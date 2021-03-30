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Google地圖AI新功能 1秒看出天氣空氣品質

中央社台北30日電
Google今年將為Google地圖推出超過100項採用人工智慧（AI）技術的改善項目。（圖取自Unsplash圖庫）
Google今年將為Google地圖推出超過100項採用人工智慧（AI）技術的改善項目。（圖取自Unsplash圖庫）

Google今年將為Google地圖推出超過100項採用人工智慧（AI）技術的改善項目，同時也將進行數項更新，包括運用「實景」功能瀏覽室內空間，以及快速查看氣象和空氣品質圖層等。

Google地圖產品副總裁葛拉斯戈（Dane Glasgow）今天在官方部落格發文表示，16年前許多人外出時必須一隻手拿紙本地圖、另一手握方向盤，而且無法取得沿途路況資訊，或喜好餐廳的詳細營業資料。從那時候起，經最新機器學習技術推波助瀾，Google不斷突破地圖功能的極限。

在Google地圖今年將進行的數項更新中，「實景」功能採用全球定位技術，將透過AI掃描數百億張街景服務圖片掌握使用者的方位及建築物內物體的精確高度和位置，因此可供在部分難以導航的室內場所使用「實景」功能，例如機場、大眾運輸站、購物中心等。

此外，使用者未來可運用氣象圖層，快速查看特定地區目前及預測的溫度與天氣狀況；空氣品質圖層則會顯示空氣的健康或不健康程度。

葛拉斯戈表示，未來幾個月內，氣象圖層將在全球的AndroidiOS裝置上推出，空氣品質圖層則目前只適用於澳洲、印度及美國，日後將擴及其他國家地區。

他提到，Google地圖正打造新的路線模型，可根據道路傾斜、交通堵塞等因素調整行進路線，以降低燃油消耗，並協助用戶減少環境碳足跡。

他指出，當「最低碳足跡路線」和「最快路線」的預估抵達時間大致相同，Google地圖將以「最低碳足跡路線」為預設路線。此一環保路線設定今年稍晚將在美國的Android和iOS裝置上推出，未來將推展至全球。

葛拉斯哥說，不久後，使用者就能同時查看前往目的地的所有路線和交通方式，並比較搭乘汽車、大眾運輸、單車等所需時間，且不需在各分頁之間切換。

他指出，Google地圖運用先進機器學習模型，可自動依據使用者的偏好進行排序、參考所在城市的熱門交通方式。這項功能未來幾個月內將在全球的Android和iOS裝置上推出。

Google iOS Android

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