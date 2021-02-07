尚比西河主河床是津巴布韋（右）和尚比亞（左）的分水嶺，瀑布水簾綿延一公里多。

大象王國博茨瓦納人口不足200萬，擁有超過13萬頭大象，占非洲大陸大象的三分之一。大象拖家帶口，或堂而皇之橫穿公路，或橫刀攔路，隨處可見穿行於草叢間的象群。我們與暴怒的公象狹路相逢、看河馬發威、近距離拍攝雄獅與成群妻妾兒女，縱情感受南部非洲狂野的美，並順道遊覽博茨瓦納東北部的世界三大瀑布之一──維多利亞瀑布。

喬貝河岸邊棲息著數不清的象群。

奧卡瓦戈三角洲 目擊象群獅王

奧卡瓦戈三角洲（Okavango Delta）是世界上最大的內陸三角洲，面積2萬平方公里，周圍被卡拉哈里沙漠環繞，2014年入選世界自然遺產。三角洲本該湖泊縱橫、河汊密布。我們從納米比亞自駕到博茨瓦納馬翁，原計畫坐船在彎曲的河道和湖泊中尋找濕地生靈；但2018年持續大旱，雨季沒有如約而至。河道缺水不能行船，改主意從陸路去莫雷米自然保護區。

次日拂曉，坐敞蓬車在搓板路上跋涉進入莫雷米保護區。前方一頭大象倒斃在路邊，禿鷹興奮地在空中嚎叫，癱軟在地的龐大身軀給我們強烈的視覺衝擊。

司機說，大旱造成動物因炭疽熱死亡，保護區人員將會拉去焚燒，一旦傳染，會給保護區的動物帶來災難。突然撞見生命的無常，感到無助悲涼。

狹路相逢，憤怒的公象瞬間轉身衝過來，發出震耳的怒吼。

突然司機掉轉方向盤離開土路，駛進一人多高的荒草叢中，撞見一頭年輕的公象。牠暴躁地甩著鼻子，對我們出聲警告。司機無視我們的驚慌，駛向已經生氣的大象，被激怒的公象轉過巨大的身軀，瞬間就衝到離我們僅四、五米的距離，發出震耳的怒吼。吉普車尖銳的喇叭聲在同一瞬間響起，憤怒的公象在高亢的喇叭聲中與車對視一會兒，噴鼻跺腳強烈不滿，選擇轉身離開，不屑回頭。

大象寬厚容忍，我們擾亂了主人的生活，心中湧起歉意。

保護區的樹都不高，似乎害怕暴露目標會被荒漠虐殺。每一個樹叢裡都藏著驚喜。

我們驚魂稍定，司機沒有預警突然把車停在矮樹和灌木叢旁邊。離車不過幾米，一群獅子正在樹蔭下睡午覺。唯有一隻棕毛雄獅警惕地四下張望，濃密的鬃毛迎風飄舞，威風凜凜。獅王旁邊酣睡著六隻成年雌獅和更多的幼獅，約二十幾頭。夢裡尋牠千百度，終於與草原之王不期而遇。我們又驚悸又緊張，迅速按動相機快門。

近在咫尺拍攝雄獅與牠成群的妻妾兒女。

獅王貌似懶洋洋地睥睨看客，其實一直警惕著。一位老兄剛站起身想拍特寫，獅王立即挺直上身，仰起頭顱，連吼幾聲，憤怒的警告把我們嚇得心驚膽顫。

司機迅速倒車後退，看到獅王再次躺下才敢停車。過了好一會，司機又小心翼翼地再次靠近獅群。只有我們的車，拍攝到盡興。獅群由幾代雌獅組成和維繫，鐵打的雌獅，流水的雄獅。

一日兩次驚心動魄的奇遇，我們心滿意足，踏著夕陽餘輝和漫天風沙開回馬翁鎮酒店，搓板路的顛簸，塵土瀰漫整個車廂，滿頭滿臉的沙塵，已經不再介意了。

河馬發威。

喬貝國家公園 泛舟觀河馬水牛

喬貝（Chobe）國家公園在博茨瓦納西北部，環繞喬貝河綿延數十公里，與納米比亞隔著尚比西河。1971年成立第一個國家公園，是世界上動物最密集的公園之一，棲息著6萬多頭非洲象，成了盜獵者注目的地方。

公園遊覽有水、陸游獵兩種方式，都應該體驗。發現動物的過程非常有趣，進入保護區就見到幾公尺高的螞蟻大廈、象群家族、優雅的長頸鹿、奔跑的羚羊群、竪著尾巴小跑的疣豬等。

我們已在漫無盡頭的荒原中自駕穿行十幾天，突然出現一條清冽明麗的大河，頓時身心愉悅。先租一條游船泛舟喬貝河，近距離觀看成群結隊的動物在水中和岸邊歡騰嬉戲，彌補了三角洲缺水的遺憾。

