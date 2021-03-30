氣候變遷…京都迎1200多年來最早「櫻花季」

日本京都進到三月後，由於氣候異常「暖和」，導致櫻花季提早於26日達到頂峰，為1200多年以來最早的一次。對此專家表示，創下紀錄的花期與長期趨勢吻合，同時也象徵氣候變遷的嚴重性。（美聯社）

日本京都進到3月後，由於氣候異常「暖和」，導致櫻花季提早於26日達到頂峰，為1200多年以來最早的一次。對此專家表示，創下紀錄的花期與長期趨勢吻合，同時也象徵氣候變遷 的嚴重性。

先前櫻花季頂峰最早出現的紀錄可以追溯到西元812年，今年3月26日的紀錄則超越先前記錄（1409年的3月27日），為1209年以來的新紀錄。

京都過去100到150年中，櫻花盛開得越來越早。1850年當時平均的開花日期約是4月17日，如今已提前至4月5日，同時在此期間，京都市的平均氣溫上升約攝氏3.4度。除此之外，東京 今年的櫻花也於3月22日盛開，是有紀錄以來第二早，也是自1953年來最早的一次。

哥倫比亞大學科學家庫克 （Benjamin Cook）表示，京都櫻花的記錄對氣候變遷的研究具有「不可思議的價值」，因為其花期對春季的溫度相當敏感，通常越暖的春天、櫻花會越早盛開。

櫻花的生長周期相當獨特，根據數據顯示，西元812年到1800年的這一千年中櫻花季時間「相對穩定」，不過西元1800年後卻急轉直下，開花日期突然開始提前，顯示出春季「提早」的變化。

庫克指出，自1800年代以來，氣候暖化導致朝開花提早的趨勢一直持續到今天，其原因之一為氣候變遷，不過也有可能是由於過去兩世紀以來都市化程度提高，導致「熱島效應」增強。