看準網紅經濟 台媒招募百名旅遊社群嚮導

雄獅集團旗下媒體公司「欣傳媒」成立KOL專案團隊，並啟動「雜牌嚮導招募計畫」，目標預計招募100名雜牌嚮導。圖／業者提供

看準網紅經濟，台灣 雄獅集團旗下媒體公司「欣傳媒」成立KOL專案團隊，並啟動「雜牌嚮導招募計畫」，目標預計招募100名雜牌嚮導，通過招募的網紅可享有雄獅集團的活動出席與銷售分潤、將流量變現。

雄獅表示，2009年成立主題旅遊部，提供旅客具有多樣主題性、市場獨特性的旅遊體驗，並領先業界創立「達人帶路」遊程，由極具個人魅力特質的專業達人領隊帶路、領團，提供更有溫度、有人情味的服務，每趟旅程都能帶給旅客獨一無二的美好回憶。

雄獅也說，長期投入強大的集團資源，致力於培育達人領隊，使他們將興趣與工作結合，並在集團的支持下成長茁壯，搖身成為在各專業領域具有指標性的KOL，並同時擁有眾多擁有共同興趣的支持者，不少人已經是眾多廠商爭相邀請的合作對象。

雄獅表示，此次「雜牌嚮導招募計畫」預計號召100名熱愛旅遊、擅於分享，對文字、攝影 擁有熱情的各領域網紅，且本身已經在社群 上具有一點影響力，渴望更大舞台展現自我，只要加入雄獅集團的KOL號召計畫，就有機會免費玩遍全台灣各大熱門旅遊景點。

雄獅表示，通過考核加入「雜牌嚮導招募計畫」，成為徵選上的KOL一員，雄獅將會定期舉辦KOL交流分享會，邀約網紅們一同交流、建立廣闊人脈。除此之外，也有機會受邀參與集團旗下傑森整合行銷之各項活動曝光，雄獅集團更提供機會，讓KOL們能搶先前往熱門景點踩線，免費體驗全台各地的酒店、飯店、餐廳等，甚至是參與欣傳媒自製的外景節目《雜牌嚮導》錄影、主持。

雄獅也說，欣傳媒也將提供授權素材，增加KOL們在社群平台上的內容豐富度，並運用雄獅旅遊與欣傳媒的行銷資源，如官方網站以及擁有75萬粉絲數的Facebook粉絲專頁，分享KOL們的社群平台，為這些「雜牌嚮導」帶來更多的社群聲量。最吸引人的是，除了提供旅遊體驗，還可以享有雄獅集團的活動出席與銷售分潤，幫助網紅們能夠實現將流量變現的夢想。