喬貝河是博茨瓦納與納米比亞的界河，動物逐水棲息，演繹著各自的傳奇。無數水鳥逐波戲浪，特別觀賞了博茨瓦納漂亮的國鳥勞拉。鱷魚們趴在河邊曬太陽。

岸邊有數不清的象群和水牛群在草地上覓食，沐浴著天光雲影。非洲五霸之一的野水牛數量真多，烏壓壓盤踞一片片河灘。

河馬群是深水區的霸主，膘肥體壯，游泳 速度很快。小河馬寸步不離母河馬，拱來拱去激起陣陣水花。河馬可不好惹，有尖銳的獠牙和驚人的咬合力，傷人的概率竟然高於獅子、花豹。

河邊有一大群水羚，臀部有一圈環形白毛，以尾巴為中心形成白圈，很像「馬桶圈」。當水羚結群奔跑的時候，這個醒目的馬桶圈就是信號燈，讓後面的同伴或幼崽緊跟不會跑丟了。

順水緩緩行舟，我們喝著啤酒聽著非洲音樂，享受旅途中難得的放鬆。船行至淺灣，前方象群正準備過河。牠們排成一串，有條不紊地一個接一個下水，小象咬著前頭母象的尾巴才敢沒入水中，走到河中心深水處，先高舉長鼻喚氣，再潛入水中狗趴飄過去。這等好運氣令大家開心不已。

在船上觀賞喬巴河落日。夕陽西下，百鳥歸林，正將沉沒的殘陽把厚重的雲層底部燒得藍裡透紅，暮靄輕輕飄蕩，蠻有詩情畫意。

維多利亞瀑布 驚心游魔鬼湖

喬巴公園離辛巴威境內維多利亞瀑布不遠。1855年，英國 探險家利文斯敦沿尚比西河漂流，看到這座大瀑布，寫道：「那些傾瀉而下的急流，像無數曳著白光的彗星朝一個方向墜落；其景色之美妙，即使天使飛過，也會回首顧盼！」並以英國女王維多利亞命名瀑布。他的銅像立在瀑布岸邊。

瀑布是1.5億年前形成的岩石斷裂谷，橫切寬1708公尺，平均深度92公尺，最深110公尺，是世界最高的瀑布，也是世界自然遺產。我們從南門進瀑布國家公園，未見瀑布就聽見水聲，水氣撲面而來。有十幾個觀景點可正面觀賞陡峭的河床深切谷底、飛瀑直下的壯觀景象。尚比西河奔騰而來，被岩島分割成數股激流，懸崖峭拔崢嶸，水霧繚繞映現一彎巨大的彩虹。

一年多乾旱，9月又是枯水期，雖然水量只有豐水季的五分之一，洪流依然雷霆般咆哮著從千餘公尺寬的峭壁上俯衝下來，捲起千堆雪花，化成巨大的水簾和絢麗彩虹，巍巍然，浩浩然，瑰麗壯闊。

坐直升機俯瞰瀑布是必需的體驗。我們乘五座小直升機呼嘯著離開地面，如「鯤鵬展翅」盤旋在瀑布峽谷上空。鳥瞰大峽谷，尚比西河浩浩蕩蕩從天盡頭奔流而來，把峽谷切割成一座座小島，主河床是辛巴威和尚比亞兩國的分水嶺。

瀑布主源頭像巨大池塘，邊緣扯開一道大口，筆直的水簾掛於綿延一公里多的陡峭崖壁間，傾瀉而下，升騰起彩虹般的水霧。天地精神浩然之氣，令人嘆為觀止！

世界最危險的天然游泳池—魔鬼池是個天然岩石水池，是瀑布源頭的一段，池邊就是懸崖頂，下面是迷朦的大峽谷。當地土著祭祀尚比西河神時，把活的黑色公牛捆綁住，就是從這裡拋下河谷的。

魔鬼池懸空突出在維多利亞瀑布一片斷崖之外，只敢趴在池邊緣看瀑布和深淵。

魔鬼池只在旱季開放，每人120美元 ，每組限十人。先簽下「生死狀」（免責任書），由嚮導帶領乘快艇到懸崖附近的利文斯頓小島，再徒步、淌水和游泳一段，才到達魔鬼池。大家壯膽下水，膽戰心驚地游到魔鬼池靠近懸崖一邊。趴在池邊探頭一看，大地突然斷裂，化為筆直的絕壁深淵，令人目眩，因害怕沒有感覺到「登高壯觀天地間」的豪氣。怕被後浪衝下去，誰都不敢站起來，像螞蝗一樣緊緊地吸附著池壁，趴在水中照了張相，算是來此探過險了。這是非洲南部行程中最難忘的經歷。

津巴布韋紙幣面值10 Trillion，10萬億元，1後面加13個零。

逛市場，看到賣作廢的辛巴威元紙幣，數字真大，一時數不過來有幾個零，看到最大面額的紙幣10 Trillion，10萬億（非）元，1後面加13個零！ 商家說最大面值是100 Trillion，一張紙幣100萬億元。難道是挑戰人民的算術能力？花20美元買了四張廢幣。

博茨瓦納地廣人稀，蒼涼博大的荒原和濕地上，自由奔跑的動物為了生存展開較量，牠們才是博茨瓦納真正主人，讓人敬畏繁衍不息的生命。因交通不便控制了遊客數量，博茨瓦納是自然風景和動物世界完好保存原生態的旅行地。