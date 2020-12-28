逛特洛伊遊棉堡 土耳其古城巡禮

果里美露天博物館。(圖皆由作者提供)

2020年元旦，我們飛到土耳其第一大城伊斯坦堡阿塔圖克國際機場 ，機場新穎壯觀，旅客穿梭不停，走道似乎沒有盡頭。雖尚未加入歐盟，機場商店以歐元標價，亦收美元，機場外以土耳其里拉（Turkish Lira）為其主要貨幣。步出機場，英俊挺拔的當地導遊帥哥正等著帶領我們進入這名聞遐邇的文眀古國一窺探究。

土耳其橫跨歐亞兩洲，北濱黑海、南臨地中海、西有愛琴海、與希臘及保加利亞為鄰，東與喬治亞、亞美尼亞及伊朗各國接壤。遊覽車一路開上渡輪甲板上，約半小時後越過達達尼爾海峽，我們已從歐洲跨越到了亞洲端的加納卡利（ÇanakKyle），土耳其的國父凱墨爾於第一次大戰曾在此地擊敗英法聯合戰艦，如今已成為觀光度假勝地。將從此逆時針而行，環繞土國一圈，展開為期九天的旅程。

特洛伊木馬。

惜林階 小番紅花城

木馬屠城記的遺跡─特洛伊（Troy），1998年被列入世界文化遺產的古城。考古學家亨利蘇里曼（Heinrich Schliemann）於1871年首次發掘，他散盡家財，證明了荷馬史詩─伊利亞德所記載的史實，後來的考古專家又陸續在該址上發掘到更多座不同時期的特洛伊城址，最早始於公元前3000年，最晚到公元四世紀拜占庭帝國時期沒落消失為止，共計九次建城，目前將這九次建城以時間先後順序，分別以羅馬數字I-IX區分。我們沿著棧道彎彎曲曲的前進，從地上擺放著陶製水管、陶甕、出土的城牆、大型的澡堂，以及排水溝的設計，均可一窺歷史留下的痕跡。姑不論木馬屠城故事真偽，繁華落盡，城鎮已成廢墟，只有那龐大的仿舊木馬默默地守護此城！

次日清晨，從加納卡利往南經度假勝地貝爾加蒙向惜林階（Sirince）出發，這是一段雲海環繞的蜿蜒迂迴山路，遠處的愛琴海在太陽照射下閃爍耀眼，據說貝爾加蒙一帶空氣含氧量高，農產作物豐富，山坡上橄欖樹遍布，橄欖油製品非常出名，是歐洲富豪的避暑勝地，新式建築比比皆是。在此地午餐後即到達土國語意為「迷人有魅力、令人喜愛的」的惜林階。

惜林階19世紀之前曾是希臘人居住的地方，由於1919至1922年土希戰爭，希臘戰敗，1923年土耳其共和國成立時曾進行人口交換種族清化，希臘人需在土耳其五代以後才被視為土耳其人。路傍有不少紀念品小店、珠寶首飾店、小酒館、咖啡屋及賣各式水果酒的攤位，在鄂圖曼式木造小屋及建築在半山腰上紅磚希臘式小白屋襯托下，小鎮風情寧靜純樸，美麗迷人，又有「小番紅花城」之稱。

以弗所（原名艾菲索斯，Ephesus）是西元11世紀希臘人建立的城市，它在羅馬帝國時期曾是土耳其省的首都，如今是土耳其最熱門觀光景點，也是世界上保存最完整、最大的希臘羅馬古城之一。進入遺址後，只見那精美的石雕、斷裂的廊柱、大理石大道、古羅馬浴場、圖書館 、音樂廳、妓院、公廁、祭壇、神殿、市集、噴泉甚至犯人公審押扣處，均可以感受到這座據說當年有25萬人大城的磅薄繁華氣勢及智慧創意。我們在最具代表性的建築物塞爾蘇斯圖書館（Library of Celaya)留下團體照，這宏偉的圖書館建於西元二世紀，經過天災人禍和漫長歲月，只有正面還屹立不搖。近兩小時的參觀、導遊精闢的解說，歷史的痕跡有如瀝瀝在目，栩栩如生，令人唏噓不已呀！

