施琅故里行 追源一代梟雄

閩台緣博物館里的施琅（壁畫）浮雕。

趁著寒假有點空閑，我決定把積攢了多年的照片好好分類清理一下，意外發現數年前回中國 探親時，探訪家鄉近代名人施琅故居的一系列照片，始終躺在內存深處。想到400年前一個農家子弟就在照片裡的這片土地上誕生，日後叱吒一方風雲，驚濤拍岸，並由此拜將封侯。雖然對他的是非功過，褒貶不一，畢竟是一代梟雄，青史留名，其人生源頭，成長之路，值得追溯和探究。

貴人面相 勇猛善戰

記得第一次聽到「施琅」這個名字，是十幾年前看一部著名電視劇「康熙王朝」的時候。不過電視劇裡的歷史人物太多，他的名字並沒有引起我特別關注。後來，又看到一部熱播的電視劇「施琅大將軍」，繼而得知他竟然是我家鄉福建晉江一個叫衙口村的人，這個村離我的老家只有十來公里遠，可是我們以前卻對他一無所知。於是趕緊惡補歷史和縣志，並找機會與老一輩鄉鄰打聽，從中得以了解到他人生軌跡的一鱗半爪，幾年前又趁著回國之機專程到他的故里衙口「施氏大宗祠」參觀探訪，這些照片就是那次拍的。

大約400年前的1621年，施琅（字尊侯，號琢公）誕生於福建晉江南潯村一個生活較為寬裕的農民之家。因其生得寬額大臉，身材高大，被長輩認為具備貴人相貌而嚴加栽培管教。但施琅少年時並不好讀書習文，卻喜舞刀弄劍，史書上說他「少有識度，臂力過人」。後來專門跟從師傅學習兵法，精通各類兵法，智勇雙全。

施琅17歲從軍。他勇猛善戰，身先士卒，屢立戰功，被明朝總兵鄭成功之父鄭芝龍延攬為部將。但由於鄭芝龍經受不住滿清朝廷的壓力和誘惑而降清，導致作為部將的施琅只能跟著一起降清。不過他並沒有被重用，後來又投到堅決抗清復明的鄭成功部下，成為鄭成功麾下最為年少善戰，有勇有謀的得力驍將。

碑林一角。

收復台灣 功過難辨

最開始鄭成功對施琅非常器重，任命他為左先鋒，凡有重要軍機大事都與他商量。可是，後來施琅對鄭成功一些戰略方針有不同看法，特別對鄭軍剽掠籌集軍餉的方法和手段提出反對意見，惹惱了鄭成功而被削掉兵權。再後來，施琅殺了本來是自己的部下卻投靠鄭成功當親隨的曾德，引起鄭成功震怒，拘捕施琅及他的父親和弟弟。施琅在親信和當地民眾幫助下逃出監所回到中國。鄭成功於是殺了施琅的父親和弟弟，兩家正式結下不共戴天之仇。施琅從此死心塌地投靠清朝，多次建議朝廷把台灣納入清朝版圖，並於1683年率兵收復台灣。

從國家統一，領土完整的角度看，施琅收復台灣，為大清立下了巨大功勞，怎麼褒獎都不過分。但站在漢族的立場，只認大明王朝為正統的人來說，尤其是台灣人，因為他曾經兩度投清，且後來與鄭成功家族結下私仇，並打敗鄭氏家族，平定了台灣，始終認為他是漢奸和叛將，所以給他貼上呂布、吳三桂式的「三姓家奴」標籤。這種評價兩極的爭議，不僅存在民間，還有當時的滿清朝廷，特別是乾隆皇帝，對他的定位更是十分矛盾和尷尬，既沒有把他列入「貳臣傳」，也沒有讓他榮登「紫光閣功臣像」行列，甚至連平定台灣20功臣都沒有他的分。

到了80年代，中國出於統戰的需要，施琅被定調為民族英雄，其出生地和故居也撥巨款修葺一新，成了晉江市宣揚愛國主義，弘揚中華優秀文化的「愛國主義教育基地」。

巨型石像 氣壓鄭森

施琅的誕生地南潯村坐落在著名的服裝城石獅市東南十公裡處，風光秀麗的深滬灣之畔。康熙22年（1683），施琅收復台灣後，清朝廷對施琅將軍及隨徵族人論功封賞，興建西衙等八座毗連的龐大官邸，這些府邸包括「靖海侯府」和「施氏大宗祠」，府前鋪設寬敞的石板大埕，被稱之為府衙。那時候周圍十里八鄉的百姓村民大都往府衙門口進行集市貿易，各種買賣十分熱鬧興隆。從此「衙口」作為集市名，很快就被叫開，同時鄉裡也因衙口集市而聞名，以至「南潯」這一村名最終被「衙口」所代替，「南潯」兩個字只書寫於村口大道邊的路標上。

「施氏大宗祠」又叫「南潯施氏大宗祠」，屬於施氏家族祭祀祖先和先賢的場所，始建於1640明崇禎年間，清初損毀，後於1683年施琅收復台灣後重建。緊挨著「施氏大宗祠」西側的靖海侯府於1986年創建了「施琅紀念館」。

泉州的中國閩台緣博物館。

無論是「施氏大宗祠」還是「施琅紀念館」，都是典型的閩南磚石三進五開間帶護厝，兩處府邸前庭廣場連成一氣，非常寬闊壯觀，氣派恢宏，被命名為施琅廣場。廣場一律60公分見方的石板材鋪就，停車場可容納至少30部大巴車。「施氏大宗祠」前和廣場兩側，豎立著許多國家軍政要人的題字碑林共80座。

除了「施氏大宗祠」和「施琅紀念館」，政府於2003年在衙口東邊的海灣塑了一座施琅的石雕像，雕像高達16.83米，比廈門鼓浪嶼上鄭成功的雕像15.7米還高，象徵他1683年率兵攻克澎湖收復台灣。施琅雕像身著鎧甲，外帶披風，仗劍挺立，極目海疆，狀似一座擎天巨塔，十分威武。施琅石雕像現在已經成為深滬灣一個熱門的旅遊景點，沙灘上總是擠滿了游泳戲水的游客。

千秋功罪 後人評說

有點遺憾的是，我們那次的探訪，不巧碰到「施氏大宗祠」和「施琅紀念館」都不開放，無緣一睹紀念館內文物，包括那副我這個對聯愛好者很想觀賞的對聯「平台千古，復台千古，鄭氏一人，施氏一人」。好在後來我們到泉州參觀了剛建成開放不久的「閩台緣博物館 」，博物館裡頭專門辟了一個施琅的紀念室，展出了一些珍貴的圖片和牌匾等。