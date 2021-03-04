疫情下露營車大賣「數位遊民」避疫山林

新冠疫情爆發後，許多人開始了露營車生活，成為「遊牧族」。圖為停在加州約書亞國家公園露營地的一輛露營車。(美聯社)

葛雷瑟(Jess Glazer)與夫婿德洛斯(Mike DeRose)退掉曼哈頓 租貸公寓，改買一台長40呎的露營車橫跨美國 ，他們伴著山景湖畔紮營，一年前開始暫時定居亞利桑納州的露營車公園。

葛雷瑟告訴「華爾街日報」(WSJ)說：「這裡看似停車場，卻是數百輛露營車的停車場。」

葛雷瑟和德洛斯及許多年輕人一樣，在新冠肺炎疫情 開始後，駕車駛離曼哈頓，在大自然中尋找遊憩天地。

有了這台露營車，他們可以每天或每周改變停泊地，自詡為「數位遊民」(digital nomads)的這對夫婦開車從東岸前往阿拉巴馬州、德州和亞利桑納州，而公路上的生活卻是他們想都沒想過的模式。

露營車的優點比定居曼哈頓多出許多，光是費用就天差地遠。

他們當初在曼哈頓租了一間110平方呎的雙臥房公寓，月租5800元，現在貸款買了41萬2000元的露營車後，月繳2000元，加上每月的保險、燃料費和停車場地費等約700元，相當於住在紐約市的一半。

德洛斯說：「我們省了很多錢。」

露營車內部空間約450平方呎，但他們曾蝸居曼哈頓，如今住車上並不覺擁擠。

此外，露營車有著大城市沒有的設備，諸如洗衣機、烘乾機、地暖與中央空調系統，還有四部內建電視。

他們享受著不同的「鄰居」，恣意與同好聊天、交朋友；他們最享受的當然是旅遊及探險的自由，經常利用拖在露營車後的吉普車越野探索山林海灘和叢林小鎮等。

葛雷瑟說：「現在登山鞋是我最喜歡的鞋款，很有趣，我不太想念高跟鞋。」

這對情侶從來沒想過會加入露營車的圈子；36歲的葛雷瑟去年本來開心的居家上班，努力打拚著快速茁壯的企業教練(business-coaching)服務；37歲的德洛斯則是美國銀行(Bank of America)的地方財務中心經理。

他們原本享受著周末探索城市的樂趣，周末夜晚與三五好友吃飯小酌、開趴跳舞；但疫情讓他們熱愛曼哈頓的一切全都消失了，「曼哈頓失去光環和獨特性」。

他們去年夏季透過Zoom活動得知露營車的想法，兩周後便買了這個移動屋，工作安排好後便上路。

他們後來知道，許多人在疫後也開始了露營車生活；露營車產業協會(RV Industry Association)統計，露營車的銷量去年下半年增加34%，達到25萬4000輛。