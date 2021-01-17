日本立山黑部觀光路線50周年 大雪壁將更壯觀

圖為立山黑部去年開山的樣貌。（圖：立山黑部提供）

日本 「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」今年適逢開業50周年，業者在知名的「大雪谷」部分區間，將過往的2線道恢復到50年前的單線道，可以在更窄的空間下感受大雪壁的壯觀。

貫穿日本北阿爾卑斯山脈立山連峰、連結富山縣與長野縣的「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」，這條極富盛名的觀光 路線往年都在4月中旬開放民眾入山，2020年碰上疫情，4月15日開山後3天就被迫封閉，直到6月中旬才恢復通行。

2020年為了防疫 ，往年開放民眾在大雪壁間散步的「漫步大雪谷」也取消。

日本每日新聞報導，營運「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」的立山黑部貫光公司表示，今年立山到扇澤間的全線開通日訂在4月15日「開山」，適逢開業50周年，在海拔約2450公尺的大雪谷，將有部分區間恢復50年前單線道，能更加感受到大雪壁的壯觀。

大雪谷在此之前都會挖出2線道空間，分別讓巴士及行人通行。今年新設僅有單線道區間，雖然不開放行人徒步進入，但可乘坐巴士，從車窗感受貼近雪壁的感受。

今年日本降雪及積雪較往年來得多，讓立山大雪谷高度來到20公尺；室堂積雪也達6公尺高，較去年增加一公尺。

為了防疫，業者從本年度起採取預約優先制度，例如在登山纜車及高原巴士增加預約席或新設預約席。