透明穹頂美翻！2大品牌跨界 邀紐約客夜宿時代廣場跨年

Airbnb旅客將可入住透明穹頂屋，無死角將時代廣場全景盡收眼底。（圖：Airbnb提供）

2020是百感交集的一年，全球各地許多人都正引頸期盼時代廣場著名水晶球緩緩降落的瞬間，一同倒數迎接 2021 到來。為了向紐約客在此次疫情 中展現的堅韌毅力致敬，Airbnb 與那斯達克 （Nasdaq） 將攜手邀請紐約客夜宿時代廣場，在水晶球、彩色紙片與絢爛煙火的陪伴下度過璀璨繽紛的跨年夜。

那斯達克將在總部的戶外露臺搭起透明穹頂屋，房客可在保持社交距離的前提下居高臨下，無死角將時代廣場的全景景致盡收眼底，與閃亮的水晶球共同迎接新年。儘管今年受疫情影響，時代廣場的跨年活動將以虛擬形式舉辦，但仍不減活動熱度，屆時房客將可在水晶球正下方，近距離感受五彩紙花紛飛時代廣場的難忘瞬間。

聖誕女王瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）也將強勢回歸時代廣場，為 2020 最獨一無二的住宿體驗增添聲光色彩。她將客串 Airbnb 房東，接待所有入住的紐約客。

Airbnb與那斯達克的跨年體驗活動包括：

1. 欣賞聖誕女王瑪麗亞．凱莉所帶來的音樂表演。

2. 房客入住前將獲得5000美元的購物金，可用於紐約著名的第五大道與時代廣場周邊店家，旅客可添購跨年派對帽、2021 年造型眼鏡和派對喇叭，為午夜倒數時分增添熱鬧氣氛。

3. 享受由在地藝術家 Jason Douglas Griffin 、Brandon Friend 及小說家 Jason Reynolds 聯手打造的室內休息室，欣賞世界各地的跨年慶祝活動。此外，還能暢玩閱讀區的各式桌遊，等待午夜鐘響。

4. 享用私人主廚準備的晚餐（房客也能跳過晚餐，直攻紐約最著名的Junior's 起司蛋糕）。

5. 獲得由 2020 年時代廣場水晶球製作而成的閃亮水晶紀念品。

6. 居高臨下無死角觀賞時代廣場遊客中心舉辦的所有現場轉播活動與演唱會。

紐約市 與在疫情中犧牲奉獻的第一線抗疫人員休戚與共，全球民眾無不感念防疫英雄的勇敢事蹟與無私貢獻。為了向新冠肺炎疫情期間竭力保護紐約客健康與安全的防疫人員致敬，並支持前線醫護人員，Airbnb 將捐出25萬美元投入 1199SEIU 東岸醫療人員工會（1199SEIU United Healthcare Workers East） 的員工孩童照護機構 （Employer Child Care Corporation）。這筆款項將用提供紐約防疫人員高品質的孩童照護以及青年計畫。想一起歡度這個難忘跨年夜的紐約市民，自即日起可申請預訂：airbnb.com/happyholidays。

有意參加體驗的旅客請注意：此房源嚴格遵守當地新冠肺炎安全指南，申請預訂者必須證明自己的紐約市民身分，且目前仍居住在紐約市。為提供乾淨清潔的住宿環境，讓房客安心迎接嶄新的 2021 年，房客抵達之前，所有房內空間都會依循美國疾病管制與預防中心（CDC）的規定及 Airbnb 的新冠肺炎安全措施（如確實配戴口罩、保持社交距離、遵守深度清潔五步驟等）徹底清潔消毒。那斯達克與 Airbnb 深知新冠肺炎疫情對民眾出遊計畫的影響，並將持續密切留意當地政府與公共衛生官員提供的相關指引。