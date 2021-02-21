暢遊都柏林 賞古蹟、看歌舞秀 品黑啤酒

都柏林市區一角。

做為愛爾蘭首都已有八百年歷史的都柏林(Dublin) ，在世界上雖算不上一級的大都市，但城中不乏美麗的建築及歷史古跡，是座非常吸引觀光 客的城市。都柏林位於愛爾蘭島東海岸的中央，是愛爾蘭海的大海港。從大不列顛島上的 Holyhead 搭渡輪橫過愛爾蘭海，大約四個鐘頭就到達都柏林港口。利菲河(River Liffey)流過都柏林市中心在都柏林灣流入愛爾蘭海，河的兩岸建築林立，河上水鳥翔集，美麗的橋梁一座接著一座，勾畫出圖畫般的景致。

利菲河上水鳥翔集。

利菲河把都柏林分成南北兩區，沿河的南區是都柏林最熱鬧的市區。南區的愛爾蘭銀行大樓、聖派翠克大教堂、基督大教堂，都是地標性的美麗建築。聖史帝芬綠地，三一學院，都柏林酒吧區等，亦是令人流連不已的所在。莫莉馬龍 (Molly Malone) 是都柏林非常流行的一首民歌，敘述一位美麗的魚販少女每日辛勤的沿街叫賣卻不幸死於高燒。她的雕像就在愛爾蘭銀行對街的遊客服務站前，是都柏林最有名的一座雕像，每位遊客走過，都會在那裡佇足拍照。

海關大樓。

利菲河上有多座名橋，著名的地標半分橋(Ha’Penny Bridge) ，古香古色的奧康奈爾橋(O’Connell Bridge) ，皆是都柏林市中心一道道亮麗的風景。走過半分橋到達北岸，遙遙望見都柏林海關大樓，新古典式的建築，綠色的羅馬圓頂高聳天際，是都柏林最美的地標建築，廣受觀光客和攝影家的青睞。

以前過這座橋需要繳半分錢的過橋費，故名半分橋。沿著河邊散步或買杯咖啡在岸邊的樹蔭下小坐，閒適、浪漫，在遠方旅遊的享受油然而生。

愛爾蘭的傳統歌舞。

嘗美食 看愛爾蘭傳統歌舞秀

在都柏林只匆匆住兩夜，在城裡只能走馬看花，為了多了解愛爾蘭文化，我們特地去觀賞傳統歌舞秀。坐上遊覽車，外面忽下起了大雨，好在趕到秀場時，雨幾乎都停了，除了地上是濕的，空氣中只餘些微水氣。秀場並非是大劇院，只是棟挑高的白色平房，黑色草編屋頂，紅色門窗，古老的英國草蘆造型，樸拙可愛。秀場名稱「Taylors Three Rock」都柏林頗有名氣的酒吧，亦是有名的美食餐廳。

愛爾蘭傳統音樂豎琴。

舞台的布置就像是尋常人家的客廳，美麗的姑娘坐在廳中一角彈奏著豎琴，優美的樂聲錚鏦如流水。男女舞者隨著樂聲，自後台翩翩舞出前台。愛爾蘭的傳統舞蹈非常輕快，女子穿著大圓裙，男子著白襯衫黑背心，都好似鄰家的男孩女孩，樸實可親。拉著小提琴，彈著好似月琴的音樂家，唱著動聽的愛爾蘭民歌陸續出場。

踢踏舞是歌舞表演的重頭戲之一，原來踢踏舞是愛爾蘭的傳統民族舞蹈。美國 的踢踏舞，傳自愛爾蘭移民，進而發展成美式的踢踏舞。歌舞秀之間穿插著脫口秀，一面用餐一面聽幾個笑話，令人感覺全然的放鬆。

晚餐還算美味，檸檬雞沙拉、烤鮭魚滋味都還不錯。值得一提的是紅燒羊腩，居然就是中國菜紅燒牛腩的做法，搭配馬鈴薯與胡蘿蔔，羊腩爛而入味非常好吃。甜點烤肉桂蘋果非常普通，配上愛爾蘭咖啡還算差強人意。

每一個民族都有他們引以為傲的傳統文化，愛爾蘭的歌舞就像鄉村裡慶祝節慶的民俗舞，毫不誇張的呈現給遠來的觀光客欣賞。歌舞之人無憂無慮，臉上洋溢著發自內心的微笑，這就是生活中的幸福。

吉尼斯啤酒香滿都柏林

走在都柏林的街上，隨處都可看到吉尼斯(Guinness)的豎琴商標。街頭巷尾的酒肆賣的啤酒都以吉尼斯為主。吉尼斯啤酒廠(Guinness Store House)是都柏林排名第一的景點，如果不參觀吉尼斯啤酒廠，可能就枉到都柏林了。

