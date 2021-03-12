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健康認證！新航領先全球啟用IATA Travel Pass手機App

記者楊文琪／綜合報導
新加坡航空領先全球，啟用IATA TRAVEL PASS手機App。圖：新航提供
新加坡航空領先全球，啟用IATA TRAVEL PASS手機App。圖：新航提供

新加坡航空（新航）成為全球首家啟用國際航空運輸協會IATA Travel Pass手機應用程式的航空公司。於2021年3月15日至28日期間，搭乘新航自新加坡飛往倫敦的旅客將可下載IATA Travel Pass手機App，進行數位健康認證。

這代表著新航以「IATA Travel Pass」為基礎發展的數位健康認證流程，邁入了第二階段測試。

使用蘋果手機iOS操作系統的旅客將會收到「IATA Travel Pass」手機應用程式的下載邀請，於App內以個人檔案照片及護照資訊來建立數位ID，也可在App內輸入即將搭乘的航班資訊。

後續，旅客可以在一個專屬的線上平台，向位於新加坡的七家診所預約進行出發前的新冠肺炎檢測。使用App裡的數位ID及航班資訊向診所登記，旅客就可以直接在App上查看檢測結果，以及確認是否可以順利搭機飛行。IATA國際航空運輸協會的Timatic旅遊資訊查詢系統將會提供新冠肺炎檢測及入境規定等後端資訊。

航班出發前，使用此App的旅客必須在新加坡樟宜機場向新航報到櫃檯出示App上的確認狀態。為配合現行相關規定，旅客仍需攜帶由執行檢測的診所開立的檢測報告紙本。

將健康證明的相關驗證整合在單一手機App中，將可加速旅客的報到程序，讓旅程更順暢。此外，由於資訊是存放在個人行動電話裡，不存在任何中央資料庫中，App的使用者可以完全掌握個人資料的分享方式。有鑒於健康相關資訊本身的高度敏感性，這一點非常重要。

如一切順利，這次試行可為將來數位健康驗證流程的整合鋪路，在2021年中左右可在SingaporeAir新航行動App內以同樣的IATA Travel Pass架構提供數位健康驗證。新航將會持續與新加坡及世界各地的合作夥伴密切合作試行，為旅客恢復順暢的旅行體驗。

新航市場規劃代理資深副總裁陳如安表示：「先前第一階段的試行成果有助於新航在驗證新冠肺炎檢測結果、旅客健康狀態、甚至包括他們疫苗接種等方面，奠定了安全且便利的業界標準。這讓我們對於第二階段的試行計劃更有信心，能進一步優化驗證流程，最終將其整合到新航的手機應用程式中。這將有助於在疫後新常態下，為新航旅客提供安心的數位解決方案及更順暢的旅行體驗。」

IATA機場、旅客、貨運和安全部門資深副總裁尼克．卡倫（Nick Careen）指出：「我們和新航IATA Travel Pass的全面合作是全球首度，將有助於讓世界再度展開飛行。短期內，IATA Travel Pass將是旅客可以安全地管理旅行健康憑證的解決方案。長遠來看，IATA Travel Pass的數位ID提供新航旅客優先享有更便利的無接觸旅行體驗。」

App 檢測 手機

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