少了觀光客餵食…奈良鹿餓到咬襯衫、吃塑膠袋還闖民宅

奈良鹿因缺乏觀光客餵食，加上冬季來臨，遇上食糧不足的狀況。取材自SPA!

在新冠肺炎疫情 肆虐下，各地的觀光 客幾乎銷聲匿跡，連帶打擊全球的觀光業者。最近就有日本 媒體指出，因為觀光客大量縮減，使得經常依賴觀光客餵食的奈良鹿，因為食料短缺而開始誤食塑膠袋等物品，而出現食物中毒的現象。

根據日本媒體「日刊SPA!」報導，受到疫情影響，使得來訪奈良的觀光客數量大減，鹿仙貝的營業額更是一下少了八成。販賣鹿仙貝的店員表示，比起過去有觀光客餵食，都能吃得飽飽的鹿比起來，現在的鹿只能在公園內找尋青草、果實等東西覓食，身材明顯消瘦了些。

然而隨著大量鹿隻的食用，加上冬季的到來，這些天然食物也逐漸被吃光光。因此開始出現鹿隻闖入民宅，啃食庭院植物的案件。而且餓著肚子的鹿們，脾氣也明顯比以前暴躁許多，有的客人來買鹿仙貝，還會被鹿咬破襯衫、用鹿角衝撞等等，造成一部分客人也不太敢來買鹿仙貝了。

除了這些問題之外，這些鹿為了找尋食物，經常在深夜徘徊。近日因為「緊急事態宣言」，因此不方便在居酒屋用餐的民眾，就會事先買好酒水和食物，到公園暢飲進食。而他們所留下來的垃圾，往往就會被餓昏頭的鹿吃掉，造成鹿隻因為吞食塑膠袋、零食包裝等等，出現食物中毒甚至死亡的現象。

報導指出，關西地區預計在不久後解除緊急事態宣言，可望出現一些觀光客回籠。但還是要呼籲大家，盡可能避免製造垃圾，也不要餵食鹿仙貝以外的不明飼料，維護奈良鹿們的健康。