，初春暖陽高照，遠處是寶塔山和鳳凰山，延河兩岸高樓林立，路上車水馬龍，完全是一個新興的現代都市。在遠遠的山上好像隱約看見一排窯洞。

從延安上路，半天車程到達西安。當晚我們去逛回民一條街，非常擁擠，街上有各式小吃店及兩旁的各式商店，一副昇平世界。遙想當年的長安城，是中國盛唐之都，當時是全世界最大最繁華的都市，是絲綢之路的起點；唐貞觀三年，玄奘隻身西行，自長安遠去天竺(印度)求經，貞觀十九年返長安，當時的宰相房玄齡接待，夜宿朱雀街，這明長城邊上的朱雀街今日仍然存在。

第二天中午出門，先走到明長城。這個城牆是明朝洪武三年開始，在隋唐年代的長安皇城基礎上擴建而成的，四面各闢一門，東名「長樂」、西名「安定」、南名「永寧」、北名「安遠」。我從西門上，一路走到南門，天高氣爽的春日，明長城上人並不太多。

之後，我搭了一趟公交車來到大雁塔。下車處正在施工，大雁塔似乎就在眼前不遠，但走了近一個小時才到進門處，拿了一張免費敬老票，入得園內。大雁塔建於唐朝永徽三年，為玄奘保存佛經而建造，又名「慈恩寺塔」，是中國大乘佛教的聖地。在園內閒逛一番後準備登塔，要另外買票，我又取了一張印有介紹的免費票上得塔來，塔有七層，每層都挺高，全塔相當於十層樓的高度。每一層內，四面都有月洞門，遊人可以居高臨下觀看西安城的近處遠處，當時已近黃昏，我在一處觀景口站了很久，下面是高樓大廈的今日西安，遙想盛唐的繁華京城和今日的西安城。

貴州偷新娘之後的婚禮，新郎要把新娘背回自己家裡。(圖片由作者提供)

●訪雲貴高原 蔥綠宜居

走過黃土高原的晉陝兩省，看著綿延不斷的呂梁山脈，滿山除了白色的杏花就是黃土。來到雲南的麗江機場，在飛機上就看到滿山蔥綠，和黃土高原的景象全然迴異。麗江機場離我們的目的地玉龍縣有兩個多小時車程，路上完全不擁擠，到得玉龍縣，只見縣城乾淨又安靜，初春的暖陽，藍天白雲加上空氣清新，住家太理想了，相較於歐美的住家條件，玉龍的環境並不遑讓，房價也非北京、上海的天價。

麗江市有四個縣一個古城區：玉龍縣 (納西族自治縣)、寧蒗縣 (彝族自治縣)、永勝及華坪縣。我這次走訪的全在玉龍縣的黎明鄉，地處金沙江上游，全鄉有一萬五千人，多為傈僳族人。被國家評定為貧困鄉。

第二天上午是個陰雨天，我們一行五人從玉龍縣城開往黎明鄉，路上先經過位於麗江市石鼓鎮的長江第一灣，長江上游的金沙江在此大轉向，本來向南流的，在此急轉向北北東，此後金沙江衝出玉龍雪山與哈巴雪山之間的夾縫，沒走多遠，又在麗江奉科與四川木裡、香格里拉縣與寧浪彝族自治縣交界處，再次轉回頭來往東南流去，由此形成了長江第二灣，此灣可能泥沙淤積，並未開發，問了一位當地人，他說沒聽說誰去過。經過這麼一上一下兩個大灣之後，長江從此向東流過中國大地注入東海。

當晚我們住宿黎明鄉。是日些許細雨，住處就在金沙江邊，走百步就站在濤濤江水之畔，水勢不小，又有黎明河在此注入。我站在高地望向寬大的金沙江，青山歸遠，山江如畫，遺憾的是，唯一能近站的地方堆滿垃圾，如果雨水大些，這些垃圾就會被沖到金沙江裡。

在黎明鄉我們大部分時間是訪問小學。其中的黎光小學座落在三江並流的國家公園內，我們置身在風景如畫的公園裡，不去遊訪覺得可惜，這是老君山國家公園黎明景區的重要景點，黎明鄉是僄僳族的聚居鄉，僄僳族語稱黎明為「伊谷洛馬底」，其意為巨谷始祖，他們把這裡叫做「太陽的故鄉」。

十六年前，我們由貴陽經雷山縣，再開兩小時車到方祥鄉，記憶中青山綠水環繞。十六年後重訪貴陽、雷山縣和毛坪鄉，貴陽本是省會，現在當然高樓大廈更多更繁華了，雷山縣也像一個現代新興三線城市。我們見到了許多當年滋根資助過的小學生，如今都是中年人，在社會各個層面都是頂樑柱，當老師的最多，回自已本村當老師或當衛生員的也有，但大部分人都在縣城裡落腳生根。途中又經過郎德，此地顯然比以前更是觀光景點，路邊的燈都藝術化設計，路旁的河上還建了兩座有美人靠的風雨橋，青山、綠水、風雨橋、房舍點點，一切都很詩意。走上村子小小的廣場，整個村子和十六年前大致相同，我們村前村後走了一圈就離開了。車子直奔毛坪，雨愈下愈大，在毛坪參觀了碧琳出資建的婦女中心，和管理人聊了一會兒。

離開毛坪，我們一行人兵分兩路，曉燕和我坐車回貴陽，其餘的人繼續往榕江縣走，大雨不斷，我們回到雷山縣坐上大巴直奔貴陽。往榕江去的人沿路發短訊過來，大雨沖下許多石塊，把路擋住了，他們跑到兩哩外的人家借了鐵鍬來清路，走了一段，塌方的地方更是不可收拾，他們只好繞遠路走大路，搞到半夜才到。俗話說貴州天無三日晴、地無三里平，一點不假。