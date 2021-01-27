1人口罩突掉落 全家20人被趕下美航

美國航空。（路透）

美國 航空(American Airlines)24日傳出，一名乘客登機期間疑似口罩脫落至鼻子下方，遭該航空公司拒載，連帶所有同班飛機的家庭成員共20人都受牽連，一同被趕下飛機。

該班機原定從猶他州鹽湖城國際機場 (Salt Lake City International Airport)出發，因其中一名乘客口罩滑落，導致其他搭乘同航班的家人共10名成人及10名年紀分別介於3至13歲的未成年兒童，全部被迫轉搭其他航班。

據當地媒體(KSL-TV)報導，被拒載的其中一名乘客威爾森(Scott Wilson)堅稱，所有家族成員登機全程都戴著口罩，但其中一人的口罩卻在無意間滑落至鼻子下方，但隨後就立即糾正。

威爾森表示，事發當時有許多乘客及機場地勤人員目擊，指控機長對他的家人處置不公，並對他們表達支持，威爾森說：「其實當下周圍有很多家庭站出來為我們說話，他們說『這是不對的，他們這樣很渾蛋』。但航空公司的人也對著其他上前的人大吼，而且他已對另外那群人不爽了，可是他們並未做錯什麼。」

截至27日上午，美國航空並未回覆記者的提問；但該公司發言人向KSL-TV表示，事發當天該名乘客及其家族成員預計搭機前往德州 達拉斯，卻「拒絕遵守」航空公司的防疫規定，即「必須以口罩將臉部遮蔽，並以正確的配戴方式遮住口鼻」。

據KSL-TV報導，該航空公司還指稱，工作人員在乘客將口罩拿下前，就已上前提醒，勸導失敗才導致全家人最後被迫分別轉搭美國航空、達美航空(Delta Airlines)及聯合航空(United Airlines)三家不同航班的飛機離開。