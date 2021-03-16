泰姬瑪哈陵醞釀漲價 外國遊客要付22美元

印度政府決定調漲世界文化遺產泰姬瑪哈陵的門票票價。美聯社

印度 政府決定調漲世界文化遺產泰姬瑪哈陵的門票票價，印度和外國遊客要完整參觀泰姬瑪哈陵，必須支付480盧比（約6.6美元）和1600盧比（約22美元）。

泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）目前票價是印度遊客50盧比，外國遊客1100盧比。印度政府計畫把票價分別調漲至80盧比和1200盧比。

此外，泰姬瑪哈陵所在的北方省阿格拉發展局（Agra Development Authority），也計畫向進入泰姬瑪哈陵主體陵墓的遊客收取200盧比，增加地方政府旅遊收入。

阿格拉分部專員古普塔（Amit Gupta）告訴印度亞洲新聞國際通訊社（ANI），阿格拉發展局建議對進入泰姬瑪哈陵主體陵墓的遊客收取200盧比，這筆費用與負責管理泰姬瑪哈陵的印度考古研究所（Archaeological Survey of India）向遊客所收取的200盧比是分開的。

如要完整參觀泰姬瑪哈陵，包括主體陵墓，印度遊客共須支付480盧比，外國遊客要支付1600盧比。

受到2019冠狀病毒疾病疫情 衝擊，印度許多古蹟 和風景區均因遊客稀少導致收入銳減而醞釀漲價。

過去在印度工作的外國人持繳稅證明或印度生物辨識身分證阿達爾卡（Aadhaar card），也可按印度遊客價格購買門票，但現在部分古蹟和風景區管理單位卻要求在印度繳稅的外國人也必須支付外國人票價。

對泰姬瑪哈陵調漲門票價格，印度和外國遊客都不太滿意。一名在新德里衛星城市古爾岡（Gurgaon）工作的外國人傑生（Jason）告訴中央社記者，漲價必須合理，如果泰姬瑪哈陵的環境和服務可以再提升讓遊客明顯感受，漲價當然沒有問題。

印度民眾拉杰特（Rajat）說，過去印度遊客花50盧比就可以參觀包括主體陵墓在內的泰姬瑪哈陵，現要再漲價，將讓許多印度人無力負擔而無法看到本國的驕傲遺產，印度遊客數量也將會減少。