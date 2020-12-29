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日本金閣寺整修完成 重現18年前金碧輝煌

中央社／東京29日電
日本京都知名觀光景點金閣寺寺方日前利用疫情期間整修屋頂，更換約萬枚金箔等，重現18年前剛整修後的金碧輝煌。（共同社）
日本京都知名觀光景點金閣寺寺方日前利用疫情期間整修屋頂，更換約萬枚金箔等，重現18年前剛整修後的金碧輝煌。（共同社）

日本京都知名觀光景點金閣寺寺方，日前利用疫情期間整修屋頂，在更換約萬枚金箔等後，重現18年前剛整修後的金碧輝煌。寺方盼民眾待疫情平息後，能親臨現場慢慢欣賞。

來源：ANNnewsCH YouTube

金閣（正式名稱舍利殿）是世界遺產金閣寺（正式名稱鹿苑寺）的代表建物，樓高3層，2樓及3樓的屋頂鋪有檜木皮，寺方考量損傷日漸增加，及疫情讓參拜人數減少，決定整修屋頂，修補作業從9月上旬展開。

寺方當時考量楓紅季時，參拜及觀光人潮將增加，所以決定在遊客拍攝金閣的湖畔，放置一塊大型照片看板供遊客留影，盼多少彌補看不到金閣本尊的遺憾。

日本富士新聞網（FNN）報導，位於京都市的金閣寺已完成屋頂整修作業，此次作業距上次整修已間隔18年，完成後讓金閣寺以煥然一新面貌迎接新的一年。

朝日電視台報導，這次屋頂整修作業也更換受損的金箔。

產經新聞報導，這次修補的金箔數量包括屋頂鳳凰在內約1萬枚。金閣寺負責人說，等到疫情平息恢復平靜後，希望大家可以慢慢地欣賞。

共同社報導，寺方今天先向媒體公開整修完成的金閣，整個屋頂重回18年前整修後的金碧輝煌。這次屋頂整修大約更換了10萬枚木板，也修補了平常無法處理的金箔。

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