吉尼斯啤酒廠。

吉尼斯黑啤酒於1759年創立，很快地發展成都柏林最大的啤酒廠。 1886年在倫敦創設分公司，至今都是英國最受歡迎的黑啤酒。目前吉尼斯黑啤酒在五十多個國家設有工廠，他們釀造的黑啤酒銷往世界各地，堪稱世上最有名的黑啤酒。

不到吉尼斯還真不知道，吉尼斯黑啤酒公司就是金氏世界紀錄(Guinness World Records)的創始人。話說1954年的某一天，吉尼斯的執行董事長在酒吧間為了世界上那一種鳥跑得最快，與人發生爭執。事後他發現，沒有一本書記載哪種鳥跑得最快，遂想到出一本記錄世界之最的書。有了這份紀錄，日後在酒吧中與人吹牛亦有所本，藉此又可助酒興，增加啤酒的銷量，於是出版了《金氏世界紀錄大全》。網上都把Guinness翻譯成吉尼斯，以音譯來說確實較準，如要與金氏紀錄相對應，應翻成金尼斯才貼切。啤酒廠自己出的中文解說翻成「健力士」，以建康有力的意向來吸引中國顧客，這樣的翻譯亦頗有創意。可惜一家公司譯名太多，亦容易混淆視聽，以致很少人會將金氏紀錄與吉尼斯啤酒聯想在一起。

莫莉馬龍雕像。

吉尼斯啤酒廠位於聖詹姆士門在都柏林市的西邊，離市中心步行約半小時。酒場占據了整條街，有多棟如城堡般的大樓。開放參觀的是一棟六層樓的紅磚建築，亦稱「吉尼斯啤酒博物館」。博物館裡介紹吉尼斯的歷史，啤酒的成分與製作流程。黑啤酒的四大成份，水、大麥、啤酒花與酵母，酒廠每年要用十萬噸的大麥，在攝氏232度之下烘焙，才能釋放出醇美的香氣與烏黑的色澤。每一品脫的啤酒，打入三千萬的氣泡，聽來真不可思議。吉尼斯用他們的私房配方做出與眾不同的特殊風味，醇厚帶苦味的黑啤酒是他們的特色。二樓的品鑑體驗館有專人帶我們品嘗啤酒，迷你的一小杯，雖然香醇，的確是苦了點。博物館中的展覽配上各種聲光，時暗時亮噱頭很多，一路看來熱鬧有趣還有幾分神秘感。到達四樓參觀吉尼斯學院，並可到學院裡學習如何倒生啤酒。我在學院裡學倒啤酒，倒得滿滿一大杯，嘗之竟比在二樓品酒室裡的啤酒更苦，對黑啤酒外行如我者，實在喝不慣，喝了幾口便做罷。不能想像這麼苦的飲料，為何大受歡迎。

頂樓是360度的酒吧餐廳，在那裡可以俯視不同角度的都柏林城市景觀。雖然對黑啤酒不敢恭維，但參觀吉尼斯啤酒廠，確是非常愉快的經驗。

古老傳奇 聖派翠克教堂

每年三月美國的超市與商場，便開始以酢醬草心形的葉片圖案裝飾店面。巧克力糖、西點餅乾也多以綠色包裝，滿街一片翠綠。而此時的大地亦剛從寒冬中甦醒，草地上、樹梢上亦是一片新綠。春天來了，粉紅色的、黃色的酢醬草花亦在這時漸漸地開滿在田野。聖派翠克節，就在這一片綠意中登場。這一天，孩子們穿著綠色衣服去上學。大型購物中心多半會舉行慶祝活動，拉著小提琴及彈奏手風琴的小樂團奏著悅耳的音樂，男子著綠色背心，女子著綠色圓裙，隨著音樂跳著輕快的土風舞。美國的聖派翠克節有如迎接春天到來的喜慶，幾乎忘了節慶是為了紀念愛爾蘭的傳教士聖派翠克。

聖派翠克大教堂。

到了都柏林才知聖派翠克節是愛爾蘭最重要的節日，愛爾蘭甚至將這一天定為國慶日。聖派翠克是愛爾蘭的聖人亦是守護者，大約在西元450年左右，他在教堂旁的一口水井，為皈依天主教的信徒施洗。他以酢醬草三片相連的心形葉片，解釋聖父、聖子、聖靈，「三位一體」的概念，這也是聖派翠克節以酢醬草做標幟的由來。他一生為傳道不屈不撓，並行有許多神蹟，他的傳奇故事深植愛爾蘭人心。聖派翠克於461年3月17日逝世，愛爾蘭人為了紀念他，將這一日定為聖派翠克節。愛爾蘭移民，亦將這個節日帶到了美國，成了美國的傳統節日之一。

