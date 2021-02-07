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疫情下的日本鎌倉人山人海 邊走邊吃藏防疫隱憂

中央社／東京7日電
鎌倉大佛。 新華社
鎌倉大佛。 新華社

日本東京都與鄰近的神奈川縣等地，目前仍籠罩在2019冠狀病毒疾病疫情下，但知名觀光勝地鎌倉昨天仍迎來滿滿人潮，觀光客最喜愛的邊走邊吃，讓商店街相關人士憂心感染風險。

日媒Sponichi Annex報導，昨天是日本首相菅義偉宣布延長10都府縣「緊急事態宣言」後的第一個周末假期，結果位於東京都近郊的觀光勝地、神奈川縣鎌倉市的商店街，卻出現人山人海的大批遊客。

讓商店街相關人士繃緊神經的是遊客們的「邊走邊吃」，有可能造成感染風險。鎌倉市觀光協會也在官網呼籲，遊客在商店街「請不要邊走邊吃」。

鎌倉小町通商店街組成的商店會會長、72歲今雅史說，邊走邊吃就會把口罩脫掉，然後邊吃還會邊聊天，就可能讓飛沫廣為擴散造成感染，「雖然說是戶外空間，還是希望大家不要這麼做」。

特別是作為日本古都之一的鎌倉，境內很多道路都很狹窄，遊客很喜歡邊走邊吃這樣的行為，可能造成人潮擁擠或密集。

還有就是朋友或家人間，常常不知不覺地相互分享食物，對防疫來說也很危險。

鎌倉市政府雖然祭出對策，透過發放傳單籲請店家自肅（自我克制），不要販賣可以邊走邊吃的飲料及食物，但有店家並沒有加盟商店會，要獲得所有店家配合有難度。

鎌倉市政府觀光課負責人說，在現在這個防疫時期，希望大家能多多外帶，把鎌倉的好味道帶回自己家裡享受。

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