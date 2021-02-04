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未來出國旅行 恐須提供疫苗接種或陰性證明

編譯潘勛／綜合4日電
世界各國政府及航空旅遊業者正在研議，將要求國際旅客須提供「疫苗護照」，即顯示新冠疫苗接種或檢測陰性的證明，並且把證明數位化，以便一致使用。(Getty Images)
世界各國政府及航空旅遊業者正在研議，將要求國際旅客須提供「疫苗護照」，即顯示新冠疫苗接種或檢測陰性的證明，並且把證明數位化，以便一致使用。(Getty Images)

世界各國政府及航空旅遊業者正在研議，未來要求國際旅客必須提供新冠疫苗接種或檢測陰性的證明，並且把證明數位化，以便一致使用；丹麥政府3日率先宣布，未來幾個月將推出「數位護照」，證明已接種疫苗；拜登總統簽署的行政命令，有一道也要求相關單位研議，把接種新冠疫苗與其他疫苗合併起來。

提供疫苗接種證明並不新鮮，幾十年來好些國家都要求旅客證明已施打過黃熱病、霍亂、德國麻疹等疫苗，才准入境。

紐約時報4日報導，兩家阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)航空公司幾周之內，將開始使用由「國際航空運輸協會」(I.A.T.A)研發的數位旅遊通行證，連同其他證件，證明搭機旅客已接種過疫苗，或新冠檢測為陰性，讓各航空公司及各國政府安心。

想辦到這一點，要克服的問題在造出世界通用的文件或應用程式，同時保護旅客的隱私又方便取得，另不必透露財力或者有沒有智慧手機

I.A.T.A主管機場、旅客、貨物及安全事宜的副總裁克林(Nick Careen)表示，數位旅遊通行證的設計，是打算把目前通關證明的程序數位化，更方便舒適，旅客在各國通行時，不必每換國家，就得提供一堆不同文件。

很多航空公司、旅遊產業團體、非營利組織及科技公司都在研發疫苗護照或通行證，製作成卡片或手機應用程式，證明遊客已接種新冠疫苗，或者接受檢測為新冠陰性。

IBM公司便用區塊鏈科技設計自己的「數位衛生通行證」，證明持用的人已接種過新冠苗或檢測為陰性，方便大家去運動賽事、搭機或上班時使用。

隨著接種新冠疫苗的人增多，很可能未來只有接種完的人才能參與公共生活；例如7日在佛州坦帕市舉行的超級盃，到場觀眾有偌大比例是已接種過疫苗的醫護人員。

旅客想旅行國際，政府及公衛機關必須了解其是否接種過疫苗，或檢測為新冠陰性；很多國家已要求要提供證明，才准許入境。聯合國「國際旅遊組織」(World Tourism Organization)秘書長波洛利卡什維利(Zurab Pololikashvili)表示，這種通行證對重啟旅遊業至關重要。

疫苗 檢測 手機

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