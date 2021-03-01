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1500株梅花綻放！京都「北野天滿宮」梅苑開放了

記者陳睿中／即時報導
御本殿前的飛梅「紅和魂梅」，是旅客必看的神社重點。圖：京都市台灣推廣事務所提供
御本殿前的飛梅「紅和魂梅」，是旅客必看的神社重點。圖：京都市台灣推廣事務所提供

儘管受到疫情影響，讓各國旅客在今年花季時無法赴日賞花，但是位於京都的天滿宮總本社「北野天滿宮」，仍然公佈最新的賞花動態，以及全新打造的賞梅台細節，讓旅客可以提前規劃，在未來疫情結束過後，將北野天滿宮列入賞花的口袋清單之中。

已經有千餘年歷史的「北野天滿宮」，乃是日本全國天滿宮的總本社，以祀奉學問之神「菅原道真」為主。菅原道真生平最愛梅樹，所以北野天滿宮的「梅苑」擁有50種、約1500株的梅花樹，乃是關西賞梅的首選，更是全國知名的賞梅勝地，又以每年2月中旬至3月下旬為賞梅最佳時期。平常梅苑僅限於花季期間才會對外開放，今年的開放時間自即日起至3月下旬，另外至3月14日前，每週五、六、日也會舉行夜間點燈活動，讓民眾欣賞梅花在燈光照映下的美麗姿態。

到訪北野天滿宮，最不能錯過的就是御本殿前的飛梅「紅和魂梅」，相傳為菅原道真在平安時代所種飛梅的唯一後代，為「飛梅原種」的梅樹。另外由於「牛」與菅原道真擁有極深的連結，因此神社境內也可看到眾多的臥牛石像，也是特色之一。為了增添旅客賞梅的樂趣，京都北野天滿宮今年特別於梅苑南側架起常設舞台，民眾登上舞台後便能將苑內美景盡收眼底。同時又在苑內中央打造涓涓細流的川景、沙洲等造景，令梅苑又更富意境。

在北野天滿宮可見到為數眾多的石牛。圖：京都市台灣推廣事務所提供
在北野天滿宮可見到為數眾多的石牛。圖：京都市台灣推廣事務所提供
北野天滿宮共種植有50種、約1,500株的梅花樹，乃是關西賞梅勝地。圖：京都市台...
北野天滿宮共種植有50種、約1,500株的梅花樹，乃是關西賞梅勝地。圖：京都市台灣推廣事務所提供

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