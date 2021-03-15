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全美搭機人數回暖 連4天逾百萬 仍較去年同期少53%

記者張聲肇／綜合報導
14日全美機場安檢人數達134萬，超過去年最高的周日人數126萬，但和新冠疫情來襲前的2019年比較，仍相差甚遠。(美聯社)
14日全美機場安檢人數達134萬，超過去年最高的周日人數126萬，但和新冠疫情來襲前的2019年比較，仍相差甚遠。(美聯社)

聯邦運輸安全局(TSA)說，14日全美機場安檢人數達134萬，超過去年最高的周日人數126萬，但和新冠疫情來襲前的2019年比較，仍相差甚遠。

全美搭機人數連續第四天超過100萬，12日達到136萬達高峰。連續七天搭機旅行人數，也是2020年3月以來最高的一周紀錄。去年3月，航空業遭疫情打擊，頓時崩盤。

14日的周日高峰，和2019年的周日高峰相較，低了45%，今年3月迄今的機場安檢人數，也較2019年同期少了53%。

數家航空公司說，1月和2月仍慘淡的機票銷售，在感染率走低、接種疫苗人數漸增之際，開始改善，越來越多人敢買票，準備春季和夏季旅行。

根據政府統計，7000萬美國人已接種至少一劑疫苗，完成疫苗接種的人也有3700萬。多數疫苗須打兩劑才能完全保護。

達美航空執行長巴斯黔(Ed Bastian)15日表示，訂票人數，五、六周前就開始多起來。

疫情開始以後，航空旅遊業曾數度回升，多數在長假期間， 然後又跌回去。巴斯黔說，「這次的復甦，大概是真的了」。

聯合航空執行長柯比(Scott Kirby)說，聯航3月就可賺錢，不再燒錢，讓公司「核心」帳目好看起來的趨勢，預計可持續好幾個月，甚至更久。

西南航空說，因為旅客增加，票價也上漲，3月和4月的營收將「超乎預期」。據指出，到海灘、山上度假的人很多，商務旅行的人仍不多。

不管如何，突破2020年機場安檢人數紀錄，對航空業界是好消息，聯航、達美和西南航空的股價，15日近午之前，分別漲了9%、4%和1%。

疫苗 疫情 機場

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