以弗所大劇院。

棉堡。

棉堡 石灰岩溫泉城

瑪利亞小屋及棉堡是第四天遊覧重點。

在前往棉堡途中，我們先造訪了瑪利亞小屋。瑪利亞小屋的重現，竟然是出自於19世紀初一位長期臥床卻從未到過土耳其的一名修女，因為這位修女不斷夢見聖母，引起搜尋，結果在1860年人們發現了這座小屋，經過研究其建築及遺跡和史料記載極其相符。1867年梵蒂岡教廷認定這座小屋就是聖母瑪利亞於耶穌受難後曾避居及其晚年之最後的居所，並命名為「瑪利亞小屋」，教宗保羅二世曾在1979年來此造訪。入口處有警察站崗，我們沿著石階而上，經過受洗池後見小徑旁有一座張開雙臂聖母瑪利亞雕像，一傍石砌小屋己改建成禮拜堂，入內不可照像且得脫帽，氣氛莊嚴肅穆。

帕穆嘉麗（Pumukkale），在土耳其語Pamuk是棉花之意，Kale則是城堡，故俗稱棉堡。這是一個經過千年累積造就了層層的棉花般的石灰岩天然特殊地貌。進入景區後，先得穿過一大片希拉波里斯古城遺址─西元前190年左右建立的溫泉療養之城，古城遺址中仍可依稀看出當時相當有規模的浴場、神廟及其他希臘紀念物的遺跡，城內不僅有良好的排水系統，還有可容納二萬多人的圓形廣場，圖書館、市場等公共設施。

棉堡即在一旁，平原上200米高層層疊起的如白色瀑布的特殊景觀，順著山坡而下，池水來自附近含有石灰質及鈣、鎂等礦物元素的溫泉，據說在古羅馬時代只有貴族才能享受到，對坐骨神經痛、泌尿器官、婦科等的疾病，有神奇的療效。此地的棉花品質特優，英國威廉王子大婚時土耳其送的禮物毛巾即是產於棉堡；它也是土耳其搭熱氣球地點之一，不過規模比不上卡帕多奇亞。

繞行一圈後，見公鷄造型雄糾糾的挺立於花園之中，原來是棉堡附近有一種公鷄叫聲特別的長，得過金氏世界紀錄呢！遠處山頭還有一古城和歌劇院。當晩夜宿溫泉旅館，晚餐後，冒著冷風進入天然溫泉區，享受難得的泡湯之樂。

瑪麗亞小屋。

孔亞梅夫拉納博物館

孔亞 穆斯林朝聖重地

這天已是在土耳其第五天，我們已經逐漸進入土耳其高原地區，清晨地面舖著一層白雪，遠處山脈亦是白雪皚皚一幅冬天的景色。

孔亞（Konya）這座古城是土耳其傳統的宗教文化中心，穆斯林的朝聖重地，也是世界上神祕迴旋教派的發源地。

梅夫拉納博物館 外觀有著典型回教寺院藍綠色瓷磚的建築物，因為精神導師梅夫拉納靈柩埋葬於此而成為穆斯林朝聖重地。入內是一座美麗的大花園，穿上鞋套進入館內，有許多裝飾纏著白布的石棺陳列在此，據說石棺上頭巾愈高代表地位愈高。進門處有各式簽名框、文物、吊燈、香爐、旗幟，其中有一個神秘有異香的玻璃箱「珍珠貝寶盒」，據說裡面是先知穆罕默德的鬍鬚，加上伊斯蘭教的聖器、可蘭經等，還有個駝鳥蛋高掛著據說可防蚊蟲。

陵墓旁邊的儀式廳陳列著過去苦行僧跳旋轉舞的演奏樂器及法器，而梅夫拉納，正是旋轉舞的發明者，傳說他在1244年遇見了一位神秘苦行僧沙姆斯，得到突破性的啓發，成為宗教哲學與文學的一代宗師，整個博物館彌漫著一股莊嚴肅穆的氣氛、也是在土國感受宗教氣氛最濃厚的地方。

卡帕多其亞（Cappadocia）以獨特的「喀斯特」地形聞名，有著多元化歷史背景、特殊景觀，造就成在它處無法看到世界遺產景觀。近年來更因熱汽球觀光使卡帕多其亞名聞天下，甚至有人說，沒有坐熱氣球就等於沒來過土耳其，也實在言過其實。這裡曾覆蓋火山熔岩，經過歲月的洗禮，它已變成充滿奇異、色彩繽紛的山谷，不巧第六天行程因為風速超過安全顧慮，無緣登上熱汽球啊！

在導遊帶領之下，深入凱馬克利地下城、奇岩怪石區及果里美露天博物館，一觀這有「精靈煙囪」之稱的奇幻地區。

果里美露天博物館。

果里美博館 30教堂齊聚

凱馬克利（Kaymakli )在西元一至四世紀時，基督徒被羅馬政權迫害逃亡至此，後來又有拜占庭帝國的宗教迫害及阿拉伯人入侵，迫使基督徒開始往地下發展，在展示的模型裏竟有八層之深，信徒在堅硬的石頭下頑強拼搏，形成這座完善的地下城，據說曾經容納上萬個居民。無論通風口設計、煙燻黑的岩石廚房、酒莊、磨坊、教堂等等都令人難以置信當時人們的毅力，令人敬佩！

