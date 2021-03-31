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疫情趨穩 旅遊回溫 IAD、DCA機場航班增加

記者張筠／華盛頓報導
多家航空公司近日宣布增加到華府機場的航班，進出華府的人數增加。（記者張筠 / 攝影）
多家航空公司近日宣布增加到華府機場的航班，進出華府的人數增加。（記者張筠 / 攝影）

隨著新冠疫情漸趨穩定、接種疫苗的人數增多，全美各地旅遊活動逐漸回溫，近日華府櫻花季也迎來眾多遊客，多家航空公司宣布增加到華府機場的航班，進出華府的人數也顯著增加。

本周從華府雷根國家機場(DCA)出發的美國航空(American Airlines)航班，已從原來的88班增至141班；美國航空還計畫從4月17日起，恢復從華府雷根國家機場到辛辛那提(Cincinnati)、奧克拉荷馬市(Oklahoma City)、南加州希爾頓海德島(Hilton Head Island)等地的航班服務。

西南航空(Southwest)也從今年春天起恢復多條航線，包括從雷根國家機場到佛州巴拿馬城(Panama City)、傑克遜維爾(Jacksonville)、潘沙科拉(Pensacola)等，高峰時期每天從雷根機場出發的航班從原來的八班增至28班。

同時，華府大都會機場管理局(MWAA)計畫從4月20日起試運行(soft opening)雷根國家機場的新航站樓，並在各航站樓間增設接駁車服務，方便旅客登機，新航站樓有14個登機口。

從華府杜勒斯國際機場(IAD)出發的航班也將從4月起增至200多班，連接119個城市，目前從杜勒斯國際機場到佛州各城市的聯合航空(United Airlines)班次已是2018年的三倍；達美航空(Delta Air Lines)5月起也將把從杜勒斯國際機場出發的航班數量提高30%。

聯合航空今年增加了從杜勒斯國際機場到佛州巴拿馬城、南加州默特爾海灘(Myrtle Beach)等地的航班，西南航空今春增加了從杜勒斯國際機場到芝加哥的服務，美國航空也增加從該機場到德州奧斯汀的航班。

機場 華府 美國

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