業界首創！聯合航空新整合平台 可存疫苗施打紀錄

聯合航空推出「旅行就緒中心」（Travel-Ready Center），以方便旅客上傳篩檢結果，查詢各地入境要求，搜尋篩檢服務機構，以及儲存疫苗施打紀錄。（圖：聯合航空提供）

聯合航空宣布，即日起推出全新數位解決方案「旅行就緒中心」（Travel-Ready Center），方便旅客於國內外搭機時備齊疫情 （新型冠狀病毒COVID-19）下所需的入境審核文件、查詢當地篩檢 服務機構、上傳所需的各種檢查以及疫苗施打紀錄，所有安心服務一次到位。是業界首家將上述服務全面整合至行動APP及官方網站的航空公司。

聯合航空科技執行副總裁及數位長Linda Jojo 表示，搭機前的健康篩檢及相關文件證明是重啟全球旅遊的關鍵之一，但公司發現這些行前文件說明與要求對旅客而言是很困擾的。

他說，為減輕旅客負擔，聯合航空即日起推出的旅行就緒中心，帶給每位旅客個人化、步驟化指南，清楚說明搭機所需事項，並協助輕鬆上傳必要文件以快速取得登機證。現在所有旅客皆可從聯合航空的行動APP及官方網站中取得旅行就緒中心的所有服務。

聯合航空說，接下來幾個月內，將持續針對旅行就緒中心開發更多創新、領先業界的數位功能，旅客在查詢入境相關規定時將更加方便。

包含透過聯合航空行動APP或官網即可在世界各地超過1萬5000檢測 站預約安排COVID-19篩檢；透過近期已推出的「即時線上客服」功能選擇偏好與客服專員聯繫的方式，如電話、視訊或聊天工具，協助解答行前準備及文件資料相關問題。還可清楚瀏覽入境國家的相關簽證規定。

聯合航空說，已完成行程預訂的旅客則可從聯合航空APP及官網頁面中點選我的旅程（My Trips）功能，進入旅行就緒中心，所有年滿18歲的旅客皆能從中找到個人行程的出入境需求細節。

功能內更有依據不同旅客的登機審查要求，提示是否可以順利登機的行前狀態指示，其中也包含協助確認轉機地是否有額外規定須配合等。旅客所上傳的文件也將由專人進行查核確認，並藉由行前狀態顯示來告知進度，一切就緒方能完成登機流程。所有旅客在前往機場時仍應隨身攜帶相關證明文件以備旅途不時之需。

旅行就緒中心是聯合航空在其眾多數位科技中所開發的一項便民服務，提供旅客更安全、更有效率的飛行體驗。近期也針對其行動APP進行升級與改版，強化視障旅客使用的應用功能；另外更有「目的地旅遊指南」協助旅客篩選並瀏覽目的地的 COVID-19相關旅遊規定；首次於App內推出的「自動回覆小幫手」也將幫助旅客在無須與客服專員面對面接觸下，即刻獲得潔淨及安全措施的相關訊息。