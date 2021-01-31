日本飯店龍頭改做出租公寓 月租3400元還可包伙食

日本東京帝國飯店計畫將99間客房改為出租公寓服務。（取材自Agoda）

被視為日本飯店龍頭的「東京 帝國飯店」（Imperial Hotel）將把99間客房改為提供全服務的出租公寓，還有管家可提供餐飲和洗衣服務選項，希望在新冠疫情仍導致飯店空房率居高不下之際，另闢營收 來源。

日經新聞報導，東京帝國飯店的第三層將被重新改裝，短租最短為五晚，從3月15日至7月15日接受預訂，約30平方公尺（9坪）的房間一個月（30晚）的租金 為36萬日圓（約3400美元），至於50平方公尺（15坪）的一個月租金為60萬日圓。

東京帝國飯店擁有百年歷史，曾接待過許多世界級名流政要與名人，就連「永遠的女神」瑪麗蓮夢露都是在帝國飯店留下「我只穿香奈兒5號香水入眠」的經典名言。然而，由於疫情導致住房率長期下滑，東京帝國飯店的母公司正尋求發展新業務，以利用飯店業獨有的設施和提供服務的能力來帶入營收。

客製化套房服務的選項包括一個月伙食餐飲包套服務，價格為6萬日圓，此外，24小時的洗衣服務一個月包套費用為3萬日圓。

租客也能享用飯店大廳酒吧飲料服務，也能免費使用健身房與游泳池等設施。此外，飯店著眼於遠距工作趨勢，認為這些房間可成為企業主管與商業人士的第二個辦公地點，也可做為富裕人士在自宅以外的家居住處。

東京帝國飯店在去年12月止的九個月淨虧損86億日圓，逆轉一年前同期30億日圓的獲利數字，營收則下滑62%至166億日圓。隨著東京與日本其他各地實施緊急狀態，該飯店的住房率已下跌約10%。