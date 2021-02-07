約書雅樹公園 露營勝地

孟買灘被廢棄的車輛、

去年3月新冠肺炎暴發，3月下旬加州 下達了居家令。當時人人遵守，不敢外出，高速公路上空蕩蕩，海灘、公園也都人煙絕跡。現在的疫情 遠比去年3、4月間嚴重，加州已第二度下達居家令。

約書雅樹。

但不同於上一次，這次馬路上車輛擁擠，超市門前大排長龍，海灘、公園擠滿人潮。我們也免不了和大家一樣的憋不住，只是遠的地方不敢去；想來想去，最後決定去約書雅樹國家公園（Joshua Tree National Park）作一次四天三夜的露營。

我們的露營車。

小小露營車 器材一應俱全

約書雅樹公園在洛杉磯東方約200哩，屬河濱縣（Riverside County），是座非常著名的露營公園。談到露營，一般有兩種方式，一是搭帳篷；一是露營車。

如果要真正領略到露營的滋味，當然是搭帳篷，但是冬天很冷，席地而睡需要很厚的墊褥，煮食要自已帶柴到烤肉架上升火，更怕萬一大風或下雨。露營車則省了這許多麻煩，且較溫暖，也不怕大風或下雨，所以我們決定租一輛露營車前往。

我們租的是一輛由卡車改裝的小型露營車，麻雀雖小五臓俱全，裡面有一張可供兩個人睡的床，一張長椅也可當成床，有一個小桌子，還有暖氣、小冰箱、煤氣爐、手機充電插座；車頂有個小水箱，還有個廁所。但因公園裡有廁所，在到約書雅樹公園的沿途還有幾個景點也可上廁所，所以廁所我們無需使用，其他的設備則都非常實用，只要帶夠食物、飲水、塑料或紙質餐具，三、四天的生活無虞。

沙漠、鹹水湖 沿路景色多變

我們全家一早由家中出發，並帶著三隻狗兒同行。在到約書雅樹公園之前，我們先去了其他幾個景點，首先到的是棕櫚泉，這裡是華人熟悉的地方，也是華人的最愛，因為這裡有一個直銷中心 ，無論台灣 或是中國來洛杉磯旅遊的團體，必會有大巴士滿載遊客前去購物。

第二個景點是印地安威爾斯，這裡原是一片沙漠，但被建造成擁有五星級酒店的度假中心。另一項有名的是有一座共有20個網球場的網球花園，它的主場能容納1.6萬餘觀眾，每年在這裡舉辦一次等級僅次於四大滿貫賽、總獎金高達700萬美元的大師級網球賽。台灣女網選手謝淑薇，詹詠然、詹皓睛姊妹，男選手盧彦勳等多人都曾來這裡比賽。去年這項比賽因疫情而取消了，今年能否如期舉行尚不知。

沙爾瓦辛山一景。

第三個景點名叫沙頓海，其實是一個鹹水湖，原也是一個露營區，但近半個世紀來，因為雨量減少，注入的淡水也逐年減少，使湖水鹽分變高，湖裡的魚類紛紛死亡，湖的四周腥臭難聞，現已無人露營。加州漁獵局曾提議注入淡水拯救該湖，但一個面積大於台北市三倍的湖，要注入淡水，談何容易啊！

國家公園門票 長者享優惠

第四個景點叫孟買灘，名字與印度的孟買相同，但與印度毫無關係。它是沙頓海的一個灘，原是一處富人度假的別墅區，是全美僅高於死亡谷的第二低地。它也是與沙頓海的命運相同，缺少水分，氣溫逐漸燠熱，甚至說有毒氣，幾十年來即已是個無人區，到處是廢棄了的房屋和車輛，滿目瘡夷。

抵達約書雅樹公園前的最後一個景點名字是沙爾瓦辛山，是座小小的人造山，以雕刻及塗漆造成鮮豔絢麗的景觀，全屬人工。沙爾瓦辛山距約書雅公園110餘哩，我們又開車兩個半小時，傍晚抵達公園。

有件事值得一提，公園的門票為每輛車40元，停車(露營)費每晚30元。但是美國對55歲以上的資深公民有一項優惠，只要曾經在任何一個國家公園按正常價格賣了一張門票，即可獲得一張終生免費卡，可進任何一處國家公園，而且全車的家屬親友寵物都是免費。我就是在十幾年前去一處公園買了一張票，所以此後我到任何國家公園都是免費的。而且這次露營費也給我半價優待，每晚只需付15元。

我們按照園方給的地圖找到分配的停車位，也就是可搭帳篷的位置。由於天色已黑，當晚未作任何活動，只把帶來的食物在煤氣爐上加熱，享用我們這次露營的第一餐。

短短旅程 忘卻疫情憂愁

第二天起來，天氣雖冷，但是睛朗，第一眼看到的便是成千上萬株約書雅樹，以及一行行、一列列的停車及露營位。每一個位置都是由幾十株約書雅樹濃密圍成一個馬蹄形，中間的空地除了可以停車和搭帳篷外，還有烤肉架和野餐餐桌。我不知園裡共有多少個停車露營位，但我們的位子是300多號，因此我想幾百個位子是少不了的。公園的面積相當於新北市和桃園市之和，園裡一共有多少株樹可數不清。

約書雅樹公園名副其實，除了約書雅樹外沒有其他任何樹種。約書雅樹是在別處不易見到的樹，它的針葉與松樹有點相似，但沒有松柏的蒼勁剛毅，沒有棕櫚的高大挺拔，也沒有楊柳的飄逸柔美，但是有一種平實樸素的氣質。如果單看一株約書雅樹，並沒有什麼特出之處，但是千百株聚在一起，就顯出了磅礡氣勢。

之後的兩天，我們時而開車在園內繞圈漫遊，看看別人的營地，時而牽著狗兒在園內漫步。狗兒和人們一樣，也是悶久了，能夠出去比我們還更高興，永遠走在我們的前面，而且用力地似想掙脫鎖鍊，我們需費很大的勁才能拉住牠們。

這三天裡，我們沒有大魚大肉，沒有山珍海味，吃的不外乎是罐頭、泡麵、麵包、餅乾之類的食物，頂多煎一個蛋或兩片培根肉，但我們卻吃得津津有味，食欲大開。

短短兩、三天的生活，忘去了塵埃，甚至忘去疫情，過著與世無爭的生活。我想，如果所有人都像這樣，而且永久這樣，世界上就不會有任何紛爭，更不會有戰爭了。

這次露營，是疫情以來我們唯一一次另類生活，來匆匆去也匆匆，似有意猶未盡、食髓知味之感，也許會另選一處再露營。