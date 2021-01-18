泰國想當疫情「避難天堂」但沒人去…不如馬爾地夫

泰國將自己塑造成疫情避難天堂，但來訪的國際觀光客少於當局預估的最低值，業者急籲當局考慮條件式取消兩周隔離期。（美聯社）

很難找到比普吉島麥考海灘安娜塔拉度假村（Anantara Phuket Suites & Villas）更奢華的地方，可舒適度過兩周隔離期，這裡的住客享有自己的泳池和花園。

該度假村和超過100家泰國 類似旅館重啟營業、想重振慘遭疫情重挫的觀光 業，但海外來訪的旅客數連最低期望值都達不到，根據泰國長住公司（Thailand Longstay Company），10月以來每月持特殊簽證入境的人士平均僅345人。

泰國原本希望能吸引到想逃離寒冬的歐洲退休人士，或其他能長住的旅客。他們必須經過檢疫，但能入住高檔度假村，隔離兩月周後，最久可在泰國待九個月。

外國旅客顯然對此不感興趣。這讓決策者陷入兩難，業界呼籲放寬檢疫規定，但公衛專家警告那將置民眾於險境。海灘空空蕩蕩，讓許多觀光相關公司黯然歇業，更糟的是，新冠肺炎新增病例仍然激增。

根據彭博資訊分析商務部商業發展廳資料，去年至少有931家註冊的觀光相關公司關門。真實的數字可能更高，因為許多商家根本沒註冊。

泰國觀光協會（ATTA）會長Vichit Prakobgosol去年9月表達，希望政府考慮放寬規定，如果訪客來自逾60天沒有社區感染的地區，可不必隔離兩周，但至今沒下文。他想爭取的是來自中國 部分地區的訪客，中國是泰國觀光收入的最大來源。

S Hotels & Resorts執行長Dirk De Cuyper舉馬爾地夫為例----那裡要求出示病毒檢驗陰性證明但不必隔離兩周，12月入住率是70%----表示，「許多旅客不想被隔離，尤其是有其他國家願意開放而毋須隔離時」。

但大部分泰國人並不想放寬隔離規定，部分原因是他們住的離度假村很近，不像馬爾地夫的度假村通常孤絕於世。泰國普吉島芭東區市場的蔬果攤販Wiparad Noiphao說：「如果健康和收入二選一，我選健康。安全必須擺前面。」