賞櫻趣 中日韓花香之旅

上海浦東世紀公園

每年的三四月都是櫻花盛開的時節，也開啟了春天的大門。滿園春色，總是令人歡悅的。然而，何時何地開花？則是大自然任性的時間表，誰也捏拿不準的。就在春節假期結束沒有好久，台灣 的友人來電告之，「陽明山」的櫻花已經開完了！心中不禁一涼，看來台灣今年是個暖春，無緣一親芳澤。三月下旬，按計畫前往上海辦事，當地親友警告寒流來襲，注意禦寒裝備，我卻問到：櫻花開了嗎？大家都說天太冷，沒聽說有開花的消息。次日，在「浦東」順利的辦妥私事，朋友說附近的「世紀公園」可能有花，雖不是假日，人潮卻有不少。走進大門一看，迎面的花圃上，花是很多，但都是當季的鬱金香，五顏六色，艷麗極了，遍地都是，難怪吸引如此多的花迷。

上海虹口公園

上海浦東 環湖道迎群櫻

走上了環湖大道，總算看到了櫻花群開的陣仗。白色和淡粉紅色的花朵，綻放在枝頭，但大多數的花仍是含苞待放。周邊的遊客，都帶著一張歡笑的臉龐，好像慶幸自己，搶到頭一炷香的感覺。「世紀公園」規模很大，一圈走下還是挺累人的。混在下班人群，趕搭地鐵回去休息。不多時，到了「虹口足球場」目的地車站，又跟著人群走向出口。奇怪的是，人群忽然都停止在出口不動了，抬頭一看，我也停下腳步。一大排的白色的櫻花，將出口的視野全都屏障了。所有人都為之驚豔，無法動彈。好不容易回了神，除了少數的人趕著回家，其餘大多數的人，都不由自主走向了緊鄰的「虹口公園」，忙裡偷閒的沉浸在這片花海中。

南韓釜山溪流公園

南韓 釜山 水道旁櫻花開

到了台北，銜接「太陽公主號遊輪」的「韓日賞櫻之旅」，她是條七萬多噸中型的船。但行駛在台灣海峽和東海，感到浪頭略大。看來東北季風，仍有影響。船上的設備和服務一般，飲食和娛樂尚可，經過一天一夜到了南韓，「釜山軍港」卻沒見到一條軍艦，有點失望。

南韓釜山慶和驛站

下船參加陸地遊覽，車程六小時，只在車上吃了個飯盒，實在太寒酸。好在看到了櫻花。一條排水道，類似早年新生南路瑠公圳，兩岸的櫻花開的不錯，也是白花粉紅心蕊。步道也算是修的可以，精華部分差不多有三、四公里。主要是天氣幫忙，晴空萬里清風徐來，肚裡的怨氣，也就被吹散了。主管單位設置了心型雅座，供情侶照相，晚上還有燈光秀，附近小學生由老師帶隊表演合唱，都是加分。二戰後，民族意識強烈的南韓人，將日本 占領期間，種的櫻花全都砍了，直到一位南韓植物教授，宣稱日本的櫻花是由韓國傳過去的。於是，又再度重新種回來，才有了今天這個樣子。

日本長崎大村公園

日本長崎 公園櫻花點綴

日本的「長崎」與南韓「釜山」一樣，也是造船工業的重鎮。由於是第一個被外國人敲開大門的日本城市，仍留下不少殖民主義的色彩。一座華麗的西式建築物和公園，就是葡萄牙商人「哥拉巴的宅邸」，位於一個小山頭，可將長崎港灣盡收眼底，真可謂價值百萬景觀。

日本長崎哥拉巴花園

我們的遊船停泊在港灣內，可以一眼看到，由於一直靠得太近，卻沒能一觀全貌。公園內的花木扶疏，但是櫻花並不算多。經典名劇「蝴蝶夫人」故事背景就是在此間，因此，公園裡有作曲家「普西尼」和故事女主角的塑像，增加不少浪漫文藝氣息，雖然，普西尼本尊從未來過此地。

日本大村公園

我對長崎的第一印象，是風靡全台的「長崎蜂蜜蛋糕」，的確，大大小小的糕餅店都在大力推銷，口味也增加許多種，包裝得很漂亮，可惜我覺得太甜了一點。午餐在餐廳，仍是日式便當，比較精緻，還是寒酸。附近就是二戰時第二顆原子彈投擲點，現場有一所記念館公園外，沒有絲毫戰爭破壞的痕跡。我比較好奇的是，為何會找上這個港口的山坡上，而不去找任何廣大平地的地點作目標？

一座廢棄的火車站，和部分的鐵道，居然能成為景點？當年有心人，種下了大批的櫻花樹。季節到了，綻放開來，真是一發不可收拾。連綿不斷的櫻花樹，沿著鐵道兩邊，有如一條花的隧道，遊人扶老攜幼，蕩漾其中足以忘憂。一個雪白帶粉的世界有收不完的歡樂，只有周邊的大自然冷冷的感嘆：我們年年如此，為何你們現在才來？語音未斷，一陣清風吹來，只見片片花瓣，像雪片般的撒向人群，引起了一陣陣騷動。真是對上那句詩詞「春城無處不飛花」，此情此景定格的呈現，就已值回票價。

「大村」原是一土豪莊寨，修了城堡、城池，也許與身分不合，拆了部分。但是原有格局還在，談不上雄偉，氣派是說得過去。一座牌樓就帶出了人文的氣氛，城牆、角樓更能襯托出陽剛之美。「大村」的盛名得自一種紅色的櫻花，可是今年的「大村櫻花」時序未至，只有少數的花苞在探頭，同樣的白色的櫻花，千姿百態的點綴著小橋流水景點，仍不失原有的秀麗。

長崎國父紀念館

回到遊船所在碼頭，忽然看到青天白日滿地紅的國旗飄揚。湊近一看，原來是日本友人敬佩國父孫中山，所建立的紀念館。由於時間匆促，未能入內參觀，只能照了幾張相，就趕回船上。

一位偉人，絕沒想到他高風亮節的行誼，卻能帶給後人，一次旅遊完美的句點。