午餐時間來到這家利用當地特殊地形開設在石洞裡的洞穴餐廳，品嚐頗有噱頭的當地特色料理Testi Kebabi甕飯，在陶罐中放入蔬菜、肉類通常以羊肉為多，經過長時間燉煮的一道菜餚，上菜時，由一團員代表敲破甕罐頸部倒出，有如「開甕秀」非常有趣的土耳其特色菜。

果里美露天博物館（Göreme Museum）是九世紀後為了躲避阿拉伯軍隊的基督徒所開鑿的一片露天洞穴區，至今仍保存完整的宗教壁畫，果里美（Göreme）在土語意為「讓你看不見」，園區內大約有30座教堂，遍地的奇特岩石洞穴造型，宛若一件件藝術品，爬上坡後遠眺，令人不禁讚歎自然力量的偉大，教堂的命名頗隨興，有「拖鞋」教堂、「蘋果」教堂，「蛇」教堂、「幾何」教堂，只有一「黑暗」教堂要收15里拉門票，洞內大多不能拍照，牆面壁畫幾乎都是耶穌相關的故事！

奇岩怪石區有地區千變萬化的風化岩石遍布，如藝術作品陳列，這些經過千年風化水蝕的特殊景觀，聳立著形狀不一的壯麗奇觀，堅硬的石灰岩形成不同的山谷，形態各異、美麗又神秘。其中最有名的駱駝岩猶如真駱駝般、不得不讃嘆造物者的巧手，大自然力量的神奇。

伊斯坦堡托卡匹皇宮。

安卡拉 感受凱莫爾魅力

土耳其的第七天，從卡帕多奇亞出發，經過240公里車程抵達土耳其首都一安卡拉，參觀了土耳其國父凱莫爾紀念館，此館是為紀念土國的國父凱莫爾而建，這位土國人民心中的民族英雄，傑出的軍事領導能力，一連串的文化、經濟、政治改革，使土國成為現代化的國家。整個區域裡有15個景點，公園、廣場、陵寢及博物館，融合古西台神殿、希臘羅馬、拜占庭及伊斯蘭教之建築特色，廣場旁有24個石獅、地面為土耳其地毯的圖案、四周的長廊雄偉壯觀，令人冥思。

停車場等車處一幅凱莫爾馬上英姿圖片、英氣風發、竟有人說他像劉德華呢！廣場上衛兵正在交接、口令瞭亮、動作整齊。館內有四個區域，展示凱莫爾生前的革命史跡、日常用品、小至煙斗，大至汽車，1935年蔣公中正送他的簽名照亦在館內，實屬珍貴。

為了趕搭博斯普魯斯遊輪，第八天的清晨即已出發前往伊斯坦堡。

博斯普魯斯海峽連接歐亞大陸也同時隔開了亞洲、歐洲，土國人用「咽嚨」來形容此海峽位置之險要。海峽沿岸美景如雲，海鷗成群，在歐洲地段一路上經過蘇雷曼、朶瑪巴切清真寺、裘朗皇宮，以及世界第一座跨越歐亞大陸著名的地標─博斯普魯斯大橋，還有四季酒店及位於海中的女兒塔。在亞洲地區大都是高級別墅區，歐、亞二段風格各異，但碧海藍天、風光綺麗、令人留念！

下船後至有名的「有頂傳統大市集」（Kapli Cardi），大約是600年前蘇丹國王穆罕默德二世下令建造，當初的小巿場如今已經演變成有21個出口、60多條大大小小的街道、至少五千家土耳其傳統商店，舉凡地毯、香料、珠寶、古董、燈具陶飾製品等，琳瑯滿目，眼花撩亂，另有一番土國風情！

因巨大圓頂而聞名於世的紅色聖索非亞大教堂以及集結拜占庭、奧斯曼建築及傳統伊斯蘭建築特色於一身的蘇丹艾哈邁德清真寺又稱為「藍色清真寺」，是計畫中第九天的行程，哪知計畫趕不上變化，身體不適無縁入內參觀，深感遺憾，但土國美麗的風景特色、深厚的歷史文化、純樸友善的人民、導遊的精闢解説，這迷人的國度已深深烙印心中。只盼能早日再訪伊斯坦堡，以彌補此次旅程的缺失。