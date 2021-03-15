我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩胞妹聲明：美要睡得安穩 就勿製造煙硝味

活躍人士：緬甸抗議民眾遭軍隊射殺已183人

看準網紅經濟 台媒招募百名旅遊社群嚮導

記者林海／台北報導
雄獅集團旗下媒體公司「欣傳媒」成立KOL專案團隊，並啟動「雜牌嚮導招募計畫」，目標預計招募100名雜牌嚮導。圖／業者提供
雄獅集團旗下媒體公司「欣傳媒」成立KOL專案團隊，並啟動「雜牌嚮導招募計畫」，目標預計招募100名雜牌嚮導。圖／業者提供

看準網紅經濟，台灣雄獅集團旗下媒體公司「欣傳媒」成立KOL專案團隊，並啟動「雜牌嚮導招募計畫」，目標預計招募100名雜牌嚮導，通過招募的網紅可享有雄獅集團的活動出席與銷售分潤、將流量變現。

雄獅表示，2009年成立主題旅遊部，提供旅客具有多樣主題性、市場獨特性的旅遊體驗，並領先業界創立「達人帶路」遊程，由極具個人魅力特質的專業達人領隊帶路、領團，提供更有溫度、有人情味的服務，每趟旅程都能帶給旅客獨一無二的美好回憶。

雄獅也說，長期投入強大的集團資源，致力於培育達人領隊，使他們將興趣與工作結合，並在集團的支持下成長茁壯，搖身成為在各專業領域具有指標性的KOL，並同時擁有眾多擁有共同興趣的支持者，不少人已經是眾多廠商爭相邀請的合作對象。

雄獅表示，此次「雜牌嚮導招募計畫」預計號召100名熱愛旅遊、擅於分享，對文字、攝影擁有熱情的各領域網紅，且本身已經在社群上具有一點影響力，渴望更大舞台展現自我，只要加入雄獅集團的KOL號召計畫，就有機會免費玩遍全台灣各大熱門旅遊景點。

雄獅表示，通過考核加入「雜牌嚮導招募計畫」，成為徵選上的KOL一員，雄獅將會定期舉辦KOL交流分享會，邀約網紅們一同交流、建立廣闊人脈。除此之外，也有機會受邀參與集團旗下傑森整合行銷之各項活動曝光，雄獅集團更提供機會，讓KOL們能搶先前往熱門景點踩線，免費體驗全台各地的酒店、飯店、餐廳等，甚至是參與欣傳媒自製的外景節目《雜牌嚮導》錄影、主持。

雄獅也說，欣傳媒也將提供授權素材，增加KOL們在社群平台上的內容豐富度，並運用雄獅旅遊與欣傳媒的行銷資源，如官方網站以及擁有75萬粉絲數的Facebook粉絲專頁，分享KOL們的社群平台，為這些「雜牌嚮導」帶來更多的社群聲量。最吸引人的是，除了提供旅遊體驗，還可以享有雄獅集團的活動出席與銷售分潤，幫助網紅們能夠實現將流量變現的夢想。

社群 台灣 攝影

上一則

大阪道頓堀「跑跑人」 將「休息」3個月

延伸閱讀

留美華生突去世 網紅父不提死因 「尊重這最後決定」

留美華生突去世 網紅父不提死因 「尊重這最後決定」
體重曾達160公斤…拍反詐公益片 29歲吃播網紅「泡泡龍」猝死

體重曾達160公斤…拍反詐公益片 29歲吃播網紅「泡泡龍」猝死
他17歲創運動鞋私人採購品牌 網紅、知名球星都是鐵粉

他17歲創運動鞋私人採購品牌 網紅、知名球星都是鐵粉
紐約客談／網紅送餐館大紅包 遠水救不了近火

紐約客談／網紅送餐館大紅包 遠水救不了近火

熱門新聞

帶紅色的鈞窯。

為天津瓷房子平反 奇樓深藏精蘊 見溥儀、婉容傳情物

2021-03-14 03:00
Booking.com精選「六大新潮風格目的地」，重啟旅人時尚感官。（圖：Booking.com提供）

全球6大「新潮風格目的地」時尚又好買

2021-03-10 02:16
新加坡航空領先全球，啟用IATA TRAVEL PASS手機App。圖：新航提供

健康認證 新航領先全球啟用IATA Travel Pass手機App

2021-03-12 01:33
正對富士山，春天正適合漫步河口湖旁的長崎公園，靜靜感受日式禪意的美。（圖：Agoda提供）

追逐「粉色浪漫」 Agoda公布全球5大賞櫻熱點

2021-03-08 02:30
國泰航空奪得15條原本由港龍營運、來往香港及大陸城市的航線經營許可。（圖：國泰航空提供）

國泰奪港龍15條中國航線 最快夏季可復飛

2021-03-08 00:15
橄欖飛機頭。圖／香川縣提供提供

快存起來！IG熱搜 日本香川縣5大打卡景點公開

2021-03-13 16:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紓困支票待處理？富國、大通銀行17日才能動用被怨太久

紓困支票待處理？富國、大通銀行17日才能動用被怨太久
疫期亞裔家人遭種族歧視 馬州州長無法接受

疫期亞裔家人遭種族歧視 馬州州長無法接受
「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男
紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」

紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」
批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」

批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」