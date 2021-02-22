「義大利郵輪假期」回來了！歌詩達預計3月底復航

歌詩達翡翠號Costa Smeralda預計於2021年3月27日起自義大利開始巡迴3-7天的的航程。 （圖：業者提供）

歌詩達郵輪 指出，在強化防疫 準則下，預計於3月底復航，歌詩達翡翠號、耀目號5月也將恢復著名的西地中海的優美航線。

嘉年華郵輪集團旗下的義大利 歌詩達郵輪公司即將準備恢復航行，此次復航由2020年正式於歐洲開始服役的歌詩達翡翠號Costa Smeralda為先鋒，預計2021年3月27日起自義大利開始巡迴3~7天的航程，行經薩沃納、拉斯佩齊亞、羅馬奇維塔韋基亞、拿坡里、西西里島美西納，以及義大利薩丁尼亞島的首府卡利亞里。

5月1日起，歌詩達翡翠號將回歸最受旅客喜愛的的西地中海航線，為期一周遊經義大利薩沃納、羅馬、巴勒摩，法國馬賽，以及西班牙巴賽隆納、帕爾馬等地。接續由歌詩達耀目號Costa Luminosa自5月2日起執行希臘和克羅埃西亞一周的航程。

歌詩達郵輪公司表示，已持續與國際和各地主管單位緊密合作，透過強化健康安全評量以及實施符合國際在地規範的歌詩達郵輪防疫準則，陸續計畫在義大利以及世界其他區域準備重啟服務。

歌詩達防疫準則包括控制載客量、執行全體組員與旅客拭子檢測、郵輪出入體溫檢測、健康防護岸上觀光、落實隨時保持社交距離、船上新服務措施、強化符合標準的衛生及醫療服務，和落實在需要的時機隨時佩帶口罩與衛生防護裝備等。