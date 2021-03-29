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「關」怕了搶出遊？美機場安檢人數 逾2周破百萬

記者張聲肇／綜合報導
美國各機場湧現人潮，機票銷售量攀升回新冠病疫前水準， 顯示旅遊業隨著接種疫苗人數增加，正逐漸復甦。圖為鳳凰城天港國際機場26日擁擠的情況。(美聯社)
美國各機場湧現人潮，機票銷售量攀升回新冠病疫前水準， 顯示旅遊業隨著接種疫苗人數增加，正逐漸復甦。圖為鳳凰城天港國際機場26日擁擠的情況。(美聯社)

全美各機場湧現人潮，機票銷售量攀升回新冠疫情前水準， 顯示旅遊業隨著接種疫苗人數增加，正逐漸復甦。

28日這個禮拜天，機場安檢人數連續第18天超過100萬，雖然比去年同日少37%，卻是全國新冠大流行以來，搭機旅行人數連續回升最長的一段時間。

國內旅客及短程的國際旅客是回升人數最多的兩類。美國航空公司說，20至26日淨訂位人數，也就是扣除取消訂位後的人數，約等於去年同一周的90%。美航預估，4月1日開始的第二季，訂票數將持續強勁。

達美航空和西南航空都說，2月中起，訂票人數就開始回升。

被「關」了一年的美國人，急著想「出去，」搭機旅行是一途，開車出遊也是一途，加油站車輛進出也頻繁起來。

儘管聯邦疾病防治中心(CDC)仍呼籲民眾盡量少外出，某些歐洲國家也限制美國人前往，美國銀行根據客戶刷卡記錄說，觀光旅遊正「全面復甦」。

航空界因應回流的旅客，除了啟動停飛多時的原班機，也新購客機。西南航空訂購了100架波音737 Max 7型客機。

西南航空說，這150座位的客機，頭30架明年會加入機隊，另先前已訂購的70架Max 8s型，也改為737 Max 7。該行飛機定價9970萬元，量購可享折扣。

西南航空訂購100架波音737 Max 7型客機。(美聯社)
西南航空訂購100架波音737 Max 7型客機。(美聯社)

美國 機場 聯邦疾病防治中心

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