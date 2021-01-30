美旅遊業疫情損失大 新推生態義工換夏威夷住宿

圖為夏威夷第六大島拉奈。路透

美國 旅遊業預估因疫情 損失高達5100億美元，卻也帶動業者創意和省思，郵輪公司提供高額優惠券留住旅客，夏威夷 旅館業邀旅客做義工換住宿。

「西雅圖時報」（The Seattle Times）今天報導，「2020年旅遊業受到嚴重打擊」，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗接種計畫和病毒變種的不確定因素下，旅遊業仍充滿未知數。

非營利組織美國旅行協會（U.S. Travel Association）總裁兼執行長道（Roger Dow）預估休閒旅遊在今年6月會逐漸增加、7月達巔峰，秋天可望恢復商務旅行。

由跨5州、150家旅行社所組成的美西旅行社協會（Western Association of Travel Agencies）成員伊史迪爾（Mike Estill）看法相對保守，他推測今年是旅遊觀望期，「2022年大家都健康時才會出遠門」。

不管樂觀或悲觀，旅遊業需要生機。道與旅行業者估計，因為人們減少出遊，讓美國旅行業損失5100億美元，與疫情相關的失業，旅遊業占35%。

伊史迪爾說，美國疫情爆發的前4個月，酒館和餐廳沒生意、沒進帳，因此解雇員工；而旅行業者「忙著幫客人取消預約行程和退款」，處於負成長的現金流，必須創意變通，尤其是遊輪業者。

包括公主遊輪公司（Princess Cruise Lines）、荷美航運公司（Holland America Line）和維京郵輪（Viking Cruises）提供旅客退款，但也告知旅客把錢留下來日後使用，可以多得已付出金額125%的優惠券。

人們出不了遠門，知名的個人旅遊品牌斯蒂維斯（Rick Steves）已準備好兩年無收入。他是旅遊指南作者、廣播與電視節目主持人，主攻歐洲旅遊的他預計等2022年才能再全盤恢復出團。

過去30年斯蒂維斯在旅遊業獲利，得以維持西雅圖總公司100名員工的工作，疫情期間他準備新書、剪接影片，連結歐洲的合作夥伴為美國客戶提供廚藝課和語言課程等。

疫情對旅遊業帶來反思。在西雅圖經營夏威夷商品專賣店和旅遊行程的史特林格（Gail Stringer）表示，現在的夏威夷變得像她小時候的夏威夷，似乎是大自然在告訴大家「這才是夏威夷應有的樣子」。

在夏威夷長大的她希望整個旅遊業從這次疫情學到新東西，「人們應該要更謹慎對待旅行」。她提及夏威夷新的馬拉馬計畫（Mālama program），邀請遊客做生態義工交換一夜免費旅館，幾乎所有夏威夷旅館都有參與。

儘管美國的旅遊業在去年歷經不穩定，一家經營4年的登山旅遊公司卻意外地業務由壞轉好。

疫情一開始，負責人法瑞斯（Tommy Farris）每天為客人退費退到怕，幾個月後暑假來臨、公園解禁，美國人瘋狂地展開戶外運動、山林探險等讓他又忙起來。

法瑞斯認為旅遊業仍在困境中，他期許人們以「到遠地旅行的方式進行在地旅行，住旅館、僱用當地導遊」，並以同業間的合作減緩擁擠的問題。