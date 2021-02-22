日本賞花文化獨特 奈良時代以賞梅為主流

日本東京鐵塔旁的芝公園有一片被稱為「銀世界」的梅園，近日春暖花開，吸引許多遊客前來。 中央社

日本東京 鐵塔旁的芝公園有一片被稱為「銀世界」的梅園，近日春暖花開，吸引許多遊客前來。日本古代所謂的賞花是以賞梅為主流，隨著時代變化，才以賞櫻 為主流。

東京鐵塔旁芝公園的梅園約有70多棵梅樹，園方在樹上標示品種名，白梅有白加賀、八重野梅、南高、長束等；紅色的有鴛鴦、鹿兒島紅；粉紅色的有見驚。梅林間立著一塊刻有「銀世界」3字的石碑，目前白梅盛開，如同一片銀世界，花瓣冉冉飄落時，相當浪漫。

芝公園的梅林原本位於東京西新宿三丁目的梅林，江戶時代（1603-1868年）稱為「梅屋敷銀世界」，明治時代末期（約1908年）遷至此地。梅園規模雖難以和日本3大名園之一的茨城縣偕樂園梅園相比，但位於水泥叢林的東京市中心，實屬難得。

梅原產地是中國，有一說梅是彌生時代（西元前3世紀至西元3世紀）經由朝鮮半島引進日本。另有說法指約在奈良時代（710-784年）由遣唐使從中國引進日本。

奈良時代王公貴族賞花是以賞梅為主流，而非賞櫻。王公貴族辦賞花會，邊賞梅花邊吟詩，洋溢優雅的氣息，這成了現代人所謂花見（賞花）文化的起源。

日本現存歷史最久的詩歌總集「萬葉集」收錄4至8世紀之間4500多首長短詩歌，其中詠梅詩有110首，詠櫻詩43首。2019年4月1日，日本公布5月1日即位為日皇的德仁新年號是「令和」，典故就是取自萬葉集詠梅詩的「初春令月、氣淑風和、梅披鏡前之粉、蘭熏珮後之香。」

古代的日本人起初並非以賞花的心態對待櫻花，而是將櫻花樹當成神聖的樹，是祭拜對象。櫻的日文發音sakura，sa是指田神；kura是指神明安座之處，櫻花是春天神明從山上來到民間暫時棲身之處，櫻花盛開象徵神明降臨，民眾齊聚獻上酒、食物祭神。

到了平安時代（794-1192年），賞花變成以賞櫻為主流，據說是因為「學問之神」菅原道真894年廢除遣唐使制度，開始發展屬於日本自己獨特的文化。平安時代初期的「古今和歌集」當中，詠櫻的詩歌有70首；詠梅的詩歌僅18首，可看出賞櫻的風氣較盛。

有文字記載的日本最早賞櫻會是嵯峨天皇所主辦。840年編撰的「日本後記」記載，喜愛清水寺地主神社櫻花的嵯峨天皇（在位809-823年）於812年在神泉苑舉辦賞櫻會，之後貴族也流行舉辦。

櫻花宴型態的賞櫻會始於安土桃山時代（1573- 1603年），是戰國時代武將織田信長、豐臣秀吉掌握中央政權的時代，豪華賞櫻宴以豐臣秀吉於1594年舉辦的「吉野賞櫻」、1598年舉辦的「醍醐賞櫻」最有名。

日本一般平民在櫻花樹下飲酒作樂賞花的風氣始於江戶時代。江戶幕府第8代將軍德川吉宗（在職1716- 1745年）營造平民賞櫻的環境，包括1720年下令在東京淺草墨田川堤、飛鳥山大規模種櫻花樹，也鼓勵民眾多在農村種櫻花樹。