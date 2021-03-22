我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔畢業生挖「舊推文」 觸發舊金山政壇地震

重啟太快 變種病毒太毒 全美21州新增病例攀升

東京奧運拒海外客 訂房、機票取消費用恐陷糾紛

記者蔡佩芳／台北報導
東京奧運確定不接受海外觀光客入境，退票將成一大考驗。路透
東京奧運確定不接受海外觀光客入境，退票將成一大考驗。路透

東京奧運及帕運拍板不接受海外觀眾觀賽，這是奧運史上首次對觀眾設限。待退票辦法公布後，將開始辦理數十萬張海外門票的退票作業，至於取消機票、訂房的手續費應由誰負擔，恐難避免退票糾紛。

日本經濟新聞、讀賣新聞等日媒報導，東京奧運暨帕運推估共發售約1000萬張，海外發行門票約售出90萬張，去年3月底決定將東奧延期1年時，曾受理一波退票，目前仍售出約60萬張，今後將開始辦理退票。

門票收入是奧運組委會主要收入來源之一，數十萬張海外販售門票退票損失，組織委員會很難填補，根據當初各城市申奧的協議，東京都政府將扛下此重擔。

報導指出，海外門票主要透過各國/地區的奧運委員會（NOC）授權的經銷商對外發售。其中，有些門票是包含飛機票等，以套裝方式販售，退票方式、範圍受到關注。組委會退費基本方針僅針對門票，不含機票、住宿等取消費用。但預料購票民眾將向日方求償，恐難避免退票糾紛。

東京都政府官員透露，一直以來對東奧帶來海外觀光客懷抱很高期望，雖然仍有發行都債的空間，但如果稅收繼續低迷，可能導致東京都再度陷入財政困難。

此外，在拒絕海外觀光客入境關賽後，奧運贊助商、各國奧運委員會相關人員能否入境，恐會成為另一個爭點。國際奧會（IOC）希望日方接受相關人士入境，但如果給予特殊待遇，可能會引起日本國內外的反彈，今後交涉也是難題。

東京奧運20日舉行5方會談，敲定不接受海外觀眾。東奧發行約1000萬張門票，收入推估900億日圓，若不開放給海外觀眾，減少收入估計約100億至150億日圓。若加上海外訪日觀光客的消費力，經濟效益損失額約1500億日圓（約13.8億美元）。

至於日本國內民眾開放多少人觀賽，4月將再次舉行5方會談，決定入場觀眾上限，目前傾向接納比例上限為「50%以內」。

東京奧運 觀光 日本

上一則

想玩憋不住 美放春假 數百萬人竸出遊

延伸閱讀

史上首次 東京奧運不放行海外觀眾 恐損失上億美元

史上首次 東京奧運不放行海外觀眾 恐損失上億美元

NHK：東京奧運確定不開放海外觀眾入境觀賽

NHK：東京奧運確定不開放海外觀眾入境觀賽
日本118歲火炬手 奧運史上最老

日本118歲火炬手 奧運史上最老
又歧視女性 東奧曾要女藝人扮「奧林pig」負責人辭職

又歧視女性 東奧曾要女藝人扮「奧林pig」負責人辭職

熱門新聞

帶紅色的鈞窯。

為天津瓷房子平反 奇樓深藏精蘊 見溥儀、婉容傳情物

2021-03-14 03:00
雄獅集團旗下媒體公司「欣傳媒」成立KOL專案團隊，並啟動「雜牌嚮導招募計畫」，目標預計招募100名雜牌嚮導。圖／業者提供

看準網紅經濟 台媒招募百名旅遊社群嚮導

2021-03-15 20:00
「亞洲50最佳餐廳」首次設立「亞洲之粹」名單。圖／摘自theworlds50best.com官網

推動在地文化 「亞洲50最佳餐廳」首設「亞洲之粹」

2021-03-16 16:35
根據聯邦運輸安全局的統計，20日已是連續第十天國內在各大機場通過安檢的人數超過100萬人。圖為邁阿密機場戴上口罩的標示。 （Getty Images）

想玩憋不住 美放春假 數百萬人竸出遊

2021-03-21 23:01
大阪代表性的「固力果跑跑人」，將於3月23日起暫時維修。圖／取自glico官網

大阪道頓堀「跑跑人」 將「休息」3個月

2021-03-14 14:06
日本大阪環球影城新設的的「任天堂園區（Super nintendo world）」開園。(取材自大阪環球影城官網首頁)

全球第1個 大阪環球影城「任天堂園區」開園

2021-03-17 23:06

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」

中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」
美中互槓…到底是誰不顧外交禮儀？媒體錄音「還原現場」

美中互槓…到底是誰不顧外交禮儀？媒體錄音「還原現場」
習慣居家避疫 有些美國人不想重回「正常生活」

習慣居家避疫 有些美國人不想重回「正常生活」
南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機

南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機
佛州老夫婦染疫 間隔15分鐘離世 女兒隔窗道別：愛你們

佛州老夫婦染疫 間隔15分鐘離世 女兒隔窗道別：愛你們