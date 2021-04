美國西部遊 驚艷奇石奇景

紀念碑谷的三姐妹柱。(圖片由梅芳提供)

我們在美國 已經生活了近十年,但是由於住在東部,雖然二次來西部旅遊,但是西部太大,著名的旅遊景點太多,這次花了十天時間,把以前沒有去過的著名景點補上。

羚羊谷。(圖片由梅芳提供)

●羚羊谷 斑斕天堂

羚羊谷是我們嚮往的景點,也是這次旅遊中重點。羚羊峽谷是世界上著名的狹縫型峽谷之一,在地形上分為兩個獨立的部分,稱為上羚羊峽谷與下羚羊峽谷。羚羊峽谷在納瓦荷語中意思是「拱狀的螺旋岩石」,這裡是印第安人的保留區,必須需要由印第安人導遊帶我們進入。

羚羊峽谷是北美最美麗的峽谷,它幽深、距離不長。我們排好隊伍,分完組,一位漂亮的印第安人女孩當我們的導遊,她在旅途中非常重要,她會告訴你在哪裡和怎麼拍照,沒有導遊的指導你完全不能拍出網上那些圖片的樣子。羚羊峽谷的門票都需要預約,特別是上羚羊峽谷中午11時半特別熱門,因為可以看到陽光射入峽谷形成的光柱,要提前很長時間預定。

羚羊谷,我們原以為是一個山谷,可到那裡看只是一個平地。可當我們在導遊的帶領下,從地面的一個縫隙口的金屬樓梯深入地底後,許多遊客都驚叫起來。這裡仿佛到了另外一個人間天堂,紅色的螺旋般的條紋,各種形狀如水波一樣的岩石,在你面前展開。曲線,都是曲線,無論是俯視還是仰視,每個角度看到的形狀都不一樣。迷離的岩石,像流動的畫卷,亦動亦靜,令人驚嘆。當陽光撒落到谷底,斑駁的岩石折射出五彩光芒,由橙紅到紫赤,似波浪般起舞,形絲綢般飄逸。

這兒是攝影 愛好者的天堂!陽光透過深淺不一的岩層縫隙鑽進洞內,一年四季,甚至每天不同的時段、不同角度看到的色彩都不一樣。從進峽谷的那一秒開始,光線不斷變化,岩石如流水,起伏不定,呈現出粉、橘、紫、紅等不同色澤,宛如五彩斑斕的夢幻天堂。這裡是全世界最著名的「一線天」,是世界十大攝影聖地之一。在山洪上百萬年的打磨下,瓷器般光潔的線條和色塊,美過所有靜態加動態的畫面。我們在這欣賞、拍照,總是捨不得往前走,每次都是在導遊催促下才戀戀不捨往前走,因為裡面的空間很小,有的地方只能一個人側身才能通過,我們不往前走,後面的遊客進不來。可當我們走到一個新的地方,又是一番讓人感嘆的美景。陽光從峽谷頂部進入,幻化出奇異的色彩,這裡的光線也千變萬化,只有正午很短的一段時間陽光才能透過幾處間隙照到谷底。羚羊谷的美是無法用言語敘述,羚羊谷已成了攝影家最喜歡的天堂,這裡無論什麼時候,無論什麼地點,都能拍出很多美麗的照片。

羚羊峽谷的出口只有一人多寬,遊客從一個地縫中鑽出來,仿佛是地底下鑽出來一樣。當我從地縫裡鑽出來後,再回看羚羊谷的地面是那樣的普通,真無法想象在這地底下還有這樣美麗的人間天堂。這二個小時的遊覽太美了,可又太短了,計畫下次再來。來之前,一定要提前一周預定參觀遊覽時間,選擇陽光射進羚羊谷內最佳時間。

雙拱門。(圖片由梅芳提供)

●拱門公園 驚險奇觀

世界上恐怕沒有哪一個地方能像美國猶他州 一樣,在一個公園內匯聚了大大小小高高低低超過2000多個的自然石頭拱門。這就是美國著名的拱門國家公園,公園裡不只是有拱門,還有為數眾多的大小尖塔、基座和平衡石等奇特的地質特徵;所有拱門國家公園的石頭上更有著顏色對比非常強烈的紋理。石頭的成因為三億年前這裡曾是一片汪洋,海水消失以後又經過了很多年,海底的岩石和其他碎片擠壓成岩石並且越來越厚。之後,岩石的底部不敵上方的壓力而破碎,復經地殼隆起變動,加上風化侵蝕,一個個拱形石頭就形成了。直到今天,新的拱門仍持續製造中;反之,老拱門也在逐漸走向毀滅。

平衡石。(圖片由梅芳提供)