主教與基督大教堂。

聖派翠克教堂是都柏林最大的教堂，五世紀時建立的小教堂於十二世紀時經英格蘭國王下令重建，開始擴建為主教座堂。八百多年來，屢經整修擴建，成就了今日高大宏偉的哥德式大教堂。聖派翠克施洗的水井早已掩沒不見，居然於1901年突然被尋獲，原來掩蓋在古井上面的一塊大理石板亦被移至教堂中保管，證實了一千五百年前的傳說。聖派翠克教堂的內部裝潢甚為精緻，花窗上一幅幅精美的彩繪，聖壇上精細的浮雕，高大古老的管風琴，雄偉的大殿，裝飾華麗的禮拜堂，處處予人莊嚴肅穆之美。

參觀聖派翠克教堂，除了欣賞它的建築之美，更重要的是追思他的一生事跡。哲人雖然日已遠，他的精神卻永留不朽。

聖三一學院右為圖書館。

聖三一學院 國寶看不完

有四百多年歷史的聖三一學院(Trinity College) 是都柏林最古老的大學，也是愛爾蘭排名第一的大學。學校位於都柏林市區的第二區，正對面就是愛爾蘭銀行。

校園裡龐大的建築物一棟接著一棟圍繞著浩大的廣場，高大的羅馬柱支撐著大樓前的三角楣，看來既古典又雄偉。綠意盎然的草坪，鋪在一棟棟的大樓前，美麗的雕塑一尊尊的立在草坪上。學生們胸前抱著書疾走在校園中，三一學院的校園不但美麗，更籠罩著深厚的學術氣味。

建於1712年的古圖書館 ，是愛爾蘭最有名的圖書館。三樓半圓拱形木造的長形屋頂高大深長，兩旁一排排高及穹頂的書架上藏書千百萬冊，氣勢壯觀得驚人。圖書館的一樓收藏著愛爾蘭國寶，手抄手繪的聖經上古凱爾經(The book of kells)。進圖書館需要購票排隊，旅客自四面八方而來，為親睹這部從六世紀開始繪製，直到九世紀才完成的手繪經書。

都柏林酒吧區。

凱爾經以泥金裝飾，金光閃閃華貴異常。據說傳世的手稿有340小冊，目前被分裝成四大冊永久存放於三一學院的圖書館。圖書館同一時期僅攤開兩冊供人參觀，並且不准拍照。雖然只能看到一小部分，亦足以欣賞當年僧侶們繪製的藝術修養與書法的功力。

三一學院雖在市區，由於校園廣大，建築高聳，走入校園，竟有遠離塵囂之感，真好一處鬧中取靜的美麗校園。

名著筆下場景 就在眼前

愛爾蘭作家詹姆斯喬伊斯(James Joyce)，1922出版的《尤利西斯》 (Ulysses)是現代主義的文學作品中最重要的一部，亦可說是意識流小說的代表作。小說發生的場景就在都柏林。

尤利西斯是荷馬史詩《奧德賽》主人公奧德修斯的拉丁名。小說的章節亦是與奧德賽的章節相對應，兩部書中的人物皆可一對一的對照。

走在都柏林街頭，自然而然想起尤利西斯這部書。1904年6月16日，書中主角布盧姆，一位雜誌社的廣告推銷員，在都柏林落寞地晃蕩一日夜，白天送廣告回公司時結識了替校長送稿件的教師史帝芬，他是位在尋找精神上父親的詩人。當晚兩人在酒吧間不期而遇，結成忘年之交。布盧姆住在都柏林的西北區，書中多次提到鳳凰公園，想必他家離公園不遠。我們沿著利菲河的北岸一路走到皇后街，離鳳凰公園不過步行十幾分鐘，但我們左轉過河去參觀吉尼斯啤酒廠。但我相信我一定踩過許多布盧姆曾經走過的足跡。

走過都柏林酒吧區，可想像其中某一間酒吧曾是布盧姆與史帝芬相遇之處。都柏林的教堂很多，時見尖尖高入雲霄的鐘塔出現在街角。在北岸我們走過聖保羅大教堂，遙望出現在《尤利西斯》書中的聖馬可教堂。在南岸，驚嘆聖奧古斯都教堂的華麗，奧登主教座堂與基督大教堂兩堂隔街以高空廊橋相連的大氣勢。都柏林的高樓大廈並不多，建築大多是三四層樓高，建築風格多元，白色石造樓房與紅磚樓房相得益彰。整排新古典式的紅磚排樓亦時常看到，紅豔奪目非常美麗。都柏林街頭的賣藝人賣力地在街頭表演，不遠處吉尼斯的豎琴商標印在餐館的圍欄上，印在露天雅座的敞篷上，這何嘗不都是都柏林的魅力呢！