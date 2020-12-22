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疫情讓旅客來不了 芬蘭聖誕老人故鄉今年好寂寞

中央社／芬蘭21日電
芬蘭極北雪地有一座「聖誕老人村」遊樂園，大批外國客來到此地，尋找馴鹿雪橇、白雪城堡和耶誕老人「本尊」。但疫情讓一切變了樣。（歐新社）
芬蘭極北雪地有一座「聖誕老人村」遊樂園，大批外國客來到此地，尋找馴鹿雪橇、白雪城堡和耶誕老人「本尊」。但疫情讓一切變了樣。（歐新社）

芬蘭極北雪地有一座「聖誕老人村」（Santa Claus Village）遊樂園，大批外國客來到此地，尋找馴鹿雪橇、白雪城堡和聖誕老人「本尊」。但疫情讓一切變了樣。

中央社引述法新社報導，由於各國為防堵新冠病毒疾病（COVID-19）實施旅行限制，芬蘭拉普蘭區（Lapland）羅文尼米鎮（Rovaniemi）的聖誕老人村從過去的遊客如織淪為門可羅雀，歡樂的冬季異想世界變得宛如荒廢鬼城。

聖誕老人在以石頭砌成的小屋內，隔著塑膠玻璃板告訴法新社：「這是異常又艱困的一年。」

但他表示，來訪的旅客對於能將這艱困的一年暫時拋諸腦後，享受聖誕節的愉悅，心懷感激。

至於無法親蒞拉普蘭的人，仍可購買與聖誕老人遠端視訊服務，每5分鐘要價79歐元（約96美元）。這項服務廣受歡迎。

聖誕老人表示，雖然兒童還是想要玩具和遊戲，「今年人們多半向我要快樂、健康、還有再多一點快樂」。

來自芬蘭南部的旅客卡加萊能（Andrea Karjalainen）和家人一起到羅文尼米鎮短暫度假，她說：「聖誕老人竟然有時間聊天！」卡加萊能的伴侶泰波（Teppo）則表示：「你原本預期在這個時節現場會有數千人，我們多少有點孤單。」

自1980年代起，觀光首長便以聖誕老人「真正」的故鄉，來推銷羅文尼米這個北極圈小鎮，助拉普蘭區在去年締造290萬人過夜紀錄。旅客多半來自歐洲和亞洲。然而今年旅客人次驟降至50萬人，而且多半是在疫情爆發前的2020年初到訪。

「造訪羅文尼米」（Visit Rovaniemi）中心執行長卡爾凱南（Sanna Karkkainen）告訴法新社：「在地生計真的面臨危險。我們已聽到第一個破產消息，之後還會聽到更多。」

卡爾凱南表示，由於芬蘭實質上把國外旅客拒於門外，拉普蘭區所受衝擊嚴峻，截至目前已減少5000個工作機會和7億歐元營收，降幅多達7成。

疫情 營收 聖誕節

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