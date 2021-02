就是要搭郵輪！ 4.2萬元環球180天 推出1天賣光光

大洋洲郵輪公司推出的2023年180天環球旅遊,MS Insignia號郵輪的旅客,預定走訪33國96個港口。(取自大洋洲郵輪官網)

美國 一家郵輪 公司推出2023年啟程、 4萬2000元起跳的環球180天旅遊票,一天就賣光,至少三分之一迫不急待「後疫情出遊」的訂戶,是初次光顧該公司的旅客。

邁阿密大洋洲郵輪公司(Oceania Cruises)9日說,預定2023年元月到7月的180天環球旅遊票(Around the World in 180 Days),元月27日推出當天,就銷售一空。

公司總經理暨執行長拜因德(Bob Binder)說,客戶對這2023年出遊旅程的反應,說明了「經驗老到的旅客對深入且值得懷念的旅遊體驗,是多麼熱切期待。」

他表示:「儘管今日全球面臨諸多挑戰,旅客們顯然對未來極感樂觀,也熱切擁抱可以全球觀光 旅遊的機會,藉此創造值得終身回味的記憶。」

大洋洲郵輪公司推出的2023年180天環球旅遊,可隨客戶要求,適應其上船及下船地點,延為218天,也就是7個月又一個禮拜。出發時地有二:2022年12月28日從邁阿密上船,以及2023年元月15日從舊金山登船。登上MS Insignia號郵輪的旅客,預定走訪33國96個港口,最後再返回美國,讓遊客體會完畢春夏秋冬,感到滿載而歸。

票價每人4萬1599元到4萬9999元不等。

大洋洲郵輪公司說,2022年歐洲及北美旅程的郵輪票也很熱門。它預定3月起推出「形形種種」2022年冬季到2023年的行程,9月進一步推出2023年夏季及秋季旅遊票。

該公司為因應新冠肺炎避疫措施,目前暫停營業,預定5月恢復營業。