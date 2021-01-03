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跟著這本「奢華旅遊書」 解密寶格麗與羅馬的淵源

記者孫曼／綜合報導
BVLGARI Roma Travel Tales for Beauty Lovers封面。（圖：寶格麗提供）
BVLGARI Roma Travel Tales for Beauty Lovers封面。（圖：寶格麗提供）

來自「永恆之城」羅馬的精品品牌寶格麗（BVLGARI）透過著名出版商Rizzoli推出「BVLGARI ROMA：Travel Tales for Beauty Lovers」這部精巧可隨身攜帶的旅遊指南與文選集，結合羅馬城市珍貴地標與各種史蹟所啟發的寶格麗珠寶創作，巧妙的書寫型態有別於一般城市旅遊攻略，領著讀者透過珠寶神遊羅馬，同時解構珠寶與這座城市的文化底蘊。

BVLGARI Roma Travel Tales for Beauty Lov...
BVLGARI Roma Travel Tales for Beauty Lovers內頁。（圖：寶格麗提供）

羅馬的考古、藝術及文化遺產自寶格麗品牌創立之初至今，不僅提供豐沛的創作靈感，也奠定了品牌奢華與獨特風格。例如經典B.zero 1的戒指設計，就是將古都最重要的象徵羅馬競技場，透過珠寶工藝濃縮於指尖；馬克森提烏斯和君士坦丁巴西利卡大教堂（Basilica of Maxentius）的天花板八角圖騰，更是一再重現於OCTO的幾何表盤及珠寶設計上。透過對照珠寶與城市，「BVLGARI ROMA：Travel Tales for Beauty Lovers」引領讀者前往羅馬，展開的是一段融合歷史、藝術與感動的跨時空之旅。

BVLGARI B.zero1系列四環黑陶瓷戒指。（圖：寶格麗提供）
BVLGARI B.zero1系列四環黑陶瓷戒指。（圖：寶格麗提供）

B.zero1系列設計靈感來自羅馬競技場。（圖：寶格麗提供）
B.zero1系列設計靈感來自羅馬競技場。（圖：寶格麗提供）

除了詳實介紹羅馬地標與紀念建築，書中也穿插當代最知名羅馬作家以經典羅馬景點為靈感核心所撰寫的精彩短篇故事，以及還有多位生於羅馬、活在羅馬或是純粹迷戀羅馬的人士貢獻了珍貴的文字感觸，包括如寶格麗品牌代言人Lily Aldridge、義大利時尚編輯暨作家Anna Dello Russo、義大利知名作曲家顏尼歐莫利克奈（Ennio Morricone）、義大利影壇藝術新現實主義導演羅伯特羅塞里尼（Roberto Rossellini）、英國知名作曲家暨時裝設計師喬治男孩（Boy George）等，不容錯過。

BVLGARI Heritage典藏系列Serpenti鑽石腕表，創作年份約19...
BVLGARI Heritage典藏系列Serpenti鑽石腕表，創作年份約1972年。（圖：寶格麗提供）

BVLGARI Heritage典藏系列彩寶鑰匙造型胸針，創作年份約1980年。...
BVLGARI Heritage典藏系列彩寶鑰匙造型胸針，創作年份約1980年。（圖：寶格麗提供）

BVLGARI Heritage典藏系列彩寶項鍊，創作年份約2005年。（圖：寶...
BVLGARI Heritage典藏系列彩寶項鍊，創作年份約2005年。（圖：寶格麗提供）

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