這裡是世界上最大的自然沙岩拱門集中地之一,光是編入目錄的就超過2000個,其中最小的只有3英尺寬,最大的則長達306英尺。精緻拱門是這裡的鎮園之寶,也是猶他州的標志,猶他州的車牌上都印著它的形象。

平衡石則是拱門國家公園的標誌性景觀之一。平衡石高39米,岩頂端的平衡石相當於三輛校巴大小。頂部一塊梨狀的巨石和下面的石座似連非連,穩穩當當地取得了平衡。它像一位端坐的老者正在給旁邊壯實的後輩諄諄教導。這塊巨石顯然在內部穩定性和外部重力的共同作用下,找到了一個完美的平衡點。看起來搖搖欲墜,卻在天地之間巋然屹立了幾百萬年。岩石高約40米,岩頂端的巨石高約17米,重達350噸,平衡石的驚奇就在「平衡」二字上,我們近距離抬著頭看著平衡石,總覺得這塊巨石好像很快就要掉下來似的。我們曾經遊覽過國內多個「風動石」、「飛來石」等景點,當時已經感慨萬分,但是這個平衡石遠比其他景點更奇妙驚險。有人說它像燃燒的火炬,有人又說像雜耍的海豹,還有人說它像含羞的少女。但我怎麼看也說不出像什麼,就是覺得它是那樣的高貴優雅,婀娜多姿,真是難得一見的奇石景觀。

從平衡石往前到了雙拱門,雙拱門是拱門公園中僅次於精緻拱門的第二大景觀,是一整座山丘被侵蝕成兩個巨大的、向上不同方向延伸出的拱門。它們共享一個相同石頭底座,一端支撐在同一個山體上,另一端分支兩點,形成一個夾角,高度達30多米,跨度超過45米,屬於大型拱門。 1988年著名導演史蒂芬·史匹柏(Steven Spielberg)與著名編劇喬治·盧卡斯(George Lucas)合作的美國片《聖戰奇兵》(Indiana Jones and the Last Crusade),曾在此取景。類似這樣的景觀可以說在公園內還有很多,真是數不勝數。

拱門公園,那神秘莫測的幽谷,多姿多彩的拱門,千姿百態的巨石,酷熱難當的天氣以及天蒼蒼地茫茫的紅土地。我們就是在這種不斷發現神奇和感受神奇中結束了在拱門國家公園的行程,由於時間原因,沒能到精緻拱門,非常遺憾。拱門國家公園實在太大了,羚羊谷遊覽只需二小時,遊覽拱門國家公園主要景點則需要二整天,如果要把裡面的景點全部遊覽完則需要更多的時間。

紀念碑谷東西連指手套山。(圖片由梅芳提供)

●紀念碑谷 傲然壯闊

紀念碑谷,並不是河谷或山谷,它曾是一塊廣闊的盆地,億萬年來, 地心緩慢而溫和的壓力不斷抬升,使之成為高原。歷經由風和水的腐蝕,曾經覆蓋全區的頁岩只殘留下一群石碑、石塔和石柱,散落在空曠的沙漠中。這些風化石碑高的可達300米,小的只有幾十米。

1958年,生活在這裡的納瓦霍部落印第安人建立了這個公園,這裡是大自然鬼斧神工的傑作。按岩石所處的不同侵蝕階段,分為三種,一種叫平頂山,岩石處於侵蝕的第一階段,比較寬大平坦,例如雨神山;另一種叫孤丘,從平頂山進入侵蝕的第二階段,岩石形狀較小,例如東西拇指手套山;最後一種叫塔,是孤丘再被侵蝕的第三階段,岩石形成後變得狹窄並可自由聳立,經過風雨的沖刷洗禮後,只有底部能承受砂岩的岩石才得以傲立在荒漠上,例如三姐妹和圖騰柱。

我們在遊客中心乘坐納瓦霍部落印第安人的古老的吉普車,在塵土飛揚的山谷車道慢慢開去,土路顛簸難行,首先映入眼簾的是紀念碑谷的全景,與照片和電影中看到的一模一樣。從遠處的沙漠地面拔地而起的,是山谷中最顯著的三座巨石柱:東西連指手套山(這樣命名是因為它們看起來像豎起大拇指的雙手)和梅里克孤丘。從山谷車道岔出的十幾條小道上,可以飽覽雄偉的砂岩紀念碑柱,它們還有很貼切的名字,比如大象孤丘、圖騰柱。最後來到三姐妹柱附近的一片空地,比較近距離地欣賞三姐妹的美艷。在我們和三姐妹合影留念後,依依不捨地告別,乘坐吉普車回到了遊客中心,結束紀念碑谷之旅。

上述三大景點只是美國西部景點的一部分,美國的自然景觀主要在西部。美國西部,永遠吸引著世界各地的大批遊客源源不覺前來,而且不會只來一次,一定會再來,就像我